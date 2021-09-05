Бывшая солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла от рака груди
Бывшая солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла от рака груди, сообщила в "Инстаграме мать 39-летней певицы, Мэри..
"С разбитым сердцем делюсь сегодня новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась", - мать артистки.
Хардинг объявила о своем диагнозе в августе прошлого года. Она тогда сообщила, что опухоль распространилась на другие органы и ткани.
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