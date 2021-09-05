Бывшая солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла от рака груди

Сара Хардинг (фото 2013 года)

Автор фото, PA Media

Бывшая солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг умерла от рака груди, сообщила в "Инстаграме мать 39-летней певицы, Мэри..

"С разбитым сердцем делюсь сегодня новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась", - мать артистки.

Хардинг объявила о своем диагнозе в августе прошлого года. Она тогда сообщила, что опухоль распространилась на другие органы и ткани.

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