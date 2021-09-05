Последний день Паралимпиады в Токио: Россия заняла четвертое место в итоговом медальном зачете

час назад

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Сборная Олимпийского комитета России по итогам Паралимпийских Игр в Токио заняла четвертое место в неофициальном общекомандном медальном зачете.

Российские спортсмены на Играх в Токио завоевали 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. Это лучший результат по числу наград за все годы выступлений на Играх.

Первое место в медальном зачете заняла команда Китая (96-60-51), второй стала сборная Великобритании (41-38-45), третье - команда США (37-36-31).

В воскресенье - завершающий день Паралимпиады - финальную медаль российской команде принесла легкоатлетка Елена Паутова, выступавшая в марафоне.

Паутова стала второй в классе Т12 с результатом 3 часа 4 минуты 16 секунд. Золото выиграла японка Мисато Митисита (3:00:50), третьей финишировала южноафриканка Лузан Кутзее (3:11:13).

"Не прошло и 20 лет, наконец-то первая моя серебряная медаль на таких соревнованиях. Ну наконец-то серебро! Это мой любимый металл, все украшения у меня из серебра. Может быть, это и к лучшему. Буду носить медаль как кулончик. За четыре Паралимпиады я ни разу не обходилась без медалей", - сказала Паутова журналистам.

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Церемония закрытия на Национальном стадионе, как и в случае с Олимпийскими играми, завершившимися 8 августа, проходит перед пустыми креслами.

Присутствовать в зале разрешили только нескольким чиновникам и высокопоставленным лицам, включая наследного принца Японии Фумихито и губернатора Токио Юрико Койке, сообщает агентство Киодо Цусин.

Несмотря на трудности, вызванные пандемией, рекордное число спортсменов - около 4,4 тысяч от 162 стран и территорий, и даже небольшая команда беженцев, - смогли выступить на Паралимпиаде.

Среди участников были двое спортсменов из захваченного талибами Афганистана, которые смогли попасть на соревнования благодаря усилиям сразу нескольких стран и ООН.

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Из-за пандемии атлеты должны были ежедневно сдавать тесты на коронавирус, а также оставаться внутри "олимпийского пузыря", набора площадок и отелей, допуск в которые был закрыт для внешнего мира.

Несмотря на то, что большая часть японцев не одобряла проведение Олимпийских и Паралимпийских Игр в нынешних условиях, спортсмены, как пишет Киодо, были рады, что соревнования все-таки состоялись.