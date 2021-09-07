Дайджест: Запад осуждает "драконовский" приговор Колесниковой и Знаку, талибы водрузили флаг над Панджшером

час назад

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"Вопиющее неуважение" и "позор": Запад реагирует на приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Суд в Минске 6 сентября приговорил лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам заключения. Адвокаты осужденных собираются обжаловать вердикт.

Западные лидеры в очередной раз осудили развернувшиеся в Беларуси репрессии, назвав приговор политически мотивированным.

"ЕС сожалеет о продолжающемся вопиющем неуважении Минска к правам человека и основным свободам народа Беларуси", - заявил представитель ЕС, потребовав немедленного освобождения Колесниковой и Знака.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил приговор Колесниковой и Знаку, назвав его позорным и политически мотивированным. "Этот приговор - еще одно свидетельство полного игнорирования прав человека и основных свобод народа Беларуси", - говорится в заявлении Блинкена.

Президент Польши Анджей Дуда выразил полную поддержку осужденным Колесниковой и Знаку и назвал вынесенные им сроки заключения "драконовскими".

"Польша требует безусловного освобождения всех политических заключенных, - написал Дуда у себя в "Твиттере" на белорусском языке. - Этих людей лишили свободы из-за их борьбы за независимую и демократическую Беларусь".

Отец Марии Колесниковой Александр рассказал журналистам, что зал суда, где в понедельник проходило заседание, был заполнен странными молчаливыми людьми, которые напомнили ему манекенов. Он добавил, что сильно огорчился, услышав приговор, однако позитив Марии Колесниковой вселил в него надежду.

"У меня сегодня, с одной стороны, грустный, печальный день, с другой - радостный, - заявил Александр Колесников. - Я увидел наших детей не в качестве преступников, а в качестве людей, которые чувствуют себя свободными, невиновными, своим отношением к спектаклю, который разыгрывается, показывают всю его лживость и неправильность".

По мнению отца Максима Знака Александра, любые действия адвокатов обречены на провал. Он добавил, что в своих письмах предлагал Максиму отказаться от участия в процессе, однако тот решил использовать все законные методы до конца.

"Сейчас задача в том, чтобы распределить силы узников и нашу возможную помощь таким образом, чтобы они могли без вреда для здоровья вынести тот срок, который им придется отсидеть", - отметил Александр Знак.

Талибы заявляют о взятии Панджшера

Автор фото, Taliban video

"Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) заявил о победе в Панджшерской долине - последней афганской провинции, остававшейся неподконтрольной талибам.

Представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что сопротивление правительственных сил в Панджшере сломлено, и район перешел под контроль талибов без потерь среди мирного населения.

В соцсетях появились фотографии, на которых бойцы "Талибана" поднимают над провинцией свой флаг.

Однако бойцы сопротивления заявляют, что они остаются "на всех стратегических позициях" и "продолжают сражаться".

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд призвал к национальному восстанию против талибов и обвинил международное сообщество в легитимации "Талибана" и оказании им военного и политического доверия.

Умер Жан-Поль Бельмондо

Автор фото, Mondadori via Getty Images Подпись к фото, Бельмондо - герой приключенческих фильмов. Кадр из ленты "Ас из асов", 1982 год

В понедельник на 89-м году жизни умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Он был одним из любимейших актеров западного кинематографа в СССР, а затем в России.

Мы собрали самые яркие фотографии его жизни и 60-летней кинокарьеры.

Пеле сделали операцию

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Пеле написал, что опухоль в кишечнике у него обнаружили в ходе обследования на прошлой неделе.

В прошлом году сын футболиста Эдиньо рассказал, что его отец, трехкратный чемпион мира, очень переживает, что из-за проблем с суставом бедра ему приходится использовать ходунки для ходьбы.

"Он не хочет выходить из дома, не хочет, чтобы его кто-то видел", - рассказывал сын футболиста.

Здоровье Пеле в последние годы вызывало беспокойство - в 2015 году ему сделали операцию на простате, а в 2019-м он был госпитализирован с инфекцией мочевыводящих путей.

Зачем России столько резервистов?

Автор фото, Lev Fedoseyev/TASS Подпись к фото, Резервисты будут призываться на учения и сборы

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Автор фото, Getty Images

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Куда все исчезло?

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СМИ о приговоре Колесниковой и Знаку: "Жестокое подавление инакомыслия"

О приговоре Максиму Знаку и Марии Колесниковой пишут крупнейшие западные издания.

Британская газета Times называет Марию Колесникову "вдохновителем протестов" и одной из наиболее известных фигур среди политзаключенных Беларуси.

Лидер белорусской оппозиции получила приговор в рамках "зачистки"со стороны Лукашенко, пишет газета Guardian. "За последние месяцы Лукашенко пошел на все, чтобы наказать противников режима", включая вынужденную посадку самолета Ryanair с целью ареста журналиста Романа Протасевича, попытки насильно вывезти в Беларусь легкоатлетку Кристину Тимановскую, а также зачистку нелояльных режиму организаций, пишет Guardian.

Автор фото, Getty Images

Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку - еще одно свидетельство того, что Александр Лукашенко проводит жестокое подавление инакомыслия после прошлогодних президентских выборов, результаты которых вызывают вопросы, высказывает похожую мысль New York Times.

"Несмотря на 11 месяцев, проведенных за решеткой, Колесникова не пала духом, отправляя позитивные письма своим родным и тем, кто ее поддерживает. Находясь в зале суда в стеклянной клетке вместе с Максимом Знаком, она сложила руки, скованные наручниками, в форму сердца, ставшего одним из символов прошлогоднего протеста", - пишет издание.

Daily Telegraph: газовый шантаж Кремля

Владимир Путин создает преднамеренный кризис энергоснабжения в Европе, ограничивая сезонные поставки трубопроводного газа и тем самым препятствуя восстановлению истощенных запасов на континенте до наступления холодов, пишет издание Daily Telegraph.

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Россия ограничивает поставки через украинские и польские трубопроводы, тем самым создавая искусственный дефицит газа, чтобы усилить свое политическое влияние и вынудить Европейскую комиссию сертифицировать трубопровод "Северный поток-2" на монопольных условиях Кремля, пишет издание.

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Зачем Польше ЧП на границе с Беларусью

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Правоохранители вблизи приграничного села Уснаж Гурны внимательно следят, чтобы на территорию Польши не попал ни один из трех десятков кочующих поблизости афганцев

Польша ввела ЧП в приграничных с Беларусью районах - впервые за последние 30 лет. Польские власти утверждают, что это ответ на стремление президента Беларуси Александра Лукашенко погрузить Европу в миграционный кризис, подобный тому, который бушевал на континенте в 2015 году. Святослав Хоменко рассказывает, действительно ли такая угроза существует, и почему не все считают оправданным введение ЧП.

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