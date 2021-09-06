Черногорские националисты не смогли сорвать интронизацию митрополита из Белграда

23 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Патриарх Порфирий ( в центре) был вынужден прибегнуть к охране спецназа

Несмотря на массовые протесты черногорских националистов, в монастыре Рождества пресвятой Богородицы близ старой столицы Черногории Цетина в воскресенье состоялась интронизация нового митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия.

Церемонию провел поставивший его патриарх Сербский Порфирий.

По итогам референдума в мае 2006 года Черногория вышла из союза с Сербией и сделалась суверенным государством, но ее церковь не получила автономии и осталась под управлением Сербской православной церкви.

СПЦ является самой многочисленной конфессией в Черногории, а треть ее населения, по данным опросов, вообще продолжает считать себя сербами.

Сторонники независимости, в том числе президент Мило Джуканович, обвиняют ее в продвижении политических интересов Белграда и стремлении вернуть маленькую страну, живущую в основном на доходы от туризма, под власть более крупного соседа.

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Националисты восприняли визит патриарха и назначение им митрополита как попытку Сербской православной церкви расширить свое влияние в стране.

Президент Джуканович, находящийся в натянутых отношениях с СПЦ, все еще не оправился от неудачи на парламентских выборах в сентябре прошлого года. Возглавляемая им партия социалистов получила больше всех голосов (30%), но правительство сформировал оппозиционный блок.

В субботу в Цетине произошли столкновения между полицией и демонстрантами, пытавшимися сорвать интронизацию нового митрополита.

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Несколько тысяч протестующих соорудили на окраине города баррикады и заблокировали дорогу, ведущую в Цетине из столицы Черногории Подгорицы, по которой в воскресенье в город должны были въехать Патриарх Порфирий и митрополит Иоанникий. В результате их пришлось доставить в монастырь на вертолете.

Разъяренная толпа забросала камнями полицейских и снесла ограждения вокруг монастыря, за несколько дней взятого под усиленную охрану. Демонстранты кричали "Это не Сербия!" и "Да здравствует Черногория!"

К вечеру субботы были заблокированы все въезды в Цетин.

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В какой-то момент полиция применила слезоточивый газ, но это не помогло ей разогнать протестующих, которые заявили, что будут удерживать баррикады всю ночь.

Четыре человека получили легкие травмы.

Одновременно в Подгорице тысячи людей собрались, чтобы поприветствовать сербского патриарха, прибывшего в субботу днем.

Волнения в Цетине продолжились в воскресенье, однако властям удалось взять ситуацию под контроль. Манифестанты переместились на главную городскую площадь.

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Представитель ООН в Черногории выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией обстановки в стране.

Президент Джуканович не комментировал происходящее, зато премьер Здравко Кривокапич осудил протесты и заявил, что вся ответственность за возможные неблагоприятные последствия ляжет на их организаторов.

"Наша церковь вас избрала. И c этим священным чином мы пришли сюда не для того, чтобы что-то отнять, кому-либо угрожать или, не дай Бог, что-то украсть", - заявил патриарх Порфирий, вручивший Иоанникию митрополичий жезл.

В декабре 2019 года президент Джуканович провел закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", позволяющий государству претендовать на церковную собственность.

Он был принят, несмотря на протесты сторонников Сербской православной церкви.

Сербская православная церковь остается самой многочисленной в Черногории, но ее обвиняют в продвижении интересов Белграда.

При этом почти треть населения Черногории считает себя сербами, что придает импульс и черногорскому национализму. Националистические движения проводят акции протеста перед храмами.

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Сербская православная церковь находится в конфликте с президентом Мило Джукановичем. Он утверждает, что церковь пытается подорвать независимость страны и вернуть Черногорию под контроль Сербии.

Президент Джуканович все еще не оправился от поражения, которое его Демократическая партия социалистов потерпела на прошлогодних парламентских выборах. До выборов он инициировал закон, позволяющий государству претендовать на церковную собственность.

Беспокойство по поводу нынешних протестов ранее выражал представитель ООН в Черногории.

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