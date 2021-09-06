Женщина-абориген вместо Колумба. В Мехико перенесут памятник открывателю Америки

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, В ходе протестов прошлого года статуя Колумба была облита краской

Власти столицы Мексики, пятого по численности населения мирового мегаполиса, обнародовали план перенести монумент Христофора Колумба, ранее стоявший на центральном проспекте Реформа, в городской парк. Его место займет фигура безымянной женщины из аборигенной народности ольмеков.

Генуэзского мореплавателя, 12 октября 1492 года открывшего для европейцев Америку и до конца жизни ошибочно полагавшего, что он побывал в Восточной Азии, многие общественные активисты сегодня считают символом колониализма, поскольку его экспедиция положила начало покорению испанцами Латинской Америки.

Война с памятниками

Постамент пустовал с 10 октября 2020 года. Власти вывезли его, по официальной версии, на реставрацию. В социальных сетях тогда звучали призывы повалить его в день очередной годовщины открытия Америки.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В прошлом году демонстранты написали "Долой Колумба!" на заборе, защищавшем памятник

Случаи осквернения памятников Колумбу ранее имели место в некоторых латиноамериканских государствах, а также в Бостоне и городе Сент-Пол, штат Миннесота, соседствующем с Миннеаполисом, где при задержании полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд.

В ходе развернувшейся в 2020 году кампании под лозунгом Black Lives Matter в США, Великобритании и других странах подверглись вандализму или демонтажу монументы Уинстона Черчилля, а также герцога Веллингтона, кроме победы над Наполеоном, подавлявшего восстания в Индии, английского короля Якова II, инвестора занимавшейся работорговлей Гвинейской компании , и бельгийского короля Леопольда II, проводившего жестокую колониальную политику в Конго.

Целями демонстрантов также стали памятники предпринимателю и главе британской Капской колонии в Южной Африке Сесилу Родсу, бристольскому филантропу Эдварду Колстону, получавших часть своих доходов от работорговли, создателю лондонских Вест-Индских доков Роберту Миллигану, владевшему сахарной плантацией на Ямайке, и главнокомандующему армией южан в Гражданской войне в США генералу Роберту Ли.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Колумб открыл Америку в 1492 году, но до конца жизни ошибочно полагал, что побывал в Восточной Азии

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум сказала, что памятник Колумбу останется открытым для обозрения, и что его перемещение - не переписывание истории, а акт справедливости в отношении народов, населявших Мексику до прибытия европейцев.

О решении заменить памятник она объявила 5 сентября, в Международный день женщин аборигенных народов.

Над статуей ольмекской женщины работает скульптор Педро Рейес.

Цивилизация ольмеков на территории современной Мексики существовала примерно от 1200 года до нашей эры до 400 года нашей эры.

Об этой цивилизации известно немного. Впоследствии ее сменила Ацтекская империя, угнетавшая другие народности так, что они встретили Эрнандо Кортеса и его людей как освободителей и всячески им содействовали.

Но их ждало жестокое разочарование в конкистадорах.