Палестинцы вырыли ложкой тоннель и сбежали из тюрьмы "Гильбоа". Израиль считает их крайне опасными

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Тюрьму "Гильбоа" называют "сейфом", ее камеры отлиты из бетона

Израильская полиция, силы безопасности "Шин-Бет", пограничники и военные двух подразделений Армии обороны Израиля ищут шестерых палестинцев, бежавших из тюрьмы "Гильбоа" через прорытый из камеры тоннель. Дороги на Западном берегу перекрыты. Среди бежавших - бывший полевой командир "Бригад мучеников аль-Аксы", военизированного крыла организации ФАТХ.

Заключенные бежали через тоннель, который в течение нескольких месяцев копали ржавой ложкой, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на управление тюрем Израиля. Узкий тоннель выходил в поле, недалеко от стен тюрьмы. "Гильбоа" считается одной из самых хорошо охраняемых тюрем в Израиле.

Побег произошел около трех часов ночи. Вскоре после того, как заключенные вылезли из тоннеля, их заметил фермер, которому принадлежало поле, и сообщил в полицию о подозрительных людях. Около четырех утра в тюрьме провели перекличку и обнаружили, что шестерых сокамерников нет. В Управлении тюрем заявили, что снаружи их ждала машина, а координировался побег с помощью незаконно пронесенного в тюрьму мобильного телефона.

Детали побега до сих пор не ясны; например, непонятно, как бежавшим удалось проделать отверстие в бетонном полу камеры. В управлении тюрем назвали произошедшее серьезным провалом.

Все шестеро бежавших были приговорены к пожизненному заключению и считались крайне опасными, но самым опасным считается бывший командир организации "Бригады мучеников Аль-Акса" в районе города Дженин на Западном берегу Захария Збейди.

Збейди называли "символом второй интифады" - вооруженного восстания палестинцев на Западном берегу, длившегося с 2000 по 2005 год. По данным израильских спецслужб, он несет ответственность за гибель десятков израильтян.

Впервые он был объявлен в розыск в 2007 году, а задержан только в 2019-м.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Узкий тоннель выходил в поле неподалеку от стен тюрьмы

Остальные пять заключенных - боевики "Исламского джихада" (запрещено в России), тоже из окрестностей Дженина. Они отбывали пожизненные заключения.

Масштабная операция по поимке заключенных развернулась утром в понедельник. Силы безопасности заблокировали дороги в окрестностях Дженина, а также на дорогах от тюрьмы до Западного берега. Власти также опасаются, что беглецы могут пересечь границу с Иорданией.

Премьер-министр Нафтали Беннет в беседе с министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом подчеркнул серьезность произошедшего и необходимость координации между всеми силами безопасности в поиске беглецов.