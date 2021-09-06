В Ливии освобожден сын Каддафи, он сразу же покинул страну

час назад

Автор фото, Anadolu Agency

Саади Каддафи, сын свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, был освобожден из тюрьмы в Триполи и покинул Ливию, направившись, предположительно, в Турцию.

Саади Каддафи, в прошлом футболист и предприниматель, был официально освобожден в ночь на понедельник. Правительство национального единства объявило, что это было сделано во исполнение решения суда трехлетней давности и что сын диктатора передан семье в соответствии с законными процедурами.

"Мы не можем двигаться вперед без примирения и без претворения в жизнь судебных решений", - написал в "Твиттере" премьер-министр Абдель Хамид Дбейба.

Шестого сентября будет освобожден также бывший личный секретарь Муаммара Каддафи Ахмед Рамадан.

В мае генеральный прокурор страны сказал, что напомнил тогда только сформированному временному правительству, что Саади Каддафи признан невиновным и ждет освобождения.

Саади Каддафи, по сообщениям СМИ, покинул страну, улетев из международного аэропорт Митига, но где он сейчас, непонятно.

Ливийские СМИ и блогеры, следившие за самолетом Каддафи в интернете, сходятся в том, что он приземлился в Стамбуле. Некоторые полагают, что Саади направится в Египет, где живет одна из вдов Каддафи Сафия Фаркаш, мать семерых из восьми детей убитого диктатора.

Источники агентства Франс пресс говорят, что решение покинуть страну Каддафи принял сам.

Кто такой Саади Каддафи

Автор фото, STR Подпись к фото, Каддафи (в центре) на разминке итальянского футбольного клуба "Перуджа". На родине его футбольная карьера была заметно успешнее, чем в итальянских клубах

47-летний Саади Каддафи - третий сын свергнутого в 2011 году Муаммара Каддафи.

В 2011 году он командовал ливийским спецназом и участвовал в гражданской войне. После ливийской революции Саади бежал в Нигер, но три года спустя был экстрадирован в Ливию по ордеру Интерпола.

До революции сын диктатора был профессиональным футболистом, играл за два ливийских клуба и даже дважды стал чемпионом Ливии, но в составе трех итальянских клубов, за которые играл позже, он вышел на поле всего несколько раз.

На родине Каддафи судили по подозрению в организации убийства ливийского тренера футбольной команды "Аль-Иттихад" Башира аль-Раяни в 2005 году и за незаконное присвоение средств ливийской футбольной ассоциации.

Пока сын диктатора дожидался суда в тюрьме, в интернете появилось видео, на котором похожий на него мужчина подвергался пыткам со стороны охранников. Ролик возмутил правозащитников, которые призвали обеспечить Каддафи человеческие условия содержания.

В 2018 году суд постановил, что Каддафи невиновен в убийстве, но семья аль-Раяни не была удовлетворена вердиктом и собиралась подать апелляцию. Каддафи был в итоге приговорен к году условно и штрафу в 500 динаров за хранение алкоголя в 2006 году.

Другие дети

Автор фото, Pool KADHAFI/GAILLARDE/BRES Подпись к фото, Муаммар Каддафи (слева) с четыремя из сыновей. Саади стоит рядом с отцом

Судьбы детей Муаммара Каддафи после революции 2011 года сложились по-разному. Троих его сыновей убили во время или вскоре после революции при попытке бегства.

Старший сын Мухаммед скрылся с семьей в Алжире, а после получил политическое убежище в Омане.

Второй сын, Сейф аль-Ислам Каддафи недавно вновь появился в СМИ после шести лет отсутствия, дав интервью газете New York Times, в котором он заявил, что Ливия после гражданской войны стоит на коленях. Эксперты считают, что его возвращение на родину могут поддерживать в Кремле.

Айша Каддафи, единственная дочь полковника и бывший посол доброй воли в ООН, тоже бежала в Алжир, где продолжает критиковать Запад.