Ричмонд без генерала Роберта Ли. В бывшей столице Конфедерации снесли статую главы ее армии в годы Гражданской войны

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В среду утром в центре Ричмонда, столицы штата Вирджиния, с постамента в центре города демонтировали статую генерала Роберта Ли, который руководил армией Конфедерации в годы Гражданской войны в США. Демонтаж монумента поставил точку в эпохе памятников Конфедерации в городе, который, пожалуй, ими наиболее известен. Улица Монумент-авеню, где стояли многие из них, считалась гордостью городской архитектуры, жить здесь было престижно.

Однако в последние годы Ричмонд стал более разнообразным в демографическом и политическом плане. Все больше его жителей начали сомневаться в необходимости увековечивать лидеров и генералов Конфедерации, особенно в связи с их отношением к рабству - многие горожане, особенно темнокожие, воспринимали памятник как монумент рабству.

Точку в судьбе статуи генерала Ли поставило постановление Верховного суда штата Вирджиния на прошлой неделе, ему предшествовали интенсивные дебаты по всей стране. Разговоры о необходимости демонтировать символы Конфедерации закипели с новой силой после убийства Джорджа Флойда и последовавшей за ним общенациональной кампанией по борьбе с расизмом.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм объявил о планах демонтировать памятник генералу Ли в июне 2020 года, но столкнулся с юридическими проблемами. Группа жителей Ричмонда подала в суд, утверждая, что акт 1890 года и совместная резолюция Генеральной Ассамблеи (законодательного органа Вирджинии) 1889 года не позволяют губернатору сносить монумент.

Верховный суд Вирджинии не согласился с этим, заявив, что все требования истцов необоснованны, и отменил судебные запреты, наложенные судом низшей инстанции.

Демонтаж статуи транслировался в прямом эфире в "Твиттере", за процедурой также следило большое число людей, шумно приветствовавших происходящее.

В заявлении, сделанном на прошлой неделе, Нортэм назвал постановление "огромной победой" и сказал, что снос статуи поможет направить Вирджинию и ее столицу Ричмонд "в более инклюзивное и справедливое будущее".

Что делать со статуей сторонника рабства?

Теперь памятник отправят в государственное хранилище, где он будет находиться до тех пор, пока не будет принято решение о его дальнейшей утилизации. По словам официальных лиц, 12-метровый гранитный монумент, на котором стоял памятник, пока никуда не денется: будущее Монумент-авеню требует переосмысления.

В постаменте, по-видимому, также хранилась "капсула времени", которую собираются заменить новой, созданной скульптором из Ричмонда Полом ДиПаскале. В ней будет 39 предметов, в том числе фотография чернокожей балерины, сделанная у памятника прошлым летом, а также карта вакцинации против Covid-19.

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Роберт Эдвард Ли был командующим Армией Конфедеративных Штатов во время Гражданской войны в США, он является одной из самых известных фигур того времени.

Ли считал, что темнокожие должны занимать подчиненное положение по отношению к белым, а возглавляемая им армия защищала, в том числе, и право владеть рабами.

Анализ: резкий поворот

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Этот момент был полон символизма - в городе, который когда-то был столицей Конфедерации, больше нет статуи руководителя ее армии.

Для многих на Юге США - на белом Юге - Ли был героем и сплачивающей фигурой. Для некоторых он олицетворял региональную гордость. Для других - сопротивление, сначала оккупационным армиям Союза после войны, а затем - попыткам федерального правительства США навязать непокорным южным штатам десегрегацию и защиту гражданских прав.

Неслучайно большинство статуй конфедератов были воздвигнуты не сразу после войны, а в начале 20-го века, когда Ку-клукс-клан набирал мощь, а южные законодательные органы приняли "законы Джима Кроу", лишившие темнокожих избирательных прав.

Демонтаж памятника Ли отражает резкий поворот в отношении к Конфедерации на большей части юга США, особенно в Вирджинии, где изменения в демографии и политике особенно заметны.

Теперь городу предстоит решить, чем заполнить покрытые граффити пьедесталы, где когда-то стояли эти статуи, создав новую историю взамен демонтированной.

Статую генерала Ли поставили в 1890 году. Она стала первым из шести памятников деятелям Конфедерации, разбросанных по главной улице Ричмонда, бывшей столицы Конфедерации.

Памятник выполнен известным французским скульптором Мариусом-Жан-Антонином Мерси. В 2007 году его занесли в Национальный реестр исторических монументов.

Когда в 1890 году статую привезли из Франции, около 10 тыс. жителей Вирджинии на своих фургонах перевозили ее части к месту, где она стояла до сегодняшнего дня.

Мемориалы деятелям Конфедерации - сторонникам рабства в южных штатах, воевавшим против федерального правительства во время Гражданской войны в США - уже давно вызывают споры.

Сотни статуй Ли, Джексона и других известных фигур Конфедерации остаются по всей территории США.