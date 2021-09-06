Россия вступилась за свергнутого президента Гвинеи, который обнулил свои сроки

37 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Альфа Конде был захвачен путчистами в воскресенье

Российский МИД в понедельник призвал военных, накануне захвативших власть в Республике Гвинея, немедленно освободить свергнутого президента Альфу Конде и вступить с ним в политические переговоры.

Ранее аналогичные заявления сделали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Африканский Союз.

Альфа Конде, которому сейчас 83 года, всю жизнь боролся с диктаторскими режимами в своей стране и даже сидел в тюрьме. В 2010 году он стал первым демократически избранным лидером западноафриканского государства, считающегося одним из беднейших в мире, но затем, по мнению критиков, сам стал сползать к авторитаризму.

В 2020 году он провел поправку к конституции, обнулявшую два его предыдущих президентских срока, и в третий раз выиграл выборы - как утверждает оппозиция, с нарушениями и фальсификациями.

В воскресенье в столицу страны Конакри вошли части армейского спецназа. Жителям было велено не выходить из домов, опустевшие улицы патрулируются солдатами. Пострадавших среди россиян в результате последних событий нет.

Подполковник Мамади Думбуя в телевизионном обращении заявил, что возглавляет временный орган власти - Национальный комитет за сплочение и развитие, что президент низложен, действие конституции приостановлено, в стране вводится комендантский час, закрываются сухопутные и воздушные границы. Последняя мера была отменена менее чем через сутки.

Думбуя обещал в обозримом будущем подготовить новую конституцию и начать процесс мирной трансформации политической системы и заявил о верности Гвинеи ее международным обязательствам. Он вызвал всех министров на чрезвычайное заседание в Народном дворце в Конакри, намеченное на 14:00 по московскому времени в понедельник, сказав, что те, кто не явится, будут считаться мятежниками.

На заседании Мамади Думбуя заявил членам прежнего правительства, что никакой охоты на ведьм не будет. Тем не менее, он велел им не покидать страну и сдать военным свои персональные машины. Новый кабинет будет сформирован в ближайшие недели, сказал он.

Новый лидер объяснил действия военных узурпацией власти свергнутым президентом, неэффективным управлением финансами, плохим состоянием здравоохранения и массовой коррупцией.

"Социальная, политическая и экономическая ситуация в стране оказалась столь тяжёлой, что военные приняли решение взять на себя ответственность за будущее Гвинеи", - сказал Думбуя, обращаясь к согражданам.

"Гвинея прекрасна. Хватит насиловать Гвинею, давайте займёмся с ней любовью", - добавил он.

Часть гвинейцев приветствует переворот и надеется на лучшую жизнь при новой власти.

"Мы жили, скажу прямо, в диком государстве, - заявил корреспонденту Рейтер житель Конакри Абдулай Бангура. - Ни безопасности, ни правосудия, финансы расстроены, каждый творил, что вздумается. Поэтому я считаю приход Думбуя благословением для Гвинеи. Наши матери оставались на улице, словно брошенные животные, наших детей убивали, не было никакой идеи, политика только все портила. Короче, я испытываю облегчение".

О местопребывании свергнутого президента ничего не известно. В распоряжении мировых СМИ оказалось единственное фото, на котором он сидит в окружении вооруженных людей в форме, явно удрученный, но невредимый.

Гвинея - аграрная страна с населением 12,4 миллиона, занимающая 165-е место в мире по уровню ВВП на душу населения. Там высокая инфляция, по данным на 2019 год 43,7% граждан находятся за чертой бедности.

В Западной Африке есть три страны под названием "Гвинея" - просто Гвинея, Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея. В данном случае речь идет о первой из них.

Природная кладовая

60% гвинейского экспорта приходятся на бокситы (сырье для получения алюминия), еще 19% - на золото, остальное - продукция сельского хозяйства.

Известие о перевороте вызвало турбулентность на мировом рынке алюминия. Его цена в понедельник достигла 10-летнего максимума.

Основные добытчики бокситов в Гвинее - Société Minière de Boké и российский "Русал", а также компания Rio Tinto, разрабатывающая месторождение железной руды в районе города Симанду, пока не комментируют ситуацию и не сообщают, сказались ли политические события на производственном процессе.

Компания AngloGold Ashanti, занимающаяся добычей золота на месторождении Сигуру, заявила, что ее операции в Гвинее идут нормально.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Молодежь приветствует путчистов

Обнуление по-гвинейски

Альфа Конде, которому сейчас 83 года, большую часть жизни был оппозиционером и боролся с авторитарными правителями этой западноафриканской страны, считающейся одной из беднейших в мире.

В ходе этой борьбы он в 1990-х годах участвовал в президентских выборах, затем сидел в тюрьме, но был помилован президентом Лансаной Конте.

В 2010 году, после смерти Конте и военного переворота, Конде победил во втором туре президентских выборов, став первым демократически избранным лидером Гвинеи, а в 2015-м переизбрался на пост главы государства.

Перед выборами 2020 года он продавил принятие новой конституции, что позволило ему обойти ограничение в два срока на посту президента.

Затем, в конце прошлого года, Конде переизбрался на третий срок, при этом оппозиция обвинила его с соратниками в масштабных фальсификациях результатов голосования, а в столкновениях протестующих с полицией погибли десятки человек.

После выборов власти арестовали нескольких видных оппозиционеров, обвинив их в организации беспорядков.