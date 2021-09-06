Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования"

час назад

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Роскомнадзор заблокировал сайт стратегии "Умное голосование", запущенной командой Алексея Навального. Ресурс оставался последним из незаблокированных в России проектов, связанных с политиком.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умного голосования", так как он "используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации", заявили в пресс-службе ведомства.

В июне Мосгорсуд признал экстремистскими организациями и запретил основанные Навальным структуры - Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (оба также признаны в России организациями, осуществляющими функции иностранного агента) и штабы политика в российских регонах.

Ранее в понедельник соратник Навального Леонид Волков сообщил, что Роскомнадзор начал блокировать сайт "Умного голосования" через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные на сетях связи в рамках реализации закона о "суверенном рунете".

Как замечал Волков, начатая блокировка указывает на то, что американская корпорация Google, владеющая хостингом appspot, где располагался сайт "Умного голосования", не удовлетворила требования российских властей о его удалении.

Накануне стало известно, что Арбитражный суд Москвы запретил Google и "Яндексу" показывать словосочетание "умное голосование" в поисковой выдаче. Такое решение суд вынес в качестве обеспечительной меры по искам малоизвестной компании "Вулинтертрейд", продающей овечью шерсть.

В "Яндексе" в понедельник заявили, что собираются обжаловать принятое арбитражом решение. "Мы не согласны с определением суда и будем оспаривать принятые обеспечительные меры. Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать", - заявили в компании изданию The Bell.

"Умное голосование" - стратегия голосования на выборах, которую команда Навального предложила использовать в 2018 году. Она заключается в голосовании за кандидата, который, по мнению проекта, имеет больше шансов победить кандидата от правящей партии. Несколько рекомендованных "Умным голосованием" кандидатов побеждали на выборах в своих округах.

Как отметил Волков, сайт "Умного голосования" "оставался последним из незаблокированных в России сайтов команды Навального".

26 июля Роскомнадзор заблокировал несколько десятков сайтов, связанных с Навальным. Под блокировку попали блог самого Навального, сайты его соратников, в том числе Любови Соболь и Леонида Волкова, региональных штабов политика (признаны экстремистскими организациями), профсоюза "Альянс врачей" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) и другие.

Всего, согласно данным проекта "Роскомсвобода", заблокированными оказались 54 связанных с Навальным сайта.