Российская армия увеличивает людской резерв. Зачем?

Павел Аксенов

Би-би-си

43 минуты назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

В российской армии увеличится число резервистов, обещает министерство обороны России.

Правда, интернет-сайт, через который граждан России агитируют вступить в ряды резервистов, расположен не на сервере минобороны.

Речь идет о резервистах, которые будут заключать контракт с министерством обороны, получать за нахождение в резерве определенные деньги и регулярно участвовать в военных сборах и учениях.

Такие резервисты участвуют в военных учениях с 2016 года, в порядке эксперимента.

В сообщении минобороны о наращивании численности резервистов также говорится об учениях в Калининградской области, на которые они были переброшены в начале сентября.

Сколько именно резервистов необходимо российской армии, министерство обороны не сообщает.

Неизвестный проект

Кто и каким решением создал в России новую структуру в министерстве обороны, неизвестно.

Сообщения о наборе резервистов в рамках проекта БАРС-2021 (Боевой армейский резерв страны) стали появляться на сайтах местных администраций в России в последние несколько недель.

Эти сообщения стилистически и информационно очень сильно отличаются друг от друга. Например, префектура Северного округа Москвы выложила на своем сайте подробный информационный материал о "гражданах в наиболее мобготовом состоянии" (так называют резервистов в префектуре), а в Великом Новгороде сняли небольшой ролик о молодых людях, которые пришли записываться в резерв к военному комиссару.

Некоторые страницы ссылаются при этом на вебсайт, посвященный "Новому проекту министерства обороны - БАРС-2021". Эта страница находится не на официальном сайте министерства обороны России, а в свободной доменной зоне ws. Она была создана при помощи общедоступного инструмента для строительства сайтов Tilda.

Сам сайт в разделе правовой информации упоминает в основном правовые документы, изданные в 2015 году и ранее. В частности, президентский указ № 370 "О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил РФ", который Владимир Путин подписал в 2015 году. В военных экспертных кругах его называют экспериментом, который в масштабах страны был не настолько велик, чтобы можно было сделать какие-то выводы о пользе такого подхода.

Каких-то отдельных указов о создании взамен мобилизационного людского резерва или в дополнение к нему боевого армейского резерва страны, то есть БАРСа, в печати опубликовано не было.

На официальном сайте министерства обороны информации о новом проекте найти не удалось.

Тем не менее на веб-сайте bars2021.tilda.ws говорится, что набор в мобилизационный людской резерв проводит некая "команда вежливых людей" и министерство обороны.

Сайт целиком посвящен рекламе нового армейского резерва. В нем существует подробная информация об условиях контракта, денежных выплатах и требованиях к контрактникам-резервистам.

В разделе "контакты" указаны рабочие телефоны российских военкоматов.

Посторонней информации о структурах, не связанных с официальными российскими органами, на веб-сайте обнаружено не было.

Русская служба Би-би-си отправила запрос в министерство обороны России с просьбой рассказать, кто занимается этим проектом, и связан ли он с минобороны, и ожидает ответа.

Что такое мобилизационный людской резерв?

На веб-сайте БАРС-2021 говорится, что "мобилизационный людской резерв - это часть граждан, пребывающих в запасе, которые содержатся в наиболее мобготовом состоянии".

Автор фото, Lev Fedoseyev/TASS Подпись к фото, Резервисты будут призываться на учения и сборы

Другими словами, человек, зачисленный в мобилизационный резерв, будет продолжать жить "на гражданке", но при этом регулярно проходить армейские сборы.

Это отличается от системы, существующей еще с советских времен, когда в стране военнообязанными, то есть фактически резервистами числятся все, кто прошел срочную службу в вооруженных силах, обучался на военной кафедре вуза, либо служил офицером и ушел в запас. Снятие с воинского учета происходит по достижении определенного возраста - он варьируется от 35 до 70 лет в зависимости от звания и категории военнообязанного.

В случае начала войны эти резервисты должны пополнить собой соединения, укомплектованные по штатам мирного времени, то есть те части, в которых в обычное время сохранялся минимум военнослужащих, в основном, офицеров.

Достоинством этой системы является то, что формально в СССР и России существовало довольно много резервистов, которые прошли службу в армии и считались подготовленными к войне. Это позволяло в сравнительно короткие сроки получить многочисленную армию.

Недостаток такой системы - низкая военная квалификация резервистов. Отслужив срочную службу либо пройдя сборы после института, они спустя несколько лет подчас забывают навыки, полученные в армии, и уже мало чем отличаются от неслуживших.

Идея с мобилизационным людским резервом заключается в том, чтобы гражданские специалисты, отслужившие в армии, поддерживали свои военные навыки и получали новые, регулярно и часто проходя сборы и учения.

За это для них предусмотрены различные льготы и финансовая поддержка. Им положена разовая выплата при заключении контракта, прибавка к зарплате, которая за 20 лет нахождения в резерве вырастет с 10 до 50 процентов.

Сайт обещает офицерам-резервистам, заключившим контракт, среднее увеличение зарплаты от четырех до девяти тысяч в зависимости от места службы, солдатам и сержантам - от двух до шести тысяч. На учениях и сборах они будут получать отдельную зарплату.

Зачем России столько резервистов?

Число резервистов-контрактников, которые хочет привлечь министерство обороны, неизвестно.

В начале августа начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа Константин Запатоцкий сказал, что до сентября в ЮВО планировалось создать боевой армейский резервный состав из 38 тысяч человек. Ранее в ЮВО мобилизационный людской резерв составлял около 400 человек.

Это пока что единственная цифра, которую назвал официальный представитель министерства обороны. Однако запись в резервисты-контрактники, судя по сайту БАРС, происходит в трех десятках субъектов федерации.

Российский военный эксперт Александр Гольц в своей колонке на сайте Republic пишет, что такой резкий рост числа резервистов можно объяснить двумя целями - подготовкой к большой войне и переходу на контрактную армию.

"Наихудшим вариантом создания БАРСа является возможность того, что мобрезерв спешно создают, предполагая начать через полтора-два года крупные боевые действия. Со всеми вытекающими последствиями для россиян", - пишет Гольц.

"Самым оптимистичным является, конечно, предположение, что российская власть ведет подготовку к тому, чтобы через 2-3 года (аккурат к президентским выборам) сделать подарок народу и отменить обязательный призыв в Вооруженные силы. Если так, то можно ожидать возрождение еще одной инициативы, которая обещала немалое облегчение армейского тягла хотя бы для части наших граждан", - говорится в его колонке.

Между тем, как рассказал Би-би-си другой военный эксперт из России - Виктор Мураховский, проект увеличения числа резервистов-контрактников связан с тем, что министерство обороны смогло найти средства на него.

Кроме того, по его словам, эксперимент с мобилизационным людским резервом, который проводился с 2015 года, тоже дал некоторый опыт.

По словам Мураховского, российские военные в создании контрактного резерва использовали принцип, который положен в основу аналогичной американской системы.

"Там тоже резерв армейский на контракте содержится, и в случае необходимости они становятся ядром развертывания частей нового формирования, которые должны участвовать [в боевых действиях], помимо той армии, которая существует в случае широкомасштабного конфликта", - сказал он.

По словам Мураховского, в России такой резерв не исключает всеобщей мобилизации, он будет его составной частью, ядром, вокруг которого будут создаваться отмобилизованные части.

При этом такой резерв, по его словам, также не означает, что Россия переходит на контрактную армию, поскольку могут возникнуть проблемы в ходе развертывания во время военных конфликтов, считает Мураховский.