Биткоин стал официальной валютой в Сальвадоре. Финансисты сомневаются, что это хорошо закончится

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Автор фото, AFP Подпись к фото, С 2001 года единственной валютой в стране является доллар США. Теперь биткоин принимать будут даже мелкие лавки

Небольшое центральноамериканское государство Сальвадор впервые в мире признало биткоин законным платежным средством. В соответствии с законом, вступившим в силу 7 сентября, все предприятия и организации обязаны принимать криптовалюту для оплаты товаров и услуг наряду с долларом США. Собственной валюты Сальвадор не имеет.

Харизматичный и популярный 40-летний президент Сальвадора Найиб Букеле, который инициировал принятие закона, утверждает, что эта мера подстегнет экономический рост и сделает проще и дешевле перевод на родину средств, зарабатываемых сальвадорцами за границей. По его словам, около 50 тыс. сальвадорцев уже пользуются биткоином.

"Завтра впервые в истории взоры всего мира будут направлены на Сальвадор, и это произойдет благодаря биткоину", написал он в понедельник в "Твиттере". При этом глава государства признал, что "любой проект, нацеленный в будущее, не приносит результата на следующий день или через месяц".

Национальный конгресс, где большинство принадлежит сторонникам президента, в июне принял представленный им законопроект через сутки после его поступления в палату.

Ожидаемые выгоды

По оценке Букеле, сограждане будут экономить благодаря нововведению до 400 млн долларов в год. В 2020 году переводы из-за рубежа от полутора миллионов сальвадорцев, работающих в основном в США, составили 5,9 млрд долларов или 23% ВВП Сальвадора - наивысший показатель в мире. Банки взимают за подобные переводы комиссию, они могут занимать несколько дней, и иногда жителям страны приходится приходить за деньгами лично.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители Сальвадора около магазина, который принимает биткоины

Директор проекта Bitcoin Beach, занимающегося продвижением криптовалюты в Сальвадоре, Майк Петерсон указывает, что, в отличие от США и Европы, большинство сальвадорцев не имеют банковских счетов и возможности пользоваться платежными приложениями. "Теперь они получают пропуск в цифровой мир, смогут расплачиваться онлайн, посылать друг другу деньги на расстоянии в сотни миль, и все это при почти нулевой комиссии", - заявил он.

Петерсон не сомневается, что положительный эффект вскоре проявит себя. "Люди смогут делать накопления, чтобы сделать в своем доме новую крышу, купить корову или послать детей в школу - то, чего они были лишены раньше", - говорит он. "Это должно быть выгодно. Мои родные в США смогут переводить деньги почти бесплатно", - сказала агентству Рейтер Рейна Исабель Агилар, хозяйка магазина в городе Эль-Зонте в 50 км к юго-западу от столицы страны Эль-Сальвадора.

Миллионы жителей Сальвадора могут получить прямую выгоду от введения биткоина в качестве национальной валюты уже сейчас. Граждане, которые установят на своих телефонах специально созданный для этого апп, получат около 30 долларов в биткоинах в свой цифровой кошелек. Это приложение, впрочем, пока не появилось в App Store и Google Play, что вызвало гнев Букеле.

Накануне введения биткоина в качестве национальной валюты Сальвадор купил 400 биткоинов (около 20 млн долларов по нынешнему курсу), что привело к резкому росту курса криптовалюты: он превысил 52 тыс. долларов. Несколько часов спустя инвесторы начали осознавать связанные с биткоином риски, и курс опустился до примерно 50 тыс. долларов.

Правительство также установило по всей стране двести электронных банкоматов для конвертации биткоинов в доллары без комиссии. Некоторые из них охраняют военные, чтобы не допустить вандализма со стороны противников биткоина.

Президент Найиб Букеле

Автор фото, Reuters

Родился в 1981 году в Сан-Сальвадоре, его предками были палестинские мигранты.

В возрасте 18 лет основал свою первую компанию.

Начал политическую карьеру в партии левого толка "Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти".

Был исключен из партии за "неуважение" к правам женщин и за то, что бросил яблоком в одного из региональных лидеров.

Эксперты описывали его как оппортуниста и анти-системного политика. Он трижды менял политические партии перед различными выборами.

Победил на выборах президента летом 2019 года.

При вступлении в должность назначил в правительство восемь женщин, в том числе семь глав министерств.

В этом году власти США выразили озабоченность решением подконтрольного Букеле парламента снять с должностей генерального прокурора страны и пять судей Верховного суда.

Для поддержки Сальвадора пользователи социальных сетей Twitter и Reddit начали скупать биткоины. Они устроили акцию, в рамках которой предлагается потратить 30 долларов на покупку небольшой доли биткоина.

Голоса скептиков

Впрочем, большинство жителей страны не одобряет решение о введении биткоина в качестве национальной валюты. Данные опросов показывают, что около 70% населения Сальвадора не понимает, как работает эта криптовалюта и ей не доверяет, в том числе из-за резко меняющегося курса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Решение о введении биткоина не одобряют многие жители Сальвадора

"Мои дочери, работающие в США, сказали, что они лучше будут платить 10-15 долларов за перевод ста долларов обычным способом. С биткоином они чувствовали бы себя неуверенно", - сказал корреспонденту Рейтер местный житель Хулио Рамирес. "Я предпочитаю доллары, потому что сегодня биткоин стоит дорого, а назавтра он обвалится", - говорит еще одна жительница Сальвадора Алехандра Магади.

"Мой брат хотел посылать нам деньги в форме биткоинов, но я не согласилась, - признается Гвадалупа Торрес. - Биткоин - ненадежная валюта, существующая лишь виртуально. Никогда не знаешь, сколько он будет стоить на следующий день. Я предпочитаю доллары". "Этот биткоин реально не существует. Если кто и выиграет от него, так только богачи", - заявил Рейтер Хосе Сантос Мелара, один из нескольких сотен участников протестного митинга, прошедшего на прошлой неделе в Эль-Сальвадоре.

В апреле этого года биткоин стоил около 64 тыс. долларов, а в мае его курс упал до 30 тысяч.

Финансовый мир озабочен

Всемирный банк, МВФ и мировые финансовые аналитики также сомневаются в правильности решения Сальвадора. Эксперты не исключают, что легализация биткоина притормозит предоставление Сальвадору запланированного займа МВФ в размере миллиарда долларов. Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Сальвадора, что может сказаться на стоимости его долговых обязательств, номинированных в долларах.

В частности, финансовые эксперты опасаются, что использование биткоина может помогать отмыванию денег. Они также говорят о связанных с ним высоких макроэкономических рисках и юридической неопределенности.

В ответ на такие сомнения Букеле выложил в "Твиттере" видео, навеянное фильмом Квентина Тарантино "Джанго освобожденный". В нем он сечет работорговца с эмблемой МВФ вместо лица. "Пора покончить с прежней парадигмой! Сальвадор имеет право стремиться в "первый мир", гласит подпись. Позднее он удалил свой твит.

США призвали власти Сальвадора обеспечить "регулируемое, прозрачное и ответственное" использование криптовалюты в интересах борьбы с отмыванием денег.

А авторитетная в бизнес-среде лондонская газета Financial Times посвятила последним событиям в Сальвадоре свой аналитический комментарий - тоже крайне скептический. Издание указывает, что с тех пор как Сальвадор 20 лет назад перешел на доллар, в стране наблюдаются низкая инфляция и стабильный рост, прерванный только пандемией Covid-19.

По мнению FT, инициатива президента Букеле продиктована не экономическими мотивами. "Помимо хипстерского энтузиазма молодого лидера по поводу биткоина, игры вокруг него, возможно, призваны отвлечь внимание от его попыток подчинить себе судебную систему и добиться от нее решения, которое позволило бы ему в 2024 году баллотироваться на второй срок", - считает газета.