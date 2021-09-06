Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

6 сентября 2021, 14:34 GMT Обновлено 22 минуты назад

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Жан-Поль Бельмондо на Каннском кинофестивале, 1974 год

На 89-м году жизни умер французский актер Жан-Поль Бельмондо, сообщают французские средства массовой информации. Бельмондо был одним из актеров, снискавших огромную славу в СССР, а потом и в России.

О смерти актера агентству Франс-пресс сообщил его адвокат Мишель Годест. "Он уже некоторое время плохо себя чувствовал. Он ушел тихо", - сказал он.

Бельмондо был одним из самых ярких лиц кинематографической Французской новой волны - благодаря главной роли в фильме "На последнем дыхании" режиссера Жан-Люка Годара, вышедшем в 1960 году. Съемка ручной камерой с инвалидной коляски, резкий монтаж, импровизированные разговоры о сексе и политике и постоянные цитаты из киноклассики - все это привлекло внимание зрителей и критиков.

За культовым фильмом Годара последовал "Леон Морен, священник" Жан-Пьера Мельвилля (1961). В фильме в стиле "нуар", действие которого происходило в годы Второй мировой, Бельмондо сыграл священника в оккупированной нацистами Франции.

Автор фото, Getty Images

Шестидесятые продолжились для Бельмондо съемками в нескольких ставшими сегодня классическими фильмах - "Картуш" (1962), "Безумный Пьеро" (1964), "Человек из Рио" (1964) - все эти ленты стали достоянием французского и европейского кино и изучаются в профильных институтах и университетах.

Бельмондо был очень популярен в России и других странах бывшего Советского Союза. Фильмы с его участием неоднократно демонстрировались в кинотеатрах в советские годы - и имели огромную аудиторию.