Умер футболист сборной Франции Жан-Пьер Адамс. Он провел в коме 39 лет

15 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жан-Пьер Адамс 22 раза выступал за сборную Франции

Во Франции умер футболист национальной сборной Жан-Пьер Адамс, ему было 73 года. Спортсмен стал жертвой врачебной ошибки, которая произошла во время операции, и провел в коме 39 лет.

В марте 1982 года Адамс поступил в одну из больниц Лиона для плановой операции на колене, но не вышел из наркоза - причиной этого стала ошибка врачей.

В тот день во Франции проходила всеобщая забастовка медиков. По некоторым даным, один анестезиолог на всю больницу отвечал сразу за несколько операций и перепутал дозу препарата для наркоза.

Жан-Пьер Адамс родился в Сенегале в 1948 году. В молодежный футбол пришел в середине 1960-х годов и до конца карьеры играл на позиции центрального защитника. Больше всего времени он провел в двух футбольных клубах - "Ницца" и "Пари Сен-Жермен". В 1972-76 гг. провел 22 матча за сборную Франции.

"Способность радоваться жизни, харизма и профессиональный опыт Адамса внушают глубокое уважение", - говорится в заявлении клуба "Пари Сен-Жермен". В свою очередь в "Ницце" решили отдать Адамсу особую дань памяти 19 сентября, перед началом игры на своем поле с "Монако".

Адамс также 84 раза играл за клуб "Нима", руководство которого направило "самые искренние соболезнования семье и близким покойного".

День, когда все пошло не так

В день операции на коленной связке, которую Адамс повредил во время тренировки, многие сотрудники больницы, куда он попал, были на забастовке. Тем не менее, операцию решено было провести, при том что анестезиолог вынужден был одновременно наблюдать за 8 пациентами, включая футболиста. За Адамсом следил также стажер, который позже признался, что не был готов к работе, которую ему доверили.

Автор фото, Getty Images

Вместе анестезиолог и стажер совершили ряд фатальных ошибок, которые привели к остановке сердца и повреждению мозга Адамса.

При этом анестезиолог и стажер были наказаны за содеянное лишь в середине 1990-х, да и то отделались отстранением от работы сроком на месяц и штрафом, размер которого был эквивалентен 750 евро.

После 15 месяцев пребывания в больнице Адамса перевели домой в Ним, где за ним до самого конца ухаживала жена Бернадет.

Преданность, заслуживающая восхищения

"Бернадет Адамс, замечательная женщина с доброй душой и стальным характером, несмотря на состояние своего мужа, ни разу даже не думала о том, чтобы отключить его от системы жизнеобеспечения, - пишет в комментарии по случаю кончины Адамса спортивный корреспондент Би-би-си по странам Африки Пирс Эдвардс. - Четыре десятилетия она почти каждый день проводила с Жан-Пьером, меняя ему белье, готовя еду, никогда не забывая о подарках и подолгу разговаривая с ним.

К сожалению, ответом ей была тишина, и тем не менее медсестры отмечали, что когда Бернадетт изредка отлучалась на день или два, настроение пациента слегка менялось".

"В 2016 году я побывал дома у Адамсов на юге Франции, - вспоминает Эдвардс, - и тогда Бернадет рассказала мне, что больница так никогда и не извинилась за этот случай, о котором она вспоминает каждый день".