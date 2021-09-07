Ругается, как…. утка? Птица в Австралии научилась сквернословить по-человечески

29 минут назад

Автор фото, Getty Images

Австралийскую мускусную утку трудно с кем-то спутать: у самцов под клювом имеется больой черный зоб, а во время брачного периода они распространяют вокруг себя терпкий запах мускуса. А уж утку по имени Риппер вы и подавно сразу узнали бы по тому, как она, вернее он (самец все таки), сквернословил.

Риппер жил в Австралии, в заповеднике Тидбинбилла под Канберрой, и превосходно имитировал звук захлопывающейся двери, но его визитной карточкой была фраза you bloody fool - (аннл. чертов дурак).

У кого именно он научился этому ругательству, осталось загадкой, но, вероятно, так ворчал себе под нос смотритель вольера, в котором вылупился из яйца и потом подрастал юный Риппер (дело было в начале 1980-х).

15 лет спустя, в том же заповеднике (вот чудное место!), появился другой уникум, тоже самец мускусной утки, который, правда, не ругался, но имитировал голос совершенно другого вида - тихоокеанской черной утки.

К сожалению, как это бывает в Австралии, все тщательно задокуменитрованные подробности жизни говорящих уток сгорели во время очередного лесного пожара, случившегося в заповеднике Тидбинбилла в 2003 году. Поэтому ученым остается только догадываться о многих деталях.

Однако известно, что обе утки активно прибегали к звуковой имитации во время брачных сезонов (можно только догадываться, какой сногсшибательный эффект должны были производить на самок эти два индивидуума своей мускусной вонью вкупе с бранью и "иностранной" речью).

Почему же ученые решили рассказать об этом только сейчас?

Уникальная способность

"Способностью к вокализации звуков, подслушанных у других, обладает очень ограниченное число животных, - пишут авторы нового исследования, этологи Карел тен Кате и Питер Фуллагар (этология - это наука, изучающая инстинкты животных и находящаяся на стыке зоологии, биологии и сравнительной психологии). - И хотя подобные звуки описывались и ранее, их детальным анализом до сих пор никто не занимался. А наши наблюдения продемонстрировали наличие у уток развитых способностей к обучению вокализации, сравнимых со способностями певчих птиц и попугаев".

Подпись к фото, О способности попугаев копировать человеческую речь (в том числе самую неприличную) известно очень давно. Подобное поведение уток – явление новое.

Более того, как выяснилось в ходе исследований, у австралийских мускусных уток обнаружились британские собратья (правда, безымянные), которые умело имитировали звуки человеческого кашля, фырканья пони и даже скрипа турникета.

Но как такое удается птицам, имеющим крайне отдаленное родство с попугаями и певчими птицами?

Ученые не могут с точностью ответить на этот вопрос, но полагают, что все дело может быть в сильно развитом у водоплавающих птиц переднем отделе мозга под названием теленцефалон, именно он отвечает за способности к звукоподражанию у "говорящих" птиц.