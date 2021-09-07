В Кемеровской области убиты две школьницы. Задержан судимый за сексуальное насилие

17 минут назад

Автор фото, Investigative Committee of Russia

Двух пропавших в Кузбассе 10-летних девочек, которые накануне не вернулись домой из школы, нашли мертвыми. По подозрению в их убийстве задержан ранее судимый 41-летний мужчина, сообщил Следственный комитет. По данным СМИ, задержанный был судим за преступление сексуального характера и освободился два года назад.

Две 10-летние девочки-одноклассницы пропали в городе Киселевск Кемеровской области 6 сентября. Дети ушли в школу и не вернулись, после чего, уже ночью, их родители обратились в правоохранительные органы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Для поиска пропавших школьниц по указанию главы кемеровской полиции был поднят весь личный состав органов внутренних дел, сообщается на сайте кемеровского управления МВД. Полицейские и волонтеры сформировали для поиска девочек совместные группы.

Также на поиски девочек выехала следственная группа, в том числе следователи-криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел. Они стали устанавливать и отрабатывать круг общения школьниц, проверять адреса их знакомых, одноклассников и близких родственников.

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил дело о пропаже девочек на контроль центрального аппарата ведомства.

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

На следующий день, 7 сентября, региональный СК сообщил, что девочки найдены убитыми - их тела с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из заброшенных домов Киселевска.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство двух лиц, малолетних).

Также 7 сентября СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве школьниц - им оказался 41-летний житель расположенного недалеко от Киселевска города Мыски.

Имя подозреваемого официально не называется. В СК сообщили, что ранее задержанный уже был судим, но не уточнили, по какой именно статье.

По данным источника Интерфакса, задержанный ранее отбывал наказание за преступление сексуального характера и освободился из колонии около двух лет назад.

Ранее в соцсетях и местных телеграм-каналах были опубликованы видеозаписи с камер видеонаблюдения из местного магазина "Мария-РА". На видео видно, как девочки стоят у кассы рядом с мужчиной, который, судя по видео, покупает им сладости. На видеозаписи указаны дата и время - 6 сентября 17:03. На другой видеозаписи видно, как мужчина вместе со школьницами уходят из магазина в сторону стоянки и скрываются за гаражами.

В местной полиции сообщали, что подозреваемого установили в течение нескольких часов после начала поисков девочек в результате обработки информации с камер видеонаблюдения. Также, по данным полицейских, сначала задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого в убийстве школьниц, и уже после этого обнаружили тела девочек.

Позже в соцсетях появилась информация, что задержанный признался в изнасиловании и убийстве школьник, а также сам показал правоохранителям, где спрятал их тела, но официально эта информация не подтверждена.

Имя подозреваемого официально не называется, но, по данным СМИ, это Виктор Пестерников. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что после освобождения из колонии Пестерников несколько раз нарушал условия надзора, но оба раза полиция ограничивалась предупреждениями.

На фоне произошедшего журналисты спросили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не считают ли в Кремле необходимым ужесточать или пересматривать законодательство по части наказания педофилам.

"Никакой работы в администрации президента на этот счет не ведется. Свои функции выполняют правоохранительные органы", - заявил в ответ Песков (цитата по Интерфаксу).