Для иностранных IT-компаний в России придумали маркировку "нарушитель законодательства"

час назад

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Роскомнадзор утвердил маркировку, которая должна сопровождать в поисковых сервисах ссылки на иностранные компании, нарушающие российское законодательство. Таким образом, ведомство рассчитывает заставить Google, Facebook и других зарубежных интернет-гигантов открыть свои представительства в России.

Текст маркировки, которая должна будет появляться в выдаче поисковиков, будет следующим: "Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации".

Размер букв должен быть "не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица", говорится в документе.

"Смысл в том, чтобы человек сразу получал информацию о том, что ресурс нарушает законодательство. Дальше выбор человека, хочет ли он пользоваться этим ресурсом", - объяснял "Коммерсанту" один из инициаторов нововведений Александр Хинштейн в мае.

Закон о "приземлении"

Само требование о маркировке было окончательно утверждено в июле, в рамках так называемого закона о "приземлении".

Он предусматривает открытие мировыми компаниями "живых" офисов, создание личных кабинетов на сайте Роскомнадзора и русскоязычных ящиков для связи с пользователями.

Согласно документу, иностранные компании обязаны сделать это с 1 января 2022 года, иначе власти, помимо введения маркировки, могут запретить им распространять рекламу, собирать персональные данные пользователей, а также замедлить трафик или вовсе заблокировать сайты.

Закон касается иностранных владельцев интернет-ресурсов с ежесуточной российской аудиторией в полмиллиона человек, подпадающие под один из четырех критериев: они распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают деньги от российских граждан и юрлиц.

К таким относятся не только поисковики и крупные соцсети Google, Facebook, Twitter, YouTube и TikTok, но и, например, магазины Ikea и IHerb.

Всего, по оценкам Хинштейна, закон может коснуться более 20 зарубежных информресурсов.

Поскольку у интернет-компаний не всегда есть юридическое лицо в России, они могут формально оставаться вне российской юрисдикции, указывали авторы законопроекта в пояснительной записке.

В случае, если у зарубежных компаний будут открыты свои филиалы в России или российские юрлица, к ним можно будет предъявлять претензии и судебные иски, а они должны будут выполнять решения российских судов.

Пока же многие иностранные компании предпочитают копить штрафы. Списать их принудительно - при отсутствии российского юрлица - власти не могут.

В конце августа Таганский суд в Москве оштрафовал Facebook, WhatsApp и Twitter на 36 млн рублей за отказ локализовать базы данных российских пользователей на территории России по закону о персональных данных, вступившему в силу еще в 2015 году. Как подсчитал "Коммерсант", за эти и другие нарушения Twitter с начала года накопил штрафов более чем на 30 млн рублей, а Facebook - почти на 50 млн рублей.