Адвокат Иван Павлов покинул Россию. Он возглавлял "Команду 29" и вел дело журналиста Ивана Сафронова

18 минут назад

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Основатель правозащитного проекта "Команда 29" Иван Павлов сообщил, что уехал из России в Грузию. Весной он стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. Летом "Команда 29" объявила о прекращении своей деятельности.

"Запреты, которые были наложены на меня в связи с уголовным делом, постепенно сделали мою работу невозможной. Запреты не касались лишь одного - возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход", - написал Павлов в своем телеграм-канале.

По его словам, в день вылета он заметил наружное наблюдение. "Караулили весь день у дома в Петербурге, ехали за мной в аэропорт, проводили до самого самолета. Но препятствовать вылету не стали, несмотря на то, что у меня был билет в один конец", - рассказал Павлов.

Юрист уточнил, что пока он находится в Грузии и планирует продолжить там "ту работу, из-за которой [его] заставили покинуть страну". При этом Павлов назвал свой отъезд временным и пообещал вернуться.

"Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, свое настоящее и будущее я связываю с Россией. И я вернусь. А пока что займусь своими новыми проектами и буду налаживать прежнюю работу, как теперь говорят, "на удаленке", - заявил он.

Уголовное дело и закрытие "Команды 29"

Павлов был одним из основателей "Команды 29" - правозащитного проекта, объявившего о закрытии после того, как его сайт был заблокирован Роскомнадзором.

Юристы "Команды 29" специализировались на уголовных делах, связанных с разглашением информации, в том числе с гостайной, а также защищали обвиняемых в госизмене. В частности, Павлов и его коллега Евгений Смирнов вели дело журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

В конце апреля Павлова обвинили в разглашении данных предварительного расследования (ст.310 УК РФ) по делу Сафронова. Разглашением таких данных следователи посчитали передачу Павловым СМИ постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также то, что адвокат рассказал журналистам о появлении в деле секретного свидетеля.

30 апреля Павлова задержали и назначили ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили общаться со свидетелями по его уголовному делу, пользоваться интернетом и телефоном.

В июле Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29". В надзорном ведомстве посчитали, что на нем размещались материалы зарегистрированной в Чехии Společnost Svobody Informace, которая была признана нежелательной в России несколькими неделями ранее.

В "Команде 29" заявляли, что материалов этой организации на своем сайте не публиковали, а блокировку ресурса назвали "частью одной спланированной атаки" на проект и его лидера Павлова.

Через несколько дней после блокировки "Команда 29" объявила о своем закрытии. "В этих условиях продолжение деятельности "Команды 29" создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск", - заявили тогда в объединении.

Что будет с делами Павлова

"Последние полтора месяца мы делали все, чтобы найти надежных адвокатов, которые продолжат работу на земле, - сказал Павлов Би-би-си. - Мне же придется какое-то время поработать на удаленке, если я хочу остаться полезным для подзащитных".

Так, Павлов рассказал, что в дело Сафронова, обвиняемого в госизмене, вошел президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов, который стал защитником журналиста наряду с Дмитрием Катчевым, Даниилом Никифоровым и Сергеем Малюкиным.

По делу ученого из ЦАГИ Валерия Голубкина, также обвиняемого в госизмене, работать будет адвокат Мария Эйсмонт.

Павлов подчеркнул, что продолжит заниматься делами своих подзащитных, но на заседания судов "естественно, ходить не сможет". Он также отметил, что все заменившие его адвокаты никак не связаны с закрытым правозащитным объединением "Команда 29", которое он возглавлял.

"Я не мог бросить все и уехать" - так Павлов объяснил, почему четыре месяца оставался в России, будучи обвиняемым по уголовному делу. Он добавил, что планирует делать правозащитный проект из Тбилиси: "Идей у нас много".

В телеграм-канале адвокат также написал, что в Грузии похоронен его дед: "Здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу".

В 2014 году Павлов уже уезжал из России после того, как суд в Петербурге отказался отменить решение о выдворении из страны его жены - гражданки США Дженнифер Гаспар. Гаспар выиграла дело против российских властей в Европейском суде по правам человека, но их семья к тому времени распалась, а Павлов вернулся в Россию.

В этом году, когда в России проходят парламентские выборы, Россию вынуждены были покинуть многие оппозиционно настроенные политики и активисты, в том числе сторонники заключенного под стражу Алексея Навального, часть из них оказались в Грузии.