Amnesty: силовики Асада избивают, пытают и насилуют вернувшихся в Сирию беженцев

36 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Людей, покинувших Сирию из-за войны, правящий режим призывает возвращаться. Это не безопасно.

Беженцы, вернувшиеся в Сирию, систематически подвергаются пыткам, унижению и сексуальному насилию со стороны силовиков, утверждают правозащитники из Amnesty International. Сирийские пограничники и полиция, лояльные режиму Асада, говорят в лицо беженцам, что все, кто покинул страну во время войны, для них - террористы.

Доклад, опубликованный Amnesty International во вторник, основан на свидетельствах более 40 вернувшихся в страну беженцев и их родственников, записанных в период между июлем 2020 и июнем 2021 года. Правозащитники говорят, что достоверно задокументировали 66 случаев грубого нарушения прав беженцев силовиками Асада. Среди жертв - 13 детей, 15 женщин и 38 мужчин. Пять человек, вернувшихся в Сирию, умерли в заключении, еще 17 пропали без вести.

Это не исчерпывающие цифры - СМИ и НКО уже давно публикуют интервью с возвращенцами, которые говорят, что над ними издевались в сирийских тюрьмах. С такой же жестокостью сирийские силовики обращались с заключенными и подозреваемыми и до войны, отмечают правозащитники. Между тем правительство Асада продолжает призывать беженцев вернуться, чтобы восстанавливать Сирию.

"Военные действия, может быть, и утихли, но склонность сирийского правительства к чудовищным нарушениям прав человека не исчезла", - пишут правозащитники.

"Добро пожаловать в твою страну"

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Беженцы говорят, что сотрудники сирийских служб безопасности в лицо говорили им, что считают их террористами.

Ясмин (все имена героев доклада изменены), бежавшая во время войны в Ливан, вернулась в Сирию с сыном-подростком и трехлетней дочерью. Она говорит, что их сразу же задержали на границе и переправили в особый центр содержания, где продержали 29 часов. Ясмин несколько раз изнасиловали, ее сына отвели в соседнюю комнату и там изнасиловали предметом, говорит она.

"Добро пожаловать в твою страну, - сказал ей один из изнасиловавших ее сотрудников органов госбезопасности. - Если снова уедешь из Сирии и вернешься, то поприветствуем еще лучше. Мы хотим так унизить тебя и твоего сына, чтобы вы всю жизнь это помнили".

В докладе говорится о 14 случаях сексуального насилия, в том числе семи изнасилованиях, жертвами которых стали пять женщин, мальчик-подросток (вероятно, сын Ясмин) и пятилетняя девочка. Изнасилования происходили на пограничных пунктах или в центрах изоляции во время допросов.

Правозащитники отмечают, что многие бежавшие из страны семьи вернулись назад без мужчин, которые боятся ареста. Женщин посылали вперед, надеясь на то, что с ними будут обходиться мягче.

Другие жертвы силовиков говорят, что их репрессировали из-за места жительства . Ко всем жителям деревень и районов, поддерживавших оппозицию, относятся крайне пристрастно. Вот что рассказывает вернувшийся из Ливана в свою деревню в провинции Хомс Карим: "Мне сказали: "Ты вернулся, чтобы разрушить страну, чтобы закончить то, что начал". Я ответил, что возвращаюсь домой, в свою деревню. Они мне сказали, что я террорист, потому что я из ***." [название деревни в докладе опущено, чтобы защитить жертву]

Другие беженцы говорят, что их упрекали в нелюбви к Башару Асаду. "Сирия это не отель, из которого можно уезжать и возвращаться", - цитирует еще одна беженка сирийского силовика.

Вернувшихся в Сирию часто задерживают по обвинению в терроризме. Тех, кому не повезло попасть под подозрение, пытают разными способами вплоть до электрошокеров, рассказывают опрошенные Amnesty беженцы.

Рано возвращаться

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, В результате сирийского конфликта из страны бежали 6,8 млн человек, еще 6,7 млн лишились своих домов, но остались в Сирии в лагерях

Все это происходит на фоне роста давления на сирийских беженцев в принявших их странах. В Дании сегодня все чаще аннулируют статус сирийских беженцев, и, по мнению Amnesty, таким образом пытаются добиться того, чтобы беженцы уехали сами. Такая же ситуация в Швеции, но в обеих странах сирийских беженцев сравнительно мало, меньше полумиллиона.

В Турции, принявшей 3,6 млн человек, обстановка тоже неспокойная - в июле 2019 года президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что из-за роста жалоб граждан на беженцев, правительство "будет поощрять их отъезд", а преступников - депортировать. В Ливане, куда бежало 1,5 млн человек, большинству сирийцев приходится жить в крайней нищете, хотя уезжать их никто не заставляет.

Положительным примером, по мнению правозащитников, остается Германия, где считают, что сегодня возвращение в Сирию для беженцев небезопасно, о каком бы регионе страны ни шла речь.

На этом фоне правительство Башара Асада продолжает зазывать беженцев обратно в страну.

Но вернуться сегодня означает для них подвергнуть свою жизнь опасности. С этим согласны в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. По его недавней оценке, к массовому возвращению людей Сирия еще не готова.