В США начался суд над "Стивом Джобсом в юбке". Главу Theranos Элизабет Холмс и ее партнера обвиняют в мошенничестве

12 минут назад

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В федеральном суде в американском городе Сан-Хосе начался процесс над Элизабет Холмс, основательницей стартапа Theranos, утверждавшей, что создает уникальный продукт для диагностики заболеваний. Холмс обвиняют в обмане инвесторов и мошенничестве, ей грозит 20 лет заключения. Однако Холмс будет утверждать, что на мошенничество ее вынудил пойти Рамеш Балвани, партнер по бизнесу и любовник.

Суд начался с вступительного слова обвинения. "В этом деле речь идет о мошенничестве, то есть о лжи с целью получения денег", - сказал один из прокуроров Роберт Лич в начале слушаний.

Процесс над Холмс и ее партнером Рамешем Балвани, другим топ-менеджером Theranos, продлится как минимум до декабря.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Холмс во время первого заседания суда в среду

Их отношения, вероятно, станут одной из основных тем процесса - в документах, опубликованных адвокатами Холмс перед судом, прослеживается линия защиты: Холмс будет утверждать, что Балвани оказывал на нее психологическое давление, подвергал сексуальным издевательствам и в результате вынудил пойти на обман инвесторов.

Холмс, как ожидается, заявит на суде, что Балвани контролировал, что она ест, как одевается, и с кем общается. Для того, чтобы доказать факт мошенничества, обвинение должно убедительно продемонстрировать, что Холмс понимала, что обманывает публику. Адвокаты Балвани назвали стратегию защиты Холмс непристойной и провокационной.

Как передает агентство Рейтер, адвокаты Холмс сообщили в судебных документах, что обвиняемая, вероятнее всего, согласится дать показания о том, как отношения с Балвани повлияли на состояние ее психики. Обычно обвиняемые редко становятся свидетелями по собственному делу, поскольку они рискуют подвергнуться перекрестному допросу со стороны обвинения.

Холмс и Балвани обвиняются в мошенничестве по предварительному сговору.

В обвинительном заключении Холмс чаще упоминается в связи с дезинформацией в СМИ - в многочисленных интервью она говорила, что прибор Theranos способен диагностировать любое заболевание по маленькой капле крови.

Балвани же фигурирует чаще в эпизодах обвинения, связанных с дезинформацией инвесторов. В том числе, например, он утверждал, что у компании есть военные контракты на чудо-прибор.

История Theranos

Дело Холмс и Балвани - один из самых заметных в последние годы корпоративных процессов в США. На пике стартап Theranos оценивался в 9 млрд долларов, а фактически привлек от инвесторов более миллиарда долларов, которых те больше не видели.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рамеш Балвани

Холмс, ушедшая из престижного Стэнфордского университета в 19 лет ради Theranos, была лицом проекта. Она не скрывала, что считает своим кумиром основателя Apple Стива Джобса и называла создаваемую Theranos систему "айподом в медицине".

В списке инвесторов Theranos были медиамагнат Руперт Мердок, экс-президент США Билл Клинтон и Бетси Девос, занявшая потом пост министра образования в кабинете Дональда Трампа. В совет директоров компании вошли бывшие госсекретари США Джордж Шульц и Генри Киссинджер, а также генерал Джеймс Мэттис, возглавивший при президенте Трампе Пентагон.

Однако в 2015 году, после публикации расследования в Wall Street Journal, оказалось, что прибор Theranos не работает. В 2018 году, с пятью миллионами долларов в банке и массой долгов компания закрылась.

В марте 2018 года Элизабет Холмс объявила о ликвидации компании и добилась мирового соглашения с федеральной комиссией по ценным бумагам США (SEC).