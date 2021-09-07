Коронавирус: в Британии 7 млн заболевших; вьетнамец получил 5 лет за нарушение карантина

44 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жизнь в Лондоне уже начинает напоминать времена до пандемии, но людей на улицах все равно значительно меньше

Несмотря на высокий процент вакцинированных, число госпитализаций в Британии резко возросло и держится на высокой отметке уже две недели. Житель Вьетнама получил пять лет лишения свободы за нарушение карантина. В Новой Зеландии растет число заболевших, хотя в стране действуют одни из самых жестких ограничительных мер в мире.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заболели более 221,1 млн человек, умерли - почти 4,6 млн. В общей сложности сделано более 5,5 млрд прививок.

Британия: уже более 7 млн заболевших

Число заболевших коронавирусом в Великобритании, превысило 7 млн человек, в последние недели ежедневно фиксируется около 40 тыс. новых диагнозов. Однако летальных исходов в стране сейчас значительно меньше, чем было до начала кампании по массовой вакцинации - при аналогичных показателях заболеваемости. Сейчас от Covid-19 каждый день умирают около 45 британцев, а в больницах с коронавирусом находятся 7,6 тыс. человек.

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, для правительства самое важное - не допустить перегрузки национальной системы здравоохранения, а сейчас пациенты с Covid-19 занимают только около 7% больничных коек, и их число резко не растет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Власти говорят, что сейчас ношение масок не является обязательным, но рекомендуется. Этой рекомендации следовал и премьер-министр Борис Джонсон во время визита в один из домов престарелых.

Власти говорят, что подобная ситуация - результат массовой вакцинации. По официальным данным, которые во вторник привел в парламенте министр по вакцинации Надим Захави, британцы получили более 91 млн доз вакцины, при этом почти 89% взрослого населения страны сделали по крайней мере одну прививку, а почти 80% - две.

Впрочем, на фоне роста заболеваемости правительству Британии приходится комментировать предположения о возможности введения новых ограничений. Во вторник лондонская газета I сообщила со ссылкой на свои источники в Научном совете при правительстве Великобритании (SAGE), что если число госпитализаций продолжит расти, власти могут пойти на краткосрочный карантин на время октябрьских школьных каникул.

Однако министерство образования заявило, что таких планов у правительства нет, и публикация не соответствует действительности.

А официальный представитель премьер-министра Великобритании отметил, что правительство готово реализовать различные сценарии, "но меры такого рода могут быть введены только в качестве крайней меры, призванной предотвратить непосильное давление на Национальную систему здравоохранения".

Некоторые британские ученые предлагают снова ввести обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Сейчас маски в Британии обязательны только в некоторых видах общественного транспорта, но многие магазины, компании и развлекательные заведения вводят собственные правила, по которым ношение масок либо рекомендуется, либо является обязательным.

Тюрьма вместо карантина

Суд Вьетнама приговорил к пяти годам тюремного заключения и штрафу 28-летнего мужчину, которых нарушил правила изоляции во время заболевания коронавирусом в начале июля.

Автор фото, THANH NIEN Подпись к фото, Осужденного зовут Ле Ван Три. Суд пришел к выводу, что он повинен в заболевании восьми человек и смерти одного из них.

Ле Ван Три признан виновным в том, что он заразил восьмерых человек, один из которых умер от Covid-19. Следствие установило, что в момент болезни мужчина передвигался между Хошимином и его родной провинцией на юге страны, а в специальной декларации указал заведомо ложные сведения.

За полтора года пандемии во Вьетнаме, по официальной статистике, Covid-19 заболели более 530 тыс. человек, умерли - более 13,3 тысяч. При этом большая часть смертей произошла в последние несколько месяцев.

По мнению ученых, причиной скачка смертности является распространение более опасного штамма "Дельта". Однако власти считают, что ухудшение статистики также связано с тем, что многие вьетнамцы перестали следовать распоряжениям правительства.

Наибольший рост заболеваемости наблюдается в крупнейшем городе страны Хошимине.

Австралийский премьер-нарушитель

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подвергся критике за то, что ездил навестить своих родных из Канберры в Сидней, несмотря на ограничения на передвижение между городами.

Автор фото, SCOTT MORRISON/INSTAGRAM Подпись к фото, О поездке Скотта Моррисона стало известно после того, как он разместил это фото с семьей в своем "Инстаграме", хотя сам он настаивает, что оно было сделано еще до локдауна

По словам Моррисона, он летал, чтобы увидеться с женой и детьми, которые по воле локдауна оказались в другом городе, и получил для поездки специальное разрешение от министерства здравоохранения. В министерстве это подтвердили, сказав, что, выдавая разрешение, учли важнейшую роль премьер-министра как работника одной из ключевых сфер.

Однако критики Моррисона считают, что он показал пример двойных стандартов. Более половины австралийцев в настоящий момент живут в условиях очередного локдауна из-за вспышки заражения штаммом "Дельта". В Сиднее, Канберре и Мельбурне введены строжайшие ограничения. Сообщение между городами без крайней необходимости приостановлено, и многие семье оказались разлучены на целые недели и месяцы.

Политические оппоненты премьер-министра говорят, что многие австралийцы, не только Моррисон, давно не видели своих детей, и глава государства не имеет права устанавливать для себя особые правила и стандарты.

Вопрос для Новой Зеландии

В соседней с Австралией Новой Зеландии готовятся к повсеместному снятию ограничений, кроме Окленда - крупнейшего города страны.

Однако накануне послаблений статистика заболеваемости в некоторых районах снова пошла вверх. В последние три дня в Окленде ежедневно фиксируется около 20 новых случаев - это довольно много для Новой Зеландии, где общее число заболевших за время пандемии составляет 3,8 тыс., в том числе 911 за последние 28 дней.