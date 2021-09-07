Бразилия: сторонники президента Болсонару идут маршем на Конгресс

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Вокруг ключевых объектов в столице Бразилии устроены полицейские кордоны

Усиленные наряды полиции выведены на улицы бразильской столицы после того, как сторонники крайне-правого президента Жаира Болсонару поддержали его призыв к акции протеста.

На фоне слухов о возможной попытке штурма Верховного суда здание было взято под охрану.

Акция протеста началась после того, как Болсонару обвинил Верховный суд и Конгресс в попытке заблокировать его реформы.

Его критики утверждают, что президент решил продемонстрировать силу после того, как его рейтинг стал стремительно падать.

Согласно последнему опросу общественного мнения, преимущество бывшего президента Луиса Инасиу Лула да Сильва над Болсонару в первом туре голосования составило бы 9%.

И хотя выборы в стране пройдут лишь в октябре будущего года, Болсонару не может не беспокоиться по поводу падения своей популярности.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Болсонару намеревается лично выступить перед своими сторонниками в Бразилии и Сан-Паулу

Ответом Болсонару стали нападки на судей Верховного суда. Одного из них, посмевшего начать сразу два расследования в отношении президента, от попытался подвергнуть процедуре импичмента.

Он также пытался возложить на Верховный суд ответственность за нерасторопные действия правительства по сдерживанию пандемии коронавируса. Болсонару ложно обвинил суд в том, что именно судьи помешали властям быстро справиться с распространением вируса.

Тем не менее, десятки тысяч сторонников президента в столице откликнулись на его призывы к акции протеста в День независимости, который Бразилия отмечает в этот вторник.

Утром демонстрантам даже удалось прорваться через полицейский кордон, охраняющий Верховный суд, однако они не смогли, как планировалось, полностью окружить здание.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Критики президента устроили собственные акции протеста в Рио-де-Жанейро

Тем не менее угрозы со стороны демонстрантов заставили вспомнить о событиях 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Трампа вошли в здание Капитолия.

К призывам президента Болсонару прислушались во многих других городах Бразилии, где были запланированы схожие акции протеста.