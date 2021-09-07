"Духовный суверенитет". Какие памятники Александру Невскому ставят в России

44 минуты назад

Автор фото, YURI KOCHETKOV/TASS Подпись к фото, Часть мемориала на Чудском озере

В воскресенье, 12 сентября, в Петербурге будут праздновать 800-летие князя Александра Невского. На Лубянке вместо свергнутого памятника Феликсу Дзержинскому Невского устанавливать пока не стали, но в других местах России за последнее время возвели не менее шести новых памятников князю. Рассказывать о прошлом как о времени действия героев и мудрых правителей гораздо проще и привычнее, комментирует это историк.

В этом году в России отмечают 800-летие Александра Невского. В плане правительства было более 150 мероприятий, посвященных этой дате, главное из них пройдет 12 сентября - в день перенесения мощей князя в Александро-Невскую лавру в 1724 году. В лавре пройдет богослужение, а на Дворцовой площади - шоу-представление "Восемь веков служения отчизне".

Президент России Владимир Путин на праздничные мероприятия в Петербург не приедет, сообщил во вторник его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее он говорил, что у Путина "есть планы в связи с этой датой". 12 июня президент России вместе с патриархом уже ходил в Третьяковку на выставку к 800-летию со дня рождения Невского.

В феврале Би-би-си писала, что памятник князю мог появиться на Лубянской площади в качестве альтернативы возвращению туда памятника Дзержинскому. Москвичам хотели предложить выбирать между Дзержинским и Невским на электронном голосовании, но позже его проведение было отменено мэром столицы Сергеем Собяниным.

До этого Кремль и мэрия Москвы считали памятник Невскому приоритетным вариантом, говорили источники Би-би-си. Собянин, объявляя о своем решении, ссылался на нежелание разжигать споры в обществе.

В других регионах страны памятники Невскому ставили и ставят. Только за последние три года в разных городах России появилось как минимум шесть новых памятников в его честь, седьмой - в Севастополе в аннексированном Крыму. Где еще возвели памятники Невскому и как это выглядит?

На берегу Чудского озера

Самую большую скульптурную композицию "Князь Александр Невский с дружиной" осенью должны открыть на берегу Чудского озера, на болотистом берегу которого в 1242 году состоялось Ледовое побоище.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Так выглядит часть скульптурной композиции, которую собираются установить на берегу Чудского озера

В мае Путин выделил Российскому военно-историческому обществу 112 млн рублей на создание и установку монумента. Деньги взяли в резервном фонде президента. Еще 38 млн рублей решили выделить организации "Российские студенческие отряды" на благоустройство территории деревень Самолва и Кобылье Городище, расположенных рядом с будущим мемориалом.

А в июне стало известно, что частный музей истории Ледового побоища прекратил работу, поскольку единственная дорога, ведущая к нему, была разбита тяжелой техникой, которая возит материалы для строительства "Князя Александра Невского с дружиной". Чиновники в свою очередь заявили, что это было неизбежно, поскольку дорога проходит по болотам, которые с XIII века никуда не делись.

Скульптурная композиция, на возведение которой была брошена строительная техника, состоит из девяти фигур воинов: три конных фигуры и шесть спешившихся витязей, наверху флаговая группа, а под ногами воинов - доспехи поверженного врага. На главном знамени - изображение "Спаса Нерукотворного".

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS Подпись к фото, Памятник князю Невскому в Калининграде

У Балтийского моря и Невы

В 2018 году в Калининградской области открыли сразу два памятника Невскому - в Калининграде и Балтийске.

"Александр Невский - это золотая легенда средневековой Руси", - говорил губернатор региона Антон Алиханов.

Автор фото, Kaliningrad region governor's office Подпись к фото, На открытие памятника в Балтийске приезжал патриарх Кирилл

В петербургском Колпино бюст Александра Невского установили в июле этого года пожарные. Там у впадения реки Ижора в Неву 15 июля 1240 года произошла Невская битва - сражение между новгородским и шведским войсками, после чего князя стали называть Невским.

"Это наша дань памяти великому государственному деятелю", - сказала на церемонии открытия председатель комитета по вопросам законности администрации Санкт-Петербурга Ольга Аришина. И добавила: "Можно сказать, что сегодняшние пожарные и спасатели - продолжатели дела Александра Ярославича. Каждый день они идут на бой со смертельной стихией".

Автор фото, newskolpino.ru/administratsiya/ Подпись к фото, Такой бюст получили пожарные по случаю 218-ой годовщины создания пожарной охраны Петербурга

И в Москве, но не на Лубянке

1 сентября памятник князю Александру Невскому установили на территории Московского государственного института международных отношений.

На церемонии присутствовал глава МИД России Сергей Лавров, который в этот день обычно читает в МГИМО праздничную лекцию. Власть на церемонии представял Андрей Турчак - секретарь генсовета партии "Единая Россия".

"Здесь, у храма Александра Невского на территории МГИМО, мы открываем памятник великому благоверному князю Александру Невскому", - говорил Лавров.

Автор фото, https://www.mskagency.ru/ Подпись к фото, 1 сентября памятник Невскому открыли в Москве у МГИМО

Еще один бюст появился 4 сентября на территории Александро-Невского собора в Ижевске. Его установка была инициативой производственного предприятия "Экра" ДОСААФ России.

Автор фото, Izhevsk and Udmurtia eparchy press service Подпись к фото, Так Александр Невский выглядит в столице Удмуртии

"Очень консервативный ход"

Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Адриан Селин напоминает, что власти обращались к фигуре Невского не только сейчас, но и в последние 75 лет.

В 1992 году в годовщину битвы на Чудском озере указом президента Бориса Ельцина для пяти регионов России учредили праздник "Венок славы Александра Невского". В Петербурге к этой теме обратились в 2003 году, когда город праздновал 300-летие.

"Юбилеи - это тот язык, которым властям удобно разговаривать с подданными. Круглая дата всем понятна. Под круглую дату подстраиваются праздники и проекты, охотнее выделяются бюджеты", - рассуждает Селин.

"Рассказывать о прошлом как о времени действия героев и мудрых правителей гораздо проще и привычнее, чем говорить об истории как об истории масс, - полагает историк. - Таким образом, в обращении коллективных властей (я бы тут никого не персонифицировал) к этой личности - очень консервативный ход".

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS Подпись к фото, Витязи из скульптурной композиции, которую установят осенью на предполагаемом месте Ледового побоища

Селин считает, что российские власти ничего нового не изобрели: "Все происходит вполне в русле тех идей (но, конечно, иначе и под влиянием иных обстоятельств), которые можно встретить и в XIX веке в имперской России, и в XVIII веке в петровское время, и в середине XVI века. Первые шаги к конструированию идеального героя прошлого были сделаны задолго до появления политических деятелей (и их ученых консультантов) середины ХХ - начала XXI веков".

По мнению Селина, культ Александра Невского использовал и царь Иван Грозный. Мощами Невского освятил новую столицу Петр I в 1724, напоминает он. О реальной личности Невского при этом известно довольно мало, отмечает историк.

Автор фото, EPA/TASS Подпись к фото, В 2015 году памятник Невскому установили в Чите. Как выглядел Невский, точно неизвестно, поэтому его внешность в скульптурах часто отличается

"Александр Невский заложил основы нашего российского суверенитета, основы духовного суверенитета, который потом преобразовался в самостоятельный государственный суверенитет", - говорил бывший министр культуры России Владимир Мединский в мае этого года.

Чиновник, известный своим особым подходом к истории, считает, что фигура Невского крайне мифологизирована: "Практически каждое деяние Александра Невского, которое известно сейчас, имеет разную, часто взаимоисключающую точку зрения историков о том, что было на самом деле".