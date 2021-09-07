У таежной отшельницы Агафьи Лыковой случился пожар

32 минуты назад

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS Подпись к фото, Старая изба Агафьи Лыковой

На заимке знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии произошел пожар, его уже потушили. 77-летняя Лыкова - знаменитая сибирская отшельница из семьи старообрядцев-беспоповцев.

Пожар начался на территории природного заповедника "Хакасский", где находится заимка, загорелись хозпостройки на отдалении от дома отшельницы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Еще один источник агентства в органах власти Хакасии добавил, что отшельница не пострадала. "Она не одна, у нее трое человек, мужиков, рядом. Сама жива-здорова", - сказал он.

Пожар удалось потушить силами добровольцев, которые жили с ней, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Хакасии: "В момент пожара на территории Агафьи Лыковой находились три добровольца, которые в летний период помогали ей с заготовками".

Жилой дом не пострадал, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. По его данным, горел один сарай. Ранее он говорил, что в труднодоступный район с рассветом, возможно, направят вертолет.

В свою очередь источник Интерфакса уточнил, что пожар произошел не в сарае, а в старом доме Лыковой, в котором она проживала до переезда в новый: "От огня пострадала крыша, но возгорание уже потушили. Никто не пострадал, в том числе ее четыре кошки".

В марте этого года Лыкова переехала в новый дом, который, как сообщалось, построили при поддержке миллиардера Олега Дерипаски. Директор заповедника рассказывал, что она обратилась с письмом к бизнесмену с просьбой помочь в строительстве дома. Старая изба была в плохом состоянии.

Новый дом сначала собрали в Абакане, бревна пронумеровали, затем его разобрали и доставили на заимку на плотах. Потребовалось 18 рейсов, сообщал ТАСС.

77-летняя Агафья Лыкова - сибирская отшельница из семьи старообрядцев-беспоповцев Лыковых, живет на заимке Лыковых в лесном массиве в Западных Саянах в Хакасии. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года. Ее заимку геологи нашли в 1978 году.

К моменту обнаружения геологами на заимке жили пятеро - глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года) и Агафья (ей тогда было 34 года). В 1981 году один за другим умерли трое детей, а в 1988 году ушел из жизни их отец.

Раньше с Лыковой дружил и помогал ей губернатор соседнего региона - 77-летний глава Кемеровской области Аман Тулеев. В 2018 году он ушел в отставку. А в 2017 году также теперь уже бывший глава Хакасии Виктор Зимин запретил полеты из Кузбасса к известной отшельнице. По его мнению, Тулеев "пиарился" на этой теме.