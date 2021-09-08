Испанский епископ отказался от сана, влюбившись в автора романов об эротике и чертовщине

час назад

Автор фото, Diocese of Solsona Подпись к фото, В 2010 году Хавьер Новель стал самым молодым епископом Испании

Когда в августе испанский священник Хавьер Новель отрекся от епископского сана, католическая церковь не стала вдаваться в подробности, объяснив этот шаг личными обстоятельствами священника.

Однако сейчас в испанских СМИ появилась информация о том, что бывший епископ влюбился в писательницу, сочиняющую эротические романы с демоническим уклоном.

А еще недавно подобная метаморфоза показалась бы знающим Новеля людям немыслимой. В 2010 году в городе Сольсона в Каталонии 41-летний Хавьер Новель стал самым молодым в стране епископом.

Он выступал в поддержку так называемой "конверсионной терапии" - научно не обоснованной методики по изменению сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека, которую члены ЛГБТ-сообщества называют жестокой и бесчеловечной, а также занимался изгнанием бесов.

В рядах католической церкви Испании в нем видели восходящую звезду. Тем более велико было удивление, когда он, с одобрения Ватикана, снял с себя сан. По словам самого Новеля, этому предшествовали многочисленные встречи с представителями Ватикана и даже с самим папой Римским.

Хавьер Новель всегда был противоречивой фигурой. Он высказывал традиционные взгляды на аборты, но его суровая нетерпимость к гомосексуальности и страстное отстаивание каталонской независимости были необычными для священника такого уровня.

И все же распространенная изданием Religión Digital новость о том, что епископ влюбился в Сильвию Кабайол, психолога и писательницу эротических романов, у которой за спиной к тому же был развод, вызвала эффект разорвавшейся бомбы.

Коллеги епископа заявили журналистам, что, судя по всему, демоны вселились в самого Новеля, а один из них заметил: "Это не проблема целибата, это проблема заражения".

Тот же источник утверждал, что папа Франциск лично уговаривал Новеля пройти процедуру изгнания бесов, чтобы освободить свой порабощенный дух, но епископ отказался.

Собственно, именно жажда поглубже изучить мир демонов (которых он так целеустремленно изгонял, несмотря на критическое отношение к этому ритуалу в католической церкви) и свела его с Сильвией Кабайол, считавшейся экспертом по сатанизму.

Среди произведений Кабайол можно найти "Ад похоти Гавриила" и трилогию "Амнезия". В предисловии к одной из ее книг читателям обещают увлекательное путешествие в мир садизма, безумия и похоти, и заодно борьбу добра со злом.

Ни сам бывший уже теперь епископ, ни его возлюбленная романистка на сообщение Religión Digital не отреагировали, хотя издание настойчиво цитирует Хавьера: "Я влюбился и хочу сделать все честь по чести". А в бывшей епархии епископа подчеркнули, что подтверждение или отрицание этой информации - сугубо личное дело его, и только его.

Случай Хавьера Новеля вновь поднял вопрос о целибате в католической церкви. Ранее в интервью епископ признавался, что в юности был влюблен в 18-летнюю девушку, а позже даже имел намерение жениться и завести детей, но потом все же избрал иной путь.