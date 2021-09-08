В подмосковном Ногинске взрыв газа разрушил часть жилого дома, есть погибшие

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Спасатели и полиция на месте обрушения части дома в Ногинске

Взрыв произошел в среду утром в панельной девятиэтажке в городе Ногинск в Московской области. Основная версия властей - утечка бытового газа. Обрушилась стена от второго до четвертого этажа. Два человека погибли, травмированы не менее 15 жильцов, еще пятеро не выходят на связь.

"На данный момент у нас два найденных тела погибших, пять человек не выходят на связь. Мы не знаем их статус. Непонятно: они в доме или уехали, ждем этой информации", - сказал журналистам вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

По его информации, еще по меньшей мере 15 человек пострадали, их всех отправили в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Погибшие - мужчина и женщина, заявили в подмосковном управлении Следственного комитета России.

Один из погибших - начальник отдела водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев, сообщили Интерфаксу в центре.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ногинск. Вид на девятиэтажный жилой дом, в котором произошел взрыв газа

Согласно официальным данным, взрыв бытового газа произошел в 06:55 в девятиэтажном панельном доме №9а на улице 28 Июня. Пострадали 24 квартиры, 17 из них разрушены полностью, также повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, пишет ТАСС. Пожара не было.

Ссылаясь на экстренные службы, агентство утверждает, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья.

Под завалами оказались люди. Их удалось вскоре извлечь из-под обломков. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал в "Твиттере" видео со спасенной девочкой.

Под завалами дома могут находиться еще два человека, сказал рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В том числе под завалами может быть ребенок, спасатели ведут его поиски, сказал ТАСС источник в экстренных службах.

На фото и видео видно, что фактически разрушена часть дома - от второго до четвертого этажа.

Взрывной волной были выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах. Для жильцов был открыт пункт временного размещения на базе детсада.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По основной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа, следствие будет разбираться, привел ли к ней несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования, заявил журналистам вице-губернатор Хромушин.

Анонимный источник ТАСС при этом предположил, что причиной взрыва могло стать то, что жильцы оставили газовую плиту включенной на ночь, чтобы согреться. К утру огонь погас, а газ продолжал поступать и воспламенился, когда в квартире включили свет, пересказывает эту версию агентство.

Дом, по предварительным данным, подлежит восстановлению, заявил вице-губернатор Хромушин на собрании жителей.