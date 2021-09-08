Дайджест: в Париже начинается суд по "Батаклану"; ЕС хочет штрафовать Польшу каждый день; талибы объявили состав правительства

час назад

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Талибы на международной встрече в Москве в марте этого года. Мулла Абдул Гани Барадар (в зеленом) теперь стал вице-премьером.

Талибы объявили состав правительства. Почти все - под санкциями

"Талибан" (признан в России запрещенной террористической организацией) во вторник назвал состав временного правительства Афганистана и объявил страну "исламским эмиратом". Почти все из 33 министров и их заместителей - под международными санкциями ООН и отдельных стран или в розыске.

Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Хассан Ахунд которых входил в первое правительство "Талибана" в 1996-2001 гг,, а другой лидер талибов, мулла Абдул Гани Барадар, о котором говорили как об одном из кандидатов в премьеры, будет заместителем Ахунда.

МВД возглавит лидер группировки боевиков "Сеть Хаккани" Сараджуддин Хаккани, за помощь в поимке которого ФБР обещает 5 млн долларов.

Многие из лидеров талибов временно выведены из-под санкций ООН для того, чтобы они могли участвовать в международных переговорах и Совбез ООН, вероятно, продлит эту временную отмену.

Краткий рассказ об основных фигурах правительства талибов на русском можно прочесть здесь , а на английском с указанием их постов в правительстве - здесь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шесть лет назад радикалы от ислама убили в Париже 130 человек. Сегодня начинается суд над ними

Начинается суд по делу о терактах в Париже

В Париже в среду начинается суд по делу о терактах 13 ноября 2015 года. Тогда в скоординированной акции в концертном зале "Батаклан", у стадиона "Стад де Франс" и на улицах Парижа погибли 130 человек (а также семеро из участников акции). Всего в начинающемся процессе - 20 подсудимых, но очно будут судить только одного, Салаха Абдеслама. Еще шестеро - в розыске, остальные 13 были выслежены и убиты после терактов.

Переговоры G7 по Афганистану

Министры иностранных дел "семерки" (США, Британия, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) проведут совещание, на котором обсудят, как строить отношения с Афганистаном при новой власти.

Британия и Франция спорят о мигрантах-нелегалах

Министры внутренних дел Великобритании и Франции Прити Патель и Жеральд Дарманен проведут переговоры о борьбе с потоком нелегальных иммигрантов, переправляющихся с континента, с территории Франции, в Британию.

Два месяца назад Британия обещала дать Франции 63 млн евро на охрану побережья, но теперь Прити Патель заявила, что французы не получат ничего, пока не начнут всерьез ловить нелегальных иммигрантов. В понедельник был зафиксирован новый рекорд: через Ла-Манш в Британию приплыли более 800 нелегалов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен несколько лет сражается с правительством Матеуша Моравецкого

Еврокомиссия хочет штрафовать Польшу каждый день

Европейская комиссия попросила Суд Европейского союза наложить на Польшу штраф за невыполнение требований ЕС, касающихся польской судебной реформы и независимости судебной системы.

При этом штрафы, по мысли Еврокомиссии, должны будут вычитаться из польской доли в ассигнованиях ЕС каждый день до выполнения этих требований.

Это очередной шаг Еврокомиссии в долгой борьбе с польским правительством консервативной партии "Право и справедливость". В данном случае речь идет о фактическом отказе Варшавы выполнить решение Европейского суда и закрыть судейскую Дисциплинарную палату, полномочия и способ формирования которой, по мнению ЕС, подрывает независимость судей.

Чуть раньше Еврокомиссия пообещала временно заморозить доступ Польши к ее многомиллиардной доле в общеевропейском фонде борьбе с последствиями пандемии. Это было сделано в ответ на обращение польского премьера Матеуша Моравецкого в Конституционный трибунал страны с просьбой решить, имеет ли законодательство ЕС приоритет над национальным законодательством Польши.

Сальвадор первым признал биткоин

Сальвадор с понедельника стал первой в мире страной, официально признающей биткоин законным платежным средством. Собственной валюты эта центральноамериканская страна не имеет - там пользуются долларами США.

Президент Сальвадора Найиб Букеле уверен, что признание биткоина подстегнет экономический рост, но скептики напоминают и о неудобствах и рисках - в частности, о том, что курс биткоина очень нестабилен.

В Мексике отменили наказания за аборты

Верховный суд Мексики в понедельник принял эпохальное решение, постановив, что уголовное наказание за аборт противоречит конституции страны.

В Мексике с ее католическими традициями аборты разрешены лишь в нескольких штатах, а в большинстве они допускаются лишь в случае изнасилования или угрозы жизни женщины. Теперь же сложилась следующая ситуация: законы штатов предусматривают наказания за аборт, но постановление Верховного суда запрещает эти наказания применять.

Times: жители тихой английской деревни разозлились на дочь российского миллиардера

У дочери российского миллиардера Валерия Когана, Дарины Коган-Беллами, и ее мужа, британского бизнесмена Мартина Беллами, возник конфликт с жителями тихой английской деревни.

Как пишет лондонская Times, семья Коган-Беллами, купившая за несколько миллионов особняк в деревне Коутс в живописном районе Котсволдс, сразу не понравилась местным жителям: они стали летать в свое новое владение на вертолете, прямо над крышами до того тихой деревни.

Но теперь Мартин и Дарина еще и собрались заняться в Коутсе девелопментом: они хотят построить 24 новых дома, деревенский клуб и магазин. В яркой брошюре, которую жители деревни обнаружили в своих почтовых ящиках, говорится, что в результате в деревне возникнет "новый центр, который будет доступен для всех жителей".

Но далеко не всем местным жителям эта идея нравится, хотя в деревне с населением в 600 человек нет ни магазинов, ни пабов, ни школы.

Многие говорят, что со стороны главы инвестиционной и девелоперской компании Мартина Беллами это - фальшивый альтруизм, и такая забота о них им не нужна.

С другой стороны, какая-то часть жителей согласна, что некоторое развитие деревне не повредит.

Представители семьи Беллами-Коган обещают учесть все пожелания местных жителей, прежде чем приступить к строительству.

Deutschlandfunk: нельзя поддаваться на маневры Лукашенко

Евросоюзу нельзя поддаваться ни на угрозы, ни на примирительные жесты президента Беларуси Александр Лукашенко, и Запад в целом должен твердо придерживаться политики санкций и поддерживать белорусскую оппозицию, - пишет корресподент "Немецкого радио" в России в комментарии на приговор Марии Колесниковой. https://www.deutschlandfunk.de/nach-urteil-gegen-regime-kritikerin-kolesnikowa-eu-muss.720.de.html?dram:article_id=502724

"Запад должен противостоять ему, поддерживать режим санкций и продолжать не признавать Лукашенко законным президентом", - пишет корреспондент Deutschlandfunk.

По мысли немецкого журналиста, кому-то может показаться, что белорусское общество примирилось с властью Лукашенко, раз многолетние сроки Марии Колесниковой, Максиму Знаку, Виктору Бабарико и их соратникам не вызвали видимых протестов, а многие другие оппозиционеры пишут прошения о помиловании.

"Но правда в том, что никто не знает, что происходит в белоруссом обществе. Рельные опросы общественного мнения там невозможны, режим покончил даже с полунезависимой прессой [...] Социальное недовольство нечем измерять", - пишет корреспондент и добавляет, что, по словам его белорусских собеседников, ситуация наэлектризована, и недовольство властью в обществе по-прежнему велико.

Le Monde: Почему террорист из Батаклана не убил себя?

Единственный выживший из террористов, кто совершил атаку в Париже вечером 13 ноября 2015 года, Салах Абдесалам, предстанет в среду перед судом.

"Почему он не взорвал себя?", - таким вопросом задается газета. Он не смог привести в действие пояс со взрывчаткой или он просто не захотел это сделать?

Этот вопрос, по мнению газеты, будет одним из главных на начинающихся сегодня слушаниях.

Салах Абдеслам - единственный, кого судят очно - не стал приводить в действие свой пояс смертника, но при этом он привез террористов-смертников к стадиону "Стад де Франс", где они убили десяток людей.

Даже если этот 31-летний франко-марокканец в конечном итоге никого не убил лично, он точно виновен в смертях так как он сотрудничал с девятью погибшими террористами, - заключает газета.

New York Times: В чем успех паралимпийской сборной Украины?

Украинцы заняли пятое место в общем зачете медалей в Токио, собрав 98 наград, что всего на шесть меньше, чем у спортсменов США - притом что украинская команда была значительно меньше американской.

Как этого удалось добиться?

Газета New York Times пишет, что в последние несколько лет произошли два существенных изменения: призовые выплаты для паралимпийцев увеличили почти в два раза, по сравнению с 2018 годом и стали вести прямые трансляции паралимпийских соревнований.

Газета отмечает такой знак внимания со стороны власти: этим летом президент Украины Владимир Зеленский посетил паралимпийскую сборную страны перед поездкой в ​​Токио и извинился за то, что ни один президент лично не присутствовал при отправке паралимпийцев на летние и зимние Игры все эти годы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Формальной причиной для введения режима чрезвычайного положения стал миграционный кризис на границе Польши с Беларусью

Массовая засылка лукашенковской Беларусью нелегальных мигрантов из южных стран в соседние государства ЕС привела к тому, что Польша вслед за Литвой и Латвией впервые за тридцать лет ввела чрезвычайное положение в приграничных районах.

Оппоненты польского правительства и президента Анджея Дуды, который ввел ЧП, подозревают, что дело не только в "гибридной атаке" со стороны Лукашенко как таковой.

Как пишет наш корреспондент в регионе Святослав Хоменко, польские оппозиционеры считают, что таким образом правящая партия "Право и справедливость" хочет, во-первых, лишить независимую прессу возможности следить за событиями на границе, а во-вторых, подстегнуть свой рейтинг.

Много лет мир боролся - не очень успешно - с пластиковыми отходами, загрязняющими природу, но пришла пандемия - и усугубила проблему. К пакетам, бутылкам, соломинкам и стаканчикам добавились миллионы и миллиарды использованных медицинских масок.

Одна небольшая фирма в Уэльсе и ее партнеры в Англии говорят, что придумали, как решить эту проблему.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как одноразовый пластик превратить в многоразовый