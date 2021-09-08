В Гонконге тоже ищут "иностранных агентов". Хранителей памяти жертв Тяньаньмэня арестовали

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, 4 июня со свечами в руках активисты в Гонконге почтили память жертв жестокого подавления протестов 1989 года в Пекине на площади Тяньаньмэнь, когда погибли сотни активистов, которые требовали демократических реформ.

В Гонконге арестованы четыре ведущих участника общественной организации "Альянс поддержки демократических движений в Китае", известной также как "Альянс памяти жертв Тяньаньмэня". Они отказались выдать полиции всю информацию о деятельности группы, в том числе персональные данные активистов, начиная с 1989 года.

В конце июня 2020 года Всекитайское собрание народных представителей приняло закон "О защите национальной безопасности САР Сянган" (официальное китайское название Гонконга), который наблюдатели оценивают как драконовский.

Теперь арестованным грозит до шести месяцев заключения и штрафы в размере 100 тысяч гонконгских (около 13 тысяч американских) долларов

Вице-председателя Альянса и известного в Гонконге адвоката Чоу Хантун увели из ее офиса в наручниках. Она готовилась защищать в суде ранее арестованного оппозиционного политика Гвинет Хо.

"Альянс памяти жертв Тяньаньмэня", в частности, ежегодно организовывал в гонконгском Виктория-парке многотысячные акции с зажженными свечами 4 июля, в день, когда китайская армия танками и автоматным огнем разогнала митинг за демократию и против коррупции на главной площади Пекина.

Правительство КНР по сей день отказывается обнародовать официальные данные о числе погибших, более того, любые упоминания об этих событиях в СМИ и интернете в материковом Китае цензурируются. В Гонконге до издания закона о национальной безопасности подобная информация распространялась свободно.

В 2019 и 2020 годах власти запретили мемориальные митинги. Они также закрыли созданным "Альянсом" музей Тяньаньмэня.

"Я хочу сказать гонконгцам, что необходимо продолжать сопротивление. Не уступайте этой неразумной власти быстро и легко!" - заявила Чоу Хантун перед тем, как отправиться в управление полиции и заявить об отказе передавать данные.

Предписание о передаче данных "Альянс памяти жертв Тяньаньмэня" получил от полиции в августе. Крайний срок его исполнения наступал 7 сентября.

В письме, которое организация распространила среди журналистов, ее также называли "агентом иностранных сил"; такая формулировка содержится в статье 43.5 закона о национальной безопасности, в которой и прописана расплывчато сформулированная обязанность "предоставить информацию". "Альянс" не считает себя "иностранным агентом".

Учрежденный в соответствии с новым законом департамент национальной безопасности Гонконга сообщил о задержании трех мужчин и одной женщины в возрасте от 36 до 57 лет, не называя имен. Там не исключили новых арестов по ходу следствия.

По данным Альянса, троих мужчин зовут Саймон Лён, Шон Тан и Чань То-Вай.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Одна из арестованных - юрист и активистка демократического движения, лидер "Гонконгского альянса в поддержку патриотических демократических движений Китая" Чоу Хан-Тун

Еще два лидера Альянса, Альберт Хо и Ли Чхёк-янь уже находятся в заключении по обвинению в организации протестов против принятия нового закона о безопасности летом 2019 года.

В июле этого года "Альянс" рассчитал всех своих штатных сотрудников во избежание неблагоприятных последствий для них.

Гвинет Хо, чьим адвокатом являлась Чоу Хан-Тун, отозвала свое ходатайство об освобождении под залог после того, как судья Эстер Тоу отказалась сделать слушания открытыми.

Наблюдатели отмечают, что последние два года правительство КНР шаг за шагом насаждает в Гонконге авторитарный режим, как на материке, и искореняет там все, что кажется ему "непатриотичным".