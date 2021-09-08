Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

33 минуты назад

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев погиб на учениях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сообщили в МЧС.

Накануне МЧС сообщало о начале опытно-исследовательских учений в арктической зоне. Они стартовали в семи регионах. Учения, как сообщали в ведомстве, направлены на отработку сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде и суше.

Где именно погиб Зиничев, в МЧС не уточнили. Последнее сообщение о нем пресс-служба МЧС опубликовала 8 сентября в 05:31 мск. В нем говорилось, что Зиничев был в Красноярском крае, где в проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Зиничев возглавлял министерство с 2018 года. Ему было 55 лет. Это первый в России случай смерти действующего министра федерального правительства.