Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев погиб на учениях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сообщили в МЧС.
Накануне МЧС сообщало о начале опытно-исследовательских учений в арктической зоне. Они стартовали в семи регионах. Учения, как сообщали в ведомстве, направлены на отработку сценариев ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде и суше.
Где именно погиб Зиничев, в МЧС не уточнили. Последнее сообщение о нем пресс-служба МЧС опубликовала 8 сентября в 05:31 мск. В нем говорилось, что Зиничев был в Красноярском крае, где в проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске.
Зиничев возглавлял министерство с 2018 года. Ему было 55 лет. Это первый в России случай смерти действующего министра федерального правительства.
Новость дополняется
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды