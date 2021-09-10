Центробанк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку. На этот раз до 6,75%

27 минут назад

Автор фото, Andrei Makhonin/TASS Подпись к фото, Параллельно с ключевой ставкой ЦБ повышаются и ставки по кредитам

Банк России на заседании в пятницу принял решение повысить размер ключевой ставки на 0,25 процентных пункта - до 6,75%. Это уже пятое повышение ставки с начала года. Регулятор таким образом пытается сдержать рост цен, но пока не очень удачно: в августе инфляция достигла 6,7% - это максимум за пять лет.

"Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных", - говорится в сообщении регулятора.

В этом году цены на многие товары резко выросли. Правительство вынуждено было договариваться об ограничении роста цен с производителями и торговыми сетями.

С марта этого года Центральный банк начал последовательно поднимать ставку, а 23 июля даже пошел на максимальный шаг повышения с 2014 года.

В теории повышение ставки должно сделать менее привлекательными кредиты, а это, в свою очередь, должно снизить спрос на товары и услуги. Тем не менее, с помощью монетарной политики невозможно устранить причины, которые приводят к подорожанию некоторых товаров. Они могут дорожать из-за роста цен на мировых рынках, разрыва цепочек поставок, связанных с пандемией коронавируса, или просто неурожая.

В сообщении регулятора в июле отмечалось, что решение по ключевой ставке направлено на возвращение инфляции к 4%. ЦБ признавал, что инфляция пока складывается выше прогноза, а темпы роста потребительских цен остаются высокими.

На прошлой неделе ЦБ опубликовал доклад об основных направлениях денежно-кредитной политики до 2024 года. В нем отмечалось, что в марте - июле этого года продолжилось восстановление внутреннего спроса в России, однако рост спроса "превышал возможности наращивания выпуска из-за нарушенных вследствие пандемии производственных и логистических цепочек, а также сдвигов в структуре спроса в условиях сохраняющихся ограничений на зарубежные поездки".

В итоге, как поясняли в ЦБ, инфляция продолжила ускоряться, а инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий поднялись до максимумов последних пяти лет.

Эксперты регулятора утверждали, что постепенное повышение ключевой ставки не препятствует устойчивому росту российской экономики и позволит вернуть годовую инфляцию к целевому показателю к концу 2022 года.

"В базовом сценарии с учетом проводимой ДКП Банк России прогнозирует инфляцию в 2022 году в диапазоне 4,0-4,5%. В 2023 году и в дальнейшем при развитии ситуации в соответствии с базовым сценарием инфляция будет находиться вблизи 4%", - предсказывал ЦБ.

Цены продолжают расти

На фоне роста инфляции а России в последние месяцы не останавливается рост цен на продукты и некоторые товары. По оценкам Росстата, за период с 31 августа по 6 сентября выросли цены, в частности, молоко и говядина подорожали на 0,8%, колбаса вареная - на 0,4%, а свинина и сметана - на 0,3%. Цены за неделю выросли на муку, творог, сливочное масло, печенье и мясо кур.

Власти пытаются регулировать цены с конца прошлого года - тогда президент Владимир Путин публично раскритиковал правительство за слишком высокий рост цен и призвал кабмин принять срочные регуляторные меры.

Однако и после их введения цены на ряд товаров продолжили рост. Так, летом ритейлеры и производители жаловались, в частности, на грядущее подорожание хлеба, вина, одежды и обуви.

Не удается остановить и рост цен на стройматериалы. Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об организации дополнительных проверок на рынках стройматериалов, заявив, что "сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе".

Дорожают и лекарства. 7 сентября издание "Фармвестник" сообщило, что с начала года российский минздрав повысил цены на 32 препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Как отмечало издание, в среднем ежемесячно от производителей поступали заявки на увеличение зарегистрированной стоимости четырех лекарств из-за риска их дефицита.

При этом власти утверждают, что цены на базовые продукты питания удалось стабилизировать. В понедельник статс-секретарь, замглавы минпромторга Виктор Евтухов рассказал в интервью РИА Новости, что цены на овощи "борщевого набора" существенно снижаются.

"В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому способствовала и реализация поручения правительства по расширению каналов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам", - пояснил Евтухов.

Ипотека и кредиты тоже дорожают

Вслед за постепенным повышением ключевой ставки начали расти ставки по ипотечным и потребительским кредитам.

По данным мониторинга, проведенного порталом "Сравни.ру", а августе ставки на ипотеку пересмотрели 47 российских банков, а на кредиты наличными - 40 банков.

Автор фото, Petr Kovalev/Tass Подпись к фото, Ставки по ипотечным кредитам начали постепенно расти

Ужесточение условий льготной ипотеки и повышение ставок по обычной ипотеке привело к падению спроса на недвижимость в конце лета - начале осени. Особенно просела продажа квартир в новостройках Москвы, где по новым условиям льготной ипотеки купить квартиру стало почти невозможно.

"Стагнация [на рынке жилья в Москве] становится все более вероятной, так как ипотека дорожает, а банки поднимают процентные ставки по вкладам. Причем рост ставок - как кредитных, так и по депозитам - только начинается: из-за увеличения инфляции ЦБ взял курс на дальнейшее закручивание гаек", - говорилось в июньском обзоре аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН).