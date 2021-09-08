Журналисты вышли на пикеты в Москве против закона об "иноагентах". Некоторых задержали

10 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акции против включения СМИ и журналистов в реестр "иностранных агентов" проходят в Москве с августа

В Москве снова проходят пикеты против закона об "иностранных агентах" - на этот раз журналисты пришли к зданию минюста России. Редакции в среду устроили флешмоб "Нет иноагентов, есть журналисты", а ЦИК пообещал допустить СМИ-"иноагенты" к освещению выборов.

Полиция в среду вечером задержала возле министрества юстиции трех журналисток издания "Важные истории" (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента) Алесю Мароховскую, Ирину Долинину (обе признаны физлицами-"иноагентами") и Полину Ужвак. Они протестовали против признания журналистов "иностранными агентами".

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", журналисток решили доставить в ОВД "Якиманка".

"Важные истории" пополнили реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 20 августа вслед за другими СМИ.

На следующий день у главного здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов, в которых участвовали журналисты. Тогда задержали более 10 человек.

Как сообщается, в этот раз журналисты также хотели собраться на Лубянке, но после общения с полицией перебрались к зданию министерства юстиции.

Долинина успела пообщаться с полицейскими у минюста и те поначалу сказали, что у журналисток "Важных историй" есть гражданское право стоять в пикете, но затем сотрудники полиции поговорили по телефону и задержали их, пишет издание в своем телеграм-канале.

На журналисток составляют протокол по статье о нарушении правил проведения митингов, говорится в следующем сообщении, хотя изначально с ними собирались просто провести беседу и отпустить.

Мароховская сказала "Дождю", который также был признан "иноагентом" в августе, что вышла на пикет с требованием отменить закон об "иностранных агентах" и убрать все СМИ и журналистов из соответствующего реестра.

27 августа некоторые российские СМИ направили свои обращения властям, в том числе президенту Владимиру Путину, с требованием отменить закон об "иностранных агентах". 1 сентября руководители двух десятков СМИ снова обратились к Путину и его пресс-секретарю Дмитрию Пескову с предложением внести в закон 12 поправок.

После этого Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращение с предложением внести поправки в законодательство об "иностранных агентах". Обращение конструктивное, это уже не требование, говорил он.

4 октября в Москве на Чистых прудах у памятника Грибоедову прошла встреча с кандидатами в Госдуму, участники которой также выступили против признания СМИ и журналистов "иностранными агентами".

В среду, 8 сентября, еще несколько редакций провели акцию "Нет иноагентов, есть журналисты", разместив в соцсетях соответствующие плашки. Комментируя этот флешмоб, Песков сказал, что нужно дождаться окончания парламентских выборов, прежде чем говорить об изменении закона об "иноагентах".

"Все-таки без участия парламентариев, а парламент еще предстоит избрать, такой разговор с цехом вряд ли возможен", - заявил представитель Кремля.

Тем временем ЦИК России в среду аккредитовал телеканал "Дождь", внесенный в реестр СМИ-"иноагентов", для освещения предстоящих выборов в сентябре.