На параде в КНДР появилось кое-что новое: колонна людей в защитных костюмах и противогазах

32 минуты назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, На фотографиях, сделанных государственными СМИ, люди в защитных костюмах и противогазах

Северная Корея провела военный парад по случаю 73-й годовщины основания коммунистического государства. На нем не показали баллистических ракет, зато прошла колонна людей, облаченных в оранжевые защитные комбинезоны и противогазы.

На снимках виден и заметно похудевший северокорейский лидер Ким Чен Ын в толпе детей. Наблюдатели замечают, что в последние месяцы Ким сбросил вес; причины этого неизвестны и официально никак не объяснялись.

Маловероятно, что это вызвано нехваткой продовольствия в стране, хотя с начала пандемии Covid-19 в Северной Корее дефицит продуктов действительно усугубился, из-за чего многие северокорейцы недоедают.

В ночном параде в четверг, судя по фотографиям в государственных СМИ, приняли участие пожарные машины, тракторы, также был устроен салют.

Появление на параде колонны людей в спецодежде может быть признаком того, что в стране созданы специальные силы для предотвращения распространения Covid-19.

Автор фото, Reuters

Анализ

Лора Бикер, корреспондент Би-би-си в Сеуле

Парады Северной Кореи выполняют две функции.

Иногда это способ продемонстрировать внешнему миру (вопреки международным санкциям) новую военную технику и баллистические ракеты.

Но главным образом парады служат для укрепления внутренней поддержки режима, особенно в трудные времена. Это способ поднять боевой дух и показать толпе внешние признаки военной мощи под грохот салюта, даже если кое-где в стране людям нечего есть.

Появление на параде людей в спецодежде позволяет предположить, что Пхеньян хочет продемонстрировать гражданам, что борьба с распространением Covid-19 продолжается - даже при том, что официально в Северной Корее нет случаев заражения вирусом.

Пхеньян провел уже три парада за минувший год, что необычно много даже для Северной Кореи.

Скопление массы людей без масок в столице во время пандемии, когда в стране еще нет ни привитых, ни самих прививок, представляет немалый риск.

Видимо, Ким Чен Ын полагает, что этот риск оправдан.

По сообщениям китайских государственных СМИ, глава Китая Си Цзиньпин направил Киму поздравительное послание.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Парад прошел на площади Ким Ир Сэна в Пхеньяне

Китай - давний и последовательный союзник Северной Кореи, поставляющий в страну продовольствие, удобрения и топливо.

Однако торговля между двумя странами резко сократилась после того, как в январе 2020 года Северная Корея закрыла свои границы в попытке не допустить в страну Covid-19. Кроме того, Пхеньян отказался от трех миллионов доз вакцины из Китая.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 19 августа в Северной Корее не было зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19, хотя критики утверждают, что это маловероятно.

Согласно еженедельному отчету ВОЗ, 37291 человек, включая медицинских работников и людей с симптомами, напоминающими грипп, прошли тестирование, и все результаты оказались отрицательными.

Однако Ким Чен Ын признал, что страна столкнулась с нехваткой продовольствия. Гуманитарные организации, тем временем, сообщают об умирающих от голода людях и о нестабильной экономике.