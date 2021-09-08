ЦИК разрешил СМИ-"иноагентам" освещать выборы. Будет ли это работать?
- Анна Пушкарская
- Би-би-си, Санкт-Петербург
ЦИК разрешил СМИ, признанным в России "иностранными агентами", присутствовать на избирательных участках и освещать ход голосования на выборах в Госдуму и другие органы власти, которые состоятся 17-19 сентября. Хотя закон запрещает им вести деятельность, "способствующую или препятствующую выдвижению и избранию кандидатов". Смогут ли в итоге СМИ-"иноагенты" освещать выборы, осталось неясным, считают эксперты.
"Граждане, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами ", - заявила в среду председатель ЦИК России Элла Памфилова.
В среду избирательные комиссии в регионах России получили письмо "О разъяснениях некоторых вопросов, касающихся выборов и находящихся в компетенции ЦИК России" (копия есть у Би-би-си). Разъяснения касаются ограничений работы на выборов для иностранных СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранных агентов.
Соответствующие реестры перед выборами в Госдуму пополнили российский телеканал "Дождь" и общероссийское движение в защиту прав избирателей "Голос". Ранее в списке СМИ-"иноагентов" оказались "Радио Свобода", "Медуза" и другие медиа.
С апреля 2021 года закон запрещает СМИ-"иноагентам" вести деятельность, "способствующую или препятствующую выдвижению и избранию кандидатов", а также участвовать в выборах "в иных формах".
В письме ЦИК говорится, что новацией для избирательного законодательства положения, "защищающие выборы от внешнего воздействия", не будут, поскольку аналогичные ограничения "иностранного вмешательства" действуют с 2002 года для иностранцев, а с 2014 года - и для НКО-"иноагентов".
Но эти запреты в их буквальном прочтении могли бы блокировать работу журналистов на сентябрьских выборах, говорили Би-би-си эксперты в конце августа.
ЦИК о СМИ
В письме ЦИК сказано, что представители СМИ, выполняющего функции иностранного агента, "могут быть аккредитованы" ЦИК и избирательными комиссиями регионов - в том числе "для присутствия на участках в дни голосования". Освещать ход голосования и избирательную кампанию они вправе наравне с журналистами иных СМИ, заверил ЦИК.
Новый законодательный запрет, согласно разъяснениям, "не отменяет свободу" СМИ-"иноагентов" получать и распространять информацию. Они вправе "участвовать в информировании" избирателей, но "при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов".
По версии ЦИК, это значит, что нельзя допускать "тенденциозного освещения" кампании или "предпочтения в освещении деятельности" кандидатов и партий. Те же принципы должны соблюдать и иные СМИ, констатирует ЦИК.
ЦИК о наблюдателях
В ЦИК также заявили, что в законе нет прямого запрета быть наблюдателями для граждан, связанных с организацией-"иноагентом", но не являющейся ее должностными лицами. Рядовые участники таких организаций могут быть наблюдателями наравне с иными российскими гражданами.
Но наблюдать за выборами они могут быть только в качестве представителей назначивших их кандидата, политической партии или общественной палаты, а не "в интересах" организации-"иноагента". Обучать наблюдателей от имени организации-"иноагента" граждане также не смогут, но имеют право участвовать "в личном качестве" в обучении, которое проводят имеющие на это право организации.
Признанный "иностранным агентом" "Голос" и другие "иноагенты", таким образом, не смогут ни направлять наблюдателей на выборы, ни обучать их.
Что думают юристы
"Буквально понимая разъяснения ЦИК, ясно, что СМИ-"иноагенты" могут присутствовать на избирательных участках, в том числе при подведении итогов. ЦИК порядок их присутствия никак не ограничил, это огромный плюс", - сказал Би-би-си член избиркома Санкт-Петербурга Дмитрий Краснянский. Но в остальной части документа много непонятного, считает он.
Например, в документе ЦИК ничего не сказано о праве СМИ-"иноагентов" участвовать в предвыборной агитации - речь идет только об освещении избирательной кампании. По мнению Краснянского, из письма ЦИК следует запрет на агитационную деятельность в СМИ-"иноагенте". Другие СМИ такую возможность имеют.
Агитация в СМИ началась 21 августа и продлится до ноля часов 17 сентября. Вести бесплатную агитацию, согласно утвержденному ЦИК списку, разрешено, в частности, 15 российским телеканалам.
Кроме бесплатной агитации в государственных СМИ партии и кандидаты могут агитировать за себя в СМИ (но не против соперников) платно за счет средств своих избирательных фондов. У "Дождя" и других СМИ-"иноагентов" права размещать агитационные материалы нет.
При этом признание той или иной публикации или телесюжета агитационными, необъективными или недостоверными - о чем идет речь в письме ЦИК - основано на субъективной оценке членов комиссий, отмечает Краснянский.
Непонятно, по его мнению, как СМИ-"иноагент" должен освещать нарушения на выборах. Если журналист зафиксировал на видео, что на участке человек подошел и "запихал в урну пачку бюллетеней", это беспристрастное безоценочное информирование избирателей, полагает эксперт.
Будет ли считаться нарушением изложенных в письме ЦИК условий информация о том, что человек "явно вбросил бюллетени за определенную партию"? Краснянский не знает ответа на этот вопрос.
В целом же, по его словам, пока не ясно, можно ли говорить о равных правах СМИ, признанных и не признанных исполняющими функции иностранного агента.
Право, но не обязанность
Утверждение ЦИК, что СМИ-"иноагенты" "могут быть аккредитованы" ЦИК и избирательными комиссиями регионов, говорит лишь о том, что закон не запрещает этого делать. Но оно не подтверждает право быть аккредитованным, прокомментировал письмо ЦИК сопредседатель "Голоса" Андрей Бузин.
По его мнению, ЦИК "голословно и не аргументированно" утверждает, что положение закона об ограничениях для СМИ-"иноагентов" "не отменяет свободу таких СМИ и не поражает их право на получение и распространение информации".
Эксперт также отмечает "непонятный статус" письма ЦИК и считает, что он "в определенной степени" ограничивает "Голос" в его деятельности - в частности, по координации лиц, желающих быть наблюдателями.
"Более того, неопределенность в понятии "участие в избирательных кампаниях" может трактоваться как ограничительная, репрессивная. Например, может ли "Голос" публиковать аналитику по выборам или собирать данные по итогам голосования? Как хотят, так и будут трактовать", - думает Бузин.
"В целом документ ЦИК скорее будет умерять ретивость отдельных чиновников от избирательной системы, а не создавать дополнительные проблемы для многочисленных "иноагентов", "выявленных" минюстом в преддверии выборов", - прогнозирует другой сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц.
Никто не может запретить гражданам наблюдать, готовиться к наблюдению и высказывать свои оценки хода выборов в составе общественного объединения, резюмирует Мельконьянц.
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