ЦИК разрешил СМИ-"иноагентам" освещать выборы. Будет ли это работать?

Анна Пушкарская

Би-би-си, Санкт-Петербург

33 минуты назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS Подпись к фото, Памфилова заявила о праве сотрудников "иноагентов" наблюдать за выборами после того, как эксперты усомнились в этом праве

ЦИК разрешил СМИ, признанным в России "иностранными агентами", присутствовать на избирательных участках и освещать ход голосования на выборах в Госдуму и другие органы власти, которые состоятся 17-19 сентября. Хотя закон запрещает им вести деятельность, "способствующую или препятствующую выдвижению и избранию кандидатов". Смогут ли в итоге СМИ-"иноагенты" освещать выборы, осталось неясным, считают эксперты.

"Граждане, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами ", - заявила в среду председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В среду избирательные комиссии в регионах России получили письмо "О разъяснениях некоторых вопросов, касающихся выборов и находящихся в компетенции ЦИК России" (копия есть у Би-би-си). Разъяснения касаются ограничений работы на выборов для иностранных СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранных агентов.

Соответствующие реестры перед выборами в Госдуму пополнили российский телеканал "Дождь" и общероссийское движение в защиту прав избирателей "Голос". Ранее в списке СМИ-"иноагентов" оказались "Радио Свобода", "Медуза" и другие медиа.

С апреля 2021 года закон запрещает СМИ-"иноагентам" вести деятельность, "способствующую или препятствующую выдвижению и избранию кандидатов", а также участвовать в выборах "в иных формах".

В письме ЦИК говорится, что новацией для избирательного законодательства положения, "защищающие выборы от внешнего воздействия", не будут, поскольку аналогичные ограничения "иностранного вмешательства" действуют с 2002 года для иностранцев, а с 2014 года - и для НКО-"иноагентов".

Но эти запреты в их буквальном прочтении могли бы блокировать работу журналистов на сентябрьских выборах, говорили Би-би-си эксперты в конце августа.

ЦИК о СМИ

В письме ЦИК сказано, что представители СМИ, выполняющего функции иностранного агента, "могут быть аккредитованы" ЦИК и избирательными комиссиями регионов - в том числе "для присутствия на участках в дни голосования". Освещать ход голосования и избирательную кампанию они вправе наравне с журналистами иных СМИ, заверил ЦИК.

Новый законодательный запрет, согласно разъяснениям, "не отменяет свободу" СМИ-"иноагентов" получать и распространять информацию. Они вправе "участвовать в информировании" избирателей, но "при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов".

По версии ЦИК, это значит, что нельзя допускать "тенденциозного освещения" кампании или "предпочтения в освещении деятельности" кандидатов и партий. Те же принципы должны соблюдать и иные СМИ, констатирует ЦИК.

ЦИК о наблюдателях

В ЦИК также заявили, что в законе нет прямого запрета быть наблюдателями для граждан, связанных с организацией-"иноагентом", но не являющейся ее должностными лицами. Рядовые участники таких организаций могут быть наблюдателями наравне с иными российскими гражданами.

Но наблюдать за выборами они могут быть только в качестве представителей назначивших их кандидата, политической партии или общественной палаты, а не "в интересах" организации-"иноагента". Обучать наблюдателей от имени организации-"иноагента" граждане также не смогут, но имеют право участвовать "в личном качестве" в обучении, которое проводят имеющие на это право организации.

Признанный "иностранным агентом" "Голос" и другие "иноагенты", таким образом, не смогут ни направлять наблюдателей на выборы, ни обучать их.

Что думают юристы

"Буквально понимая разъяснения ЦИК, ясно, что СМИ-"иноагенты" могут присутствовать на избирательных участках, в том числе при подведении итогов. ЦИК порядок их присутствия никак не ограничил, это огромный плюс", - сказал Би-би-си член избиркома Санкт-Петербурга Дмитрий Краснянский. Но в остальной части документа много непонятного, считает он.

Например, в документе ЦИК ничего не сказано о праве СМИ-"иноагентов" участвовать в предвыборной агитации - речь идет только об освещении избирательной кампании. По мнению Краснянского, из письма ЦИК следует запрет на агитационную деятельность в СМИ-"иноагенте". Другие СМИ такую возможность имеют.

Агитация в СМИ началась 21 августа и продлится до ноля часов 17 сентября. Вести бесплатную агитацию, согласно утвержденному ЦИК списку, разрешено, в частности, 15 российским телеканалам.

Кроме бесплатной агитации в государственных СМИ партии и кандидаты могут агитировать за себя в СМИ (но не против соперников) платно за счет средств своих избирательных фондов. У "Дождя" и других СМИ-"иноагентов" права размещать агитационные материалы нет.

При этом признание той или иной публикации или телесюжета агитационными, необъективными или недостоверными - о чем идет речь в письме ЦИК - основано на субъективной оценке членов комиссий, отмечает Краснянский.

Непонятно, по его мнению, как СМИ-"иноагент" должен освещать нарушения на выборах. Если журналист зафиксировал на видео, что на участке человек подошел и "запихал в урну пачку бюллетеней", это беспристрастное безоценочное информирование избирателей, полагает эксперт.

Будет ли считаться нарушением изложенных в письме ЦИК условий информация о том, что человек "явно вбросил бюллетени за определенную партию"? Краснянский не знает ответа на этот вопрос.

В целом же, по его словам, пока не ясно, можно ли говорить о равных правах СМИ, признанных и не признанных исполняющими функции иностранного агента.

Право, но не обязанность

Утверждение ЦИК, что СМИ-"иноагенты" "могут быть аккредитованы" ЦИК и избирательными комиссиями регионов, говорит лишь о том, что закон не запрещает этого делать. Но оно не подтверждает право быть аккредитованным, прокомментировал письмо ЦИК сопредседатель "Голоса" Андрей Бузин.

По его мнению, ЦИК "голословно и не аргументированно" утверждает, что положение закона об ограничениях для СМИ-"иноагентов" "не отменяет свободу таких СМИ и не поражает их право на получение и распространение информации".

Эксперт также отмечает "непонятный статус" письма ЦИК и считает, что он "в определенной степени" ограничивает "Голос" в его деятельности - в частности, по координации лиц, желающих быть наблюдателями.

"Более того, неопределенность в понятии "участие в избирательных кампаниях" может трактоваться как ограничительная, репрессивная. Например, может ли "Голос" публиковать аналитику по выборам или собирать данные по итогам голосования? Как хотят, так и будут трактовать", - думает Бузин.

"В целом документ ЦИК скорее будет умерять ретивость отдельных чиновников от избирательной системы, а не создавать дополнительные проблемы для многочисленных "иноагентов", "выявленных" минюстом в преддверии выборов", - прогнозирует другой сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц.