В Челябинске вынесли приговор супругам-анархистам за баннер у ФСБ

час назад

Автор фото, Vita;y Nevar/TASS

Центральный суд Челябинска приговорил анархиста Дмитрия Цибуковского к двум с половиной годам колонии общего режима, а его жену Анастасию Сафонову - к двум годам. Их судили за акцию у здания регионального управления ФСБ, во время которой была вывешена растяжка и зажжен файер.

Супругов-анархистов признали виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды (ч.2 ст.213 УК РФ), сообщает в своем телеграм-канале правозащитник Павел Чиков. Гособвинение просило приговорить обоих к шести годам лишения свободы.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала акция, проведенная еще в 2018 году в поддержку фигурантов дела "Сети" (признана в России террористической организацией и запрещена), пишет "Новая газета". На заборе у челябинского областного управления ФСБ тогда появился баннер, направленный против действий спецслужбы (Би-би-си не может цитировать содержание растяжки в связи с решением суда).

Через несколько дней после этого задержали местных анархистов, в том числе Цибуковского и Сафонову. Поначалу они отрицали свое участие в акции, отчет о которой появился в соцсетях. В нем говорилось, что участники акции "навестили" ФСБ "в знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами" (о пытках заявляли и анархисты из дела "Сети").

Дело против супругов дважды прекращали в связи с отсутствием состава преступления, отмечает правозащитный проект "ОВД-Инфо". В апреле 2020 года дело возобновили. К этому времени пара переехала в Тулу. Цибуковского и Сафонову снова задержали, отвезли в Челябинск и поместили в СИЗО.

В июле прошлого года меру пресечения изменили на домашний арест, а в ноябре - на запрет определенных действий. После вынесения приговора их взяли под стражу в зале суде.

"С самого начала мы утверждали, что в действиях лиц, устроивших акцию у ФСБ, нет состава преступления. Их действия разве что могут быть расценены как выражение мнения", - говорил ранее адвокат Андрей Лепехин, который представляет интересы Сафоновой и Цибуковского.

Цибуковский утверждал, что в 2018 году подвергся избиениям и пыткам в здании ФСБ. "В процессе они объяснили, что хотят услышать от меня признание в вывешивании баннера на здании ФСБ. Я ответил, что в акции не участвовал и всю ночь отказывался говорить что-либо. Под утро в ход пошел электрошокер", - рассказывал он "ОВД-Инфо".

Адвокат Лепехин называл уголовное дело "местью со стороны сотрудников ФСБ, у которых под носом прошла эта акция, с целью запугать гражданских активистов за негативную оценку работы ФСБ".

ФСБ не комментировала обвинения в свой адрес.

Сначала Цибуковский настаивал, что в акции он и его жена не участвовали, а показания дали под пытками и давлением. В суде он признал, что все-таки организовал акцию, которая носила "исключительно мирный характер".

"Помочь мне в проведении данной протестной акции я предложил своей сожительнице Анастасии Сафоновой, объяснив, что она будет заключаться в размещении ткани с надписью по вышеописанным поводам на ограждении одного из городских зданий. О содержании текста я не упоминал, баннер Анастасии не демонстрировал, - говорил он. - Мною рассматривались варианты вывешивания баннера напротив УФСБ или в каком-либо другом месте... Так как у здания было абсолютно безлюдно, мною было принято решение разместить ткань с надписью именно на ограждение УФСБ".

По версии полиции, участники акции "вызывающе грубо, дерзко и цинично" совершили хулиганство с применением оружия, которым сочли брошенный на снег файер. Цибуковский признал, что файер хранил дома в шкафу и взял его на акцию для создания "картинки", но настаивал, что это не представляло опасности ни для людей, ни для имущества ФСБ.

"Я забросил его в снег за ограждением, чтобы он дымил фоном для плаката. Забросил не в здание, не в дерево, не в окно, а целенаправленно в снег, чтобы избежать повреждений имущества", - говорил обвиняемый в суде.