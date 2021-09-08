Загнать выбросы под землю. В Исландии открыт крупнейший в мире завод по откачке CO2 из атмосферы

11 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Устройство для улавливания воздуха на одном из объектов компании Climeworks в Швейцарии

В Исландии начала работать крупнейший в мире завод по откачке углекислого газа из земной атмосферы. Авторы проекта надеются, что новая технология со временем поможет остановить глобальное изменение климата, но пока открывшаяся фабрика способна поглотить практически незаметный в мировом масштабе объем CO2, а некоторые эксперты и вовсе сомневаются, что проблему потепления можно решить таким способом.

Фабрика под названием "Орка" (это слово означает "энергия" на исландском языке) будет каждый год откачивать из атмосферы до 4 тыс. тонн углекислого газа, что эквивалентно ежегодным выхлопам примерно 790 автомобилей. Как отмечет агентство Рейтер, в прошлом году глобальные выбросы CO2 составили 31,5 млрд тонн. А сайт E&E News пишет, что новая фабрика способна поглотить менее 1% ежегодных выбросов одной-единственной теплоэлектростанции, работающей на угле.

Тем не менее, появление "Орки" довольно значительно увеличивает существующие в мире мощности по откачке углекислого газа: по данным Международного энергетического агентства, сейчас работает 15 аналогичных фабрик, общая ежегодная мощность которых составляет всего 9 тыс. тонн.

Но создатели швейцарского стартапа Climeworks, который построил фабрику, уверяют, что за этой технологией будущее. "Каждая молекула CO2, которую "Орка" устраняет из воздуха и закачивает в постоянное подземное хранилище, больше никогда не будет способствовать глобальному потеплению, - сказал во время запуска один из основателей компании Кристоф Гебалд. - Это единственная, уникальная в своем роде возможность, но ее применение необходимо очень значительно расширить".

Как это работает?

Фабрика состоит из восьми больших контейнеров, которые похожи на те, что используются для транспортировки грузов на торговых судах. Контейнеры оборудованы фильтрами и вентиляторами, предназначенными для закачки воздуха и извлечения из него углекислого газа.

После откачки CO2 смешивается с водой и закачивается под землю на большую глубину. Предполагается, что со временем извлеченный из атмосферы газ превратится в твердую породу.

"Мы не будем ограничены местом для хранения CO2, - уверяет еще один основатель Climeworks Ян Вурцбахер. - Даже если взять Исландию, здесь есть место для хранения под землей тысяч гигатонн, тысяч миллиардов тонн углекислого газа. А если посмотреть на остальные страны мира, то там есть несравнимо больший потенциал. Так что мы намерены работать во многих разных местах".

Открытие фабрики транслировалось в прямом эфире на YouTube.

Как отмечает Vice News со ссылкой на Межправительственную группу экспертов по изменению климата, чтобы избежать самых худших последствий глобального потепления мир должен до конца столетия изъять из атмосферы от 100 млрд до 1 трлн тонн CO2.

И главный вопрос - кто именно и за какие деньги будет закачивать под землю весь этот углекислый газ, пока остается без ответа.

Так кто же за это заплатит?

Компания Climeworks финансирует свой проект в том числе за счет договора со страховой фирмой Swiss Re, которая стремится к 2030 году достичь статуса компании с нулевыми выбросами в атмосферу. Стартап также предлагает другим клиентам услуги по компенсации их выбросов CO2.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Фабрика для улавливания CO2 в Дании

Но масштаб, которого должны достичь такие технологии (их еще называют системами прямого улавливания воздуха - DAC), чтобы действительно повлиять на глобальный климат, пока кажется недостижимым. "Системы DAC всегда будут стоить денег, и если вам за это не платят, они не будут привлекательными с финансовой точки зрения, - сказал Би-би-си Крис Гудалл - автор книги о том, как человечество может снизить выбросы CO2. - Climeworks может продавать услуги различным сознательным людям […] но масштабы этого нужно увеличить в миллион раз, а для этого кто-то должен раскошелиться".

Эксперт считает, что правительства стран мира должны субсидировать извлечение углекислого газа из атмосферы - так же, как они делают это при установке солнечных батарей или покупке электромобилей. "Делается очень большой упор на уменьшении выбросов, но такое же внимание не уделяется другой части проблемы - объему CO2 в атмосфере. DAC больше всего ограничивает именно то, что этот аспект не стал определяющим в политике [борьбы с изменением климата]", - считает эксперт.

Впрочем, некоторые экологи критикуют технологии прямого улавливания воздуха по другим причинам: они считают, что DAC лишь отвлекают внимание общества от необходимости уменьшать объем вредных выбросов - действительно реального способа замедлить глобальное потепление.

Другие масштабные проекты

Кроме того, фабрики, подобные "Орке", работают на электричестве, а значит тоже могут косвенно способствовать объему углекислого газа в атмосфере. В случае с проектом Climeworks эта проблема по большей части решена: он получает энергию с расположенной рядом геотермальной электростанции. По подсчетам Управления энергетической информации США, такие станции выбрасывают в атмосферу на 99% меньше CO2, чем работающие на ископаемом топливе.

В будущем должны появиться еще несколько намного более масштабных фабрик по улавливанию углекислого газа. Самую крупную из них намерена построить около своих месторождений в Техасе американская нефтяная компания Occidental - предполагается, что она сможет изымать из атмосферы 1 млн тонн CO2 в год.