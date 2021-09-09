Дайджест: Россия и Беларусь отразят на учениях угрозу с Запада, а в Гарварде вручат Шнобелевскую премию

31 минуту назад

Автор фото, TASS

Путин и Лукашенко согласуют планы интеграции Беларуси

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в четверг, по предварительным сведениям, согласуют планы экономической интеграции.

Это уже пятая поездка Лукашенко к соседу на востоке (на запад ему теперь дорога закрыта) в этом году, а слова об унификации экономических правил в "союзном государстве" политики с обеих сторон произносят больше двадцати лет, но все же эту встречу некоторые российские и белорусские эксперты называют особенной.

Положение Лукашенко за последний год сильно изменилось, и сообщения о том, что президенты согласуют почти три десятка программ интеграции некоторые воспринимают как реальный шаг в сторону поглощения белорусской экономики российской.

С другой стороны, как говорит пресс-секретарь российского президента, никаких документов Путин и Лукашенко подписывать не будут, а просто оценят эти программы и дадут некие распоряжения.

Подробно о бесконечных российско-белорусских переговорах об интеграции рассказывают наши корреспонденты Григор Атанесян и Ксения Чурманова:

Автор фото, TASS Подпись к фото, На предыдущих учениях "Запад" в 2017 году (на фото) на Россию с Беларусью нападала "Вейшнория", теперь - "Полярная республика"

200 тысяч на учениях "Запад-2021"

На двух полигонах в России и Беларуси пройдет церемония открытия масштабных совместных учений "Запад-2021". В учениях, которые продлятся до 15 сентября, в той или иной степени будут задействованы около 200 тысяч военных. По легенде учений "Центральная Федерация" будет воевать с хорошо вооруженной "Полярной республикой", в каковой угадываются страны НАТО.

Вручение Шнобелевской премии

В Гарвардском университете в США пройдет церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), которую присуждают за самые смешные и абсурдные научные исследования. В этом году церемония из-за пандемии снова виртуальной, по видеосвязи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акции против включения СМИ и журналистов в реестр "иностранных агентов" проходят в Москве с августа

Московские журналисты снова вышли на одиночные пикеты против закона об "иностранных агентах". В августе они пикетировали ФСБ на Лубянке, в эту среду - министерство юстиции. Полиция задержала трех журналисток издания "Важные истории" (его российские власти тоже объявили "СМИ, выполняющим функции иностранного агента").

В Гонконге, как передают мировые агентства, тоже ищут "иностранных агентов". Репрессии против сторонников сохранения демократического строя в Гонконге продолжаются: китайские власти арестовали четырех лидеров "Альянса поддержки демократических движений в Китае", известного также как "Альянс памяти жертв Тяньаньмэня" за то, что они отказались выдать полиции персональные данные активистов альянса.

Через полторы недели после того, как ураган "Ида" разгромил города и села американского штата Луизиана, власти штата продолжают уточнять число жертв. В среду департамент здравоохранения Луизианы объявил, что их стало 26. Задержка, впрочем, объясняется не тем, например, что спасатели до сих пор ищут тела, а, скорее юридической процедурой установления причин смерти. На востоке США "Ида", дойдя туда от южной Луизианы, убила 68 человек.

По меньшей мере 10 человек погибли в пожаре во временном госпитале для больных ковидом в городе Тетово в Северной Македонии. Министр здравоохранения Венко Филипче вечером в среду объявил, что пока погибших насчитали десять, но их число может вырасти. Пожар, причины которого пока неясны, тушили несколько часов.

Экономическое сообщество Западно-Африканских стран (ЭКОВАС) на экстренном заседании приостановило членство Гвинеи, где в воскресенье случился военный переворот. Армейский спецназ Гвинеи во главе с подполковником Мамади Думбуя в воскресенье с боем взял резиденцию президента Альфы Конде и взял 83-летнего президента в плен.

Deutsche Welle: "Сможет ли "Талибан" управлять Афганистаном?"

Немецкая вещательная компания Deutsche Welle задается вопросом, а способен ли "Талибан" (запрещенная в России организация), который объявил о назначении нового правительства спустя три недели после захвата власти в Афганистане, руководить страной?

Издание приходит к выводу, что это как минимум будет сложно, так как новое правительство, которое, как обещали талибы, будет "инклюзивным", таковым не оказалось: в его составе - почти одни пуштуны. Это уже привело к протестам в многонациональной стране.

Более того, согласия нет даже и внутри "Талибана". Пока талибы вели военные действия, они действовали как единая сила. Но сейчас некоторые из них склоняются к более умеренной политике, тогда как другие остаются сторонниками крайнего исламского фундаментализма.

И это не единственная проблема.

По словам Ахмада Саиди, бывшего афганского дипломата, которого цитирует издание, даже если талибам удастся сохранить мир в своих рядах и избежать международных санкций, управление страной все равно окажется для них трудновыполнимой задачей.

"Большинство министров "Талибана" необразованны и не знают, как управлять государством и как работает правительство. Некоторые министры все еще находятся под санкциями ООН и не смогут выезжать за границу для переговоров», - считает он.

The New Yorker: "Жертвы путинской атаки на прессу"

Американский журнал The New Yorker разъясняет своей аудитории, почему российские власти преследуют независимые СМИ, одно за другим объявляя их иностранными агентами, и тех людей, которые поддерживали Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией (объявленный в России экстремистской организацией).

"Мы достигли самой драматической точки за всю историю российских СМИ", - цитирует издание Романа Баданина, который был главным редактор издания "Проект", признанным в России нежелательной организации.

The New Yorker пишет, что Кремль давит на независимые СМИ, поскольку считает, что журналисты, которые не придерживаются официальной точки зрения на происходящее в России и критикуют власти, являются участниками западного антироссийского заговора. То же касается и Навального с соратниками.

"Согласно этой логике, Кремль, решив уничтожить Навального, следующей целью неизбежно должен был выбрать журналистов", - заключает журнал.​​

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Британия из-за брексита выпадает из десятки крупнейших торговых партнеров Германии

В этом году Великобритания впервые за 70 лет может выпасть из первой десятки важнейших торговых партнеров Германии. В первом полугодии это уже произошло, - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно данным Федерального статистического управления Германии, в первой половине года товарооборот между двумя странами упал на 2,3% до 48,3 миллиарда евро, и в списке основных торговых партнеров Германии Великобритания оказалась на одиннадцатом месте - ее обогнала даже небольшая Чехия.

В 2016 году, в год референдума о брексите, в этом же списке Великобритания была на пятом месте.

Поставки продуктов питания и кормов в Германию упали на 38,5%, текстильных изделий - почти на 53% и фармацевтических товаров - почти на 47%.

"Импорт из Великобритании находится в состоянии свободного падения из-за того, что импортеры просто не могут позволить себе выполнять все таможенные правила", - цитирует издание президента Британской торговой палаты в Германии Майкла Шмидта.

При этом немецкий экспорт в Великобританию в первом полугодии вырос, пусть и всего на 2,6%. "Немецкие компании привыкли иметь дело с различными таможенными правилами по всему миру, поскольку многие из них десятилетиями экспортируют продукцию в неевропейские страны", - объясняет Майкл Шмидт.

Эксперты, впрочем, напоминают, что в этой последней статистической сводке речь идет о физических товарах, а Британия - крупный экспортер разных услуг, прежде всего финансовых, и потому остается важным для Германии экономическим партнером.

Автор фото, Ivan Ulianchenko

Почти никого из реальных оппозиционеров на выборы российской Госдумы 17-19 сентября снова не допустили, а против тех оппонентов власти, кто все же зарегистрирован, идет на удивление нешуточная борьба с применением разных отработанных годами грязных приемов.

Наш корреспондент Елизавета Фохт составила реестр этих "избирательных технологий":

Один из символов Лондона и Британии, башня Елизаветы с часами и колоколом Биг-Бен, закрыта строительными лесами больше четырех лет. Но уже скоро реставрация закончится, и лондонцы и гости столицы снова услышат знаменитый колокол. Би-би-си побывала в башне и первой взглянула на обновленный Биг-Бен.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Биг-Бен скоро снова зазвучит