Байден ввел обязательные прививки; Дания отменяет все ковидные правила. Главное 10 сентября

10 минут назад

Автор фото, AFP

Россия и Беларусь - ускорение интеграции

Правительства России и Беларуси в пятницу одобрят пакет интеграционных программ, которые накануне согласовали президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Эти 28 программ, как сказал в четверг Путин,"нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики".

Россия и Беларусь строят Союзное государство уже 24 года, но по большей части оно оставалось на бумаге: Александр Лукашенко не желал делиться властью с Москвой. Но теперь, после жесткого подавления оппозиции, Лукашенко оказался под санкциями и в изоляции со стороны Европы, и это, как предполагают многие комментаторы, заставит его пойти на то, чтобы отдать часть контроля над экономикой своей страны России.

Программы интеграции планируется подписать до конца этого года.

О чем именно договорились Путин и Лукашенко, наши корреспонденты рассказали здесь:

А сколько стоит российская помощь Александру Лукашенко, наш корреспондент Ксения Чурманова подробно разобрала здесь:

Автор фото, AFP Подпись к фото, Большую часть ограничений Дания отменила еще в августе и начале сентября. Толпа у входа в ночной клуб в Копенгагене

Дания первой из стран Евросоюза отменяет с 10 сентября все оставшиеся ковидные ограничения и возвращается к прежней обычной жизни. В стране полностью вакцинированы 73,5% населения.

и возвращается к прежней обычной жизни. В стране полностью вакцинированы 73,5% населения. На 14 полигонах России и Беларуси и в южной части Балтийского моря 10 сентября стартовали гигантские по масштабу практические учения "Запад-2021" . В них, как утверждает российское министерство обороны, задействованы около 200 тысяч военных. Накануне в России и Беларуси одновременно прошли две церемонии открытия учений.

. В них, как утверждает российское министерство обороны, задействованы около 200 тысяч военных. Накануне в России и Беларуси одновременно прошли две церемонии открытия учений. Утром в Москве проходит церемония прощания с погибшим под Норильском министром чрезвычайных ситуаций Евгением Зиничевым, а уже днем его похоронят в Санкт-Петербурге. На церемонию прощания планирует приехать Владимир Путин, охранником которого Зиничев служил несколько лет.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Хватит уговаривать американцев привиться, пора начать заставлять, - решил президент Байден

Байден ввел обязательные прививки для миллионов госслужащих и медиков

Президент США Джо Байден в четверг объявил, что отныне все федеральные госслужащие, а также работники медицинских учреждений, получающих деньги от государства, обязаны сделать прививку от ковида.

Кроме того, президент Байден предписал компаниям с числом работников больше ста под угрозой больших штрафов ввести у себя обязательное вакцинирование либо еженедельное тестирование на ковид.

Госслужащие в США до сих пор могли выбирать между прививкой и еженедельными анализами, но теперь за отсутствие прививки им грозит увольнение.

Всего указ Байдена, по его словам, затронет около 100 млн человек.

"Время уговоров, попыток убедить американцев сделать прививку от ковида прошло. Настало время применить власть", - пишет по этому поводу корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Цуркер.

В США сейчас полностью привиты всего 54% населения.

"Буран" в обмен на голову хана

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что хочет спасти летный образец советского космического челнока "Буран", вывезя его из Казахстана в российский музей.

Глава компании, владеющей "Бураном", Даурен Муса, удивился, возмутился и заявил, что глава "Роскосмоса" в отсутствие успехов в космосе занимается пиаром, и что он отдаст "Буран" только в обмен на череп последнего хана Казахского ханства.

Увлекательную перепалку Рогозина и Мусы в подробностях описал Илья Абишев:

New York Times: Россия влияет на международные хакерские группы, но не управляет ими

Газета The New York Times анализирует отчет, подготовленный организацией Recorded Future о взаимоотношениях российских властей с международными хакерами-вымогателями.

Главный вывод отчета: Россия прекрасно осведомлена о деятельности преступных хакерских групп, имеет с ними тесные отлаженные связи, но не ставит им задач и никак не контролирует их деятельность.

Отношения правительства России с хакерами-преступниками отличаются от отношений с ними властей других стран, таких как Китай или Северная Корея, пишет газета.

Эксперты пришли к мнению, что стратегия Путина состоит в том, чтобы не препятствовать хакерским атакам, которые доставляют проблемы Соединенным Штатам, но при этом не допускать взломов, которые могут привести к возникновению международного кризиса.

"Парни из российского правительства, конечно, не дают инструкции, кого и как взламывать, но в течение долгого времени между правительством и криминальными сетями существует действительно интересная связь", - цитирует газета Кристофера Альберга, исполнительного директор Recorded Future.

В заключении отчета сказано, что давние отношения между хакерами-преступниками и российскими спецслужбами вряд ли ослабнут.

"Нынешнее правительство России вряд ли в ближайшем будущем решит бороться с киберпреступностью какими-то более решительными способами, чем косметические меры, которые больше предназначены для удовлетворения требований международного сообщества", - говорится в отчете.

POLITICO: Британский совет закроет офисы в Европе и за ее пределами

Международное издание Politico сообщает, что Британский совет - организация, призванная развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами - закроет 11 офисов в разных странах, от Бельгии до США.

На пике пандемии в прошлом году организация уже была вынуждена закрыть 44 из 47 школ-курсов английского и 195 из 223 экзаменационных центров по всему миру.

Британский совет финансируется за счет правительственных грантов и собственной коммерческой деятельности.

Правительство Великобритании прогнозирует, что доходы Британского совета от коммерческих операций не восстановятся как минимум до 2023 года.

София Гастон, директор аналитического центра British Foreign Policy Group, которую цитирует издание, считает, что правительство должно сделать все возможное, чтобы не допустить закрытия офисов Британского совета, поскольку они - один из инструментов распространения британских ценностей и влияния в мире.

Другие считают, что в закрытии офисов нет никакой катастрофы.

"Было бы стратегической ошибкой в наш цифровой век опасаться, что влияние Британского совета ослабнет, если у него не будет физического присутствия в других странах" , - говорит замглавы МИД Великобритании по делам Азии Найджел Адамс.

В России последний офис Британского совета был закрыт еще в 2018 году, но не из-за финансовых проблем, а в ходе обмена дипломатическими демаршами после отравления Скрипалей. Правда, большая часть проектов Британского совета в России была под давлением российских властей свернута еще в первом десятилетии века.

Telegraph: Китай может сорвать климатический саммит в Британии

Документы, которые оказались в распоряжении газеты Daily Telegraph, свидетельствуют о том, что Китай не намерен сокращать выбросы углерода теми темпами, на которые рассчитывает Великобритания, председательствующая на климатическом саммите в Глазго в ноябре 2021 года.

Пекин заявляет, что его текущие климатические обязательства - это максимум, который он может выполнить, и ускоряться он не намерен.

О намерениях Пекина, точнее об их отсутствии, стало известно за два месяца до саммита.

Одна из целей этого мероприятия - убедить развитые страны полностью отказаться угля к 2030 году.

Но Китай уже в этом году одобрил строительство десятков новых угольных электростанций. Кроме того, Китай финансирует угольные проекты в развивающихся странах.

"Драка в Глазго неизбежна", - цитирует газета неназванного китайского чиновника.

Потенциальный скандал рискует поставить Великобританию в неловкое положение как принимающую сторону, а она очень рассчитывает на успех на одном из первых крупных международных форумов, которые она организует после брексита.

Однако это - не самая главная проблема, пишет Telegraph: важнее то, что Китай является крупнейшим в мире источником выбросов углерода и без его усилий планы по удержанию повышения температуры на планете в пределах 1,5 градусов, будет трудно реализовать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Афганистане таджиков больше, чем в Таджикистане. Лидер таджикского государства Эмомали Рахмон поддерживает антиталибское сопротивление.

Для Узбекистана, Туркмении и Таджикистана происходящее в Афганистане имеет огромное значение - и не только потому, что они граничат с этой страной. Дело еще и в том, что в Афганистане живут миллионы этнических таджиков и узбеков.

При этом Узбекистан и Турменистан стараются договариваться с "Талибаном" (запрещенная в России организация), а президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказывается их признавать. Почему такая разница - объясняют собеседники нашего коррспондента Ольги Просвировой.

Придя к власти в Афганистане, талибы тут же ввели новые правила учебы для девочек и женщин. Совсем им учиться пока не запретили, хотя многие этого опасались и опасаются, но предписали отделить девушек от мужчин занавесками или стенами. О том, как это выглядит и работает - наш видеорассказ.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Новые правила направлены против девушек". Как работают школы и университеты в Афганистане