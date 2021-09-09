Мир пытается помочь Ливану одолеть энергетический кризис. Выйдет или нет - неизвестно

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Люди давно привыкли к веерным отключениям электричества, свет во многих районах Бейрута отключают на несколько часов ежедневно

Помочь Ливану, последние месяцы находящемуся в остром экономическом кризисе, вызвались соседи ближневосточной страны. Министры энергетики Египта, Иордании, Сирии и Ливана на встрече в иорданской столице Аммане согласовали план возобновления поставок природного газа в Ливан по сирийским трубопроводам. США и Всемирный банк обещают финансовую поддержку.

Теперь нужно сделать следующий, значительно более трудный шаг.

В прошлом большую часть энергетических потребностей Ливана удовлетворяли ТЭС, которые работали на египетском газе, поступавшем через Сирию. Но из-за десятилетней сирийской войны газопроводы и насосные станции не эксплуатировались около 10 лет и нуждаются в инспекции, а возможно и в ремонте.

Египет готов вновь предоставить газ, а Иордания, вырабатывающая электроэнергию в количестве, превышающем собственные потребности, выразила готовность направить излишки в Ливан, используя ЛЭП, также проходящие по сирийской территории.

Неизвестно, сколько времени на это потребуется, а Ливан уже сегодня находится в отчаянном положении. Топливный кризис - лишь часть его экономических проблем. Жители страдают от катастрофической нехватки электричества, бензина, лекарств и даже питьевой воды.

При официальном обменном курсе 1500 ливанских фунтов за доллар, уличный курс достиг 20 000 тысяч.

Потребность Ливана в энергии оценивается в 3500 Мвт. Государственная компания Électricité du Liban располагает мощностями для выработки 2200 Мвт, но и они недогружены. Предприятия и семьи обходятся маленькими частными дизель-генераторами, но и их все чаще приходится отключать.

В большинстве районов страны электроэнергия подается один-два часа в сутки. Люди давно привыкли к веерным отключениям электричества, свет во многих районах Бейрута отключают на несколько часов ежедневно.

Закрылись многие магазины и рестораны, медицинские учреждения работают с трудом.

Кризис усугубился тем, что компания Électricité du Liban долгое время поставляла энергию потребителям по цене ниже себестоимости, а на территориях, контролируемых радикальным шиитским движением "Хезболла", за нее вообще не платили.

Хотя цена на бензин за последние полтора года выросла более чем втрое, на заправочных станциях между водителями происходят драки, иногда с применением оружия.

В понедельник в таких перестрелках в городах Триполи и Бахун на севере Ливана погибли три человека, сообщил телеканал "Аль-Джазира". В одном из этих случаев была использована даже ручная граната.

Американский посол в Ливане Дороти Шеа предупредила о грядущей гуманитарной катастрофе. Британское посольство в Бейруте отправило на родину часть персонала из-за трудностей проживания в стране.

Шанс для Сирии

Старший эксперт американского Центра стратегических и международных исследований Наташа Холл в интервью интернет-изданию Middle East Eye назвала последние события "золотой возможностью для Дамаска вернуться в мировое сообщество".

Некоторые ближневосточные государства и прежде проявляли желание возобновить диалог с Сирией.

Король Иордании Абдулла во время визита в Вашингтон в августе этого года заявил, что "нынешнее сирийское правительство - это надолго", и призвал к переговорам с ним. Вскоре Иордания полностью открыла главный транзитный переход на границе с Сирией.

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Зайед предложил снять с Сирии санкции и вернуть ее в Арабскую лигу.

По мнению Middle East Eye, США оказались перед непростым выбором. С одной стороны, они продолжают придерживаться политики санкций в отношении режима Башара Асада. С другой стороны, их частичное ослабление выглядит меньшим злом, чем снабжение Ливана также находящейся под санкциями иранской нефтью, от чего пропагандистский выигрыш в глазах ливанцев получат Тегеран и контролируемая им "Хезболла".

Последняя сталкивается с аналогичной дилеммой: движению не нравится помощь Ливану со стороны Вашингтона и его ближневосточных союзников, но открыто выступать против нее политически неудобно.

Мохаммед Хадж Али из бейрутского Центра Карнеги уверен, что "Хезболла" только того и ждет, чтобы США воспротивились поставкам в Ливан долгожданной иранской нефти и бензина.

Эксперт предполагает, что США сделают временное исключение из режима санкций, как бывало в прошлом с некоторыми экспортными поставками иранской нефти, но не станут общаться с Дамаском напрямую, а будут действовать через Иорданию и Египет.

Первый иранский танкер должен прибыть в сирийский порт Баньяс в конце недели, откуда нефть будет доставлена в Ливан автоцистернами.