Ученые составили 3D-карты древних долин на дне Северного моря. Они помогут понять будущее ледников

Джонатан Амос

обозреватель Би-би-си по науке

36 минут назад

Автор фото, James Kirkham et al Подпись к фото, Огромные древние долины сегодня скрыты под отложениями на морском дне, но сейсмический анализ помог воспроизвести их очертания в высоком разрешении

Исследователи обнаружили под слоем ила и отложений на дне Северного моря потрясающие ландшафты времен ледникового периода.

Эти глубокие каналы, достигающие нескольких километров в ширину называются туннельными долинами. Это русла быстрых рек, которые текли под древними льдами Северной Европы.

Сегодня эти долины скрыты под толстым слоем ила и земли на дне Северного моря, но ученым удалось увидеть их очертания и даже составить подробную трехмерную карту.

Исследователи говорят, что это поможет нам получить представление о том, как будут таять пласты льда в наше время, например в Гренландии: долины сформировались как раз в период, когда за Земле обильно таяли ледники.

"Эти тоннельные долины сформировались в период предсмертной агонии ледника в чрезвычайно теплом климате", - говорит Джеймс Киркхэм, сотрудник Британской Антарктической службы, получающий докторскую степень в Оксфордском университете.

"Это делает их отличным аналогом того, как в будущем - может быть около века спустя - может выглядет Гренландия, или даже Антарктика", - сказал он в беседе с Би-би-си.

Автор фото, ROBBIE SHONE/SCIENCE PHOTO LIBRARY Подпись к фото, Поверхность гренландского ледника - талая вода устремляется в отверстие в слое льда

Если вы приедете в Гренландию сегодня, то увидите на поверхности ее ледника огромные озера талой воды.

Эта вода просачивается через отверстия в леднике и достигает породы, затем рассредотачивается и вливается в океан, при этом действуя как смазка для движения ледника.

Исследователи пытались понять эти подледниковые процессы с помощью множества разных методов. Американское космическое агентство NASA в 2008 году даже запустило под ледник армаду резиновых уточек для ванны, чтобы посмотреть, выплывут ли они в океан по подледным рекам Гренландии.

Теперь подводный ландшафт подробно описан Киркхэмом и его коллегами в журнале Geology и эта информация доступна ученым в сверхвысоком разрешении.

Это стало возможным благодаря новым сейсмическим (сонарным) технологиям, которые обычно используются для изучения осадков морского дна, чтобы понять, можно ли в той или иной области строить инфраструктуру для добычи нефти, газа или возобновляемых ресурсов. Ученые применили их, чтобы узнать историю ледников Северного моря

За последние 800 тысяч лет толщи льда несколько раз покрывали территорию Северной Европы, чтобы затем отступить после потепления. Тоннельные долины, о которых идет речь, появились именно в такой период глобальной оттепели.

Команда Киркхэма описывает сложную сеть элементов ландшафта и морских осадков, которые возникли в в результате движения рек и льдов над ними.

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Среди них - так называемые эскеры, или озы, которые возникают, когда река проделывает отверстие во льду над ней, а затем оно наполняется галькой, песком и другими отложениями, в результате застывая в виде насыпи, как желе в форме.

Также на карте видны длинные волнообразные хребты - они образовались в результате заполнения отложениями трещин в ледяном потолке, который двигался, а потом остановился.

Есть здесь даже "окаменевшие айсберги", которые еще называются ледниковыми котловинами. Они появляются, когда кусок льда откалывается от края движущегося ледника, застревает в отложениях на дне, а потом тает сам, оставляя после себя пустое место, которое потом заполняется уже немного другими отложениями.

"Паттерны в сейсмической информации демонстрируют нам, как вели себя подледные реки на протяжении долгих лет, а возможно и веков, по мере того, как отступали ледники, - говорит соавтор исследования, сотрудник Британской Антарктической службы доктор Келли Хоган. - Кроме того они показывают, как вел себя лед наверху. Мы видим, где он двигался быстро, а где просто остановился и растаял".

"Эта информация нужна нам, чтобы достоверно моделировать ледники; чтобы понять, на что в бущуем будут похожи Гренландия и Антарктика".

По последней оценке Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, сильнее всего в грядущем веке из-за повышения температур будут таять ледники Гренландии.

Их таяние сделает нынешние подледные реки более полноводными, а они создадут на морском дне ландшафт того же типа, что исследователи нашли на дне Северного моря.

Ситуация в Антарктике немного отличается. Основной фактор таяния на Южном полюсе это воздействие теплых течений на их края. Потепление воздуха тоже, очевидно, играет роль, но не такую важную.