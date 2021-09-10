Чемпионка по конному спорту бежала в Польшу; Россия экстрадирует участника минских протестов. Главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

49 минут назад

Автор фото, Stringer/Anadolu Agency Подпись к фото, Отец Марии Колесниковой Александр рассказал, что сильно огорчился, услышав приговор, однако позитив дочери вселил в него надежду.

Оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам заключения; чемпионка Беларуси по конному спорту, поддержавшая протесты, уехала в Польшу; Россия готовится к экстрадиции еще одного белоруса, государственные СМИ и провластные телеграм-каналы пишут об урожае апельсинов во Дворце президента в Минске. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях недели в Беларуси.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра "Весна", за неделю в стране появилось еще шестеро политзаключенных. Всего их сейчас 659 человек.

Приговор лидерам белорусской оппозиции

На этой неделе суд в Минске приговорил лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они признаны виновными в попытке захвата власти, создании экстремистского сообщества и в угрозах национальной безопасности.

Адвокаты собираются обжаловать решение суда. Подробнее о приговоре Марии Колесниковой и Максиму Знаку читайте здесь.

Западные страны в очередной раз осудили репрессии в Беларуси: госсекретарь США Энтони Блинкен назвал приговор "позорным" и "политически-мотивированным", президент Польши Анжей Дуда назвал сроки заключения Колесниковой и Знака "драконовскими".

Россия экстрадирует белоруса, который принимал участие в протестах

Суд в Белгороде постановил экстрадировать из России белорусского музыканта Вадима Дубойского. В Беларуси ему грозит до восьми лет колонии.

По словам родственников Дубойского, в августе прошлого года он участвовал в акциях протеста и однажды не вернулся домой. Через несколько дней сам Дубойский рассказал, что его удерживали несколько дней в подвалах Дома правосудия в Бресте, постоянно избивая.

Опасаясь новых преследований со стороны властей, Вадим Дубойский уехал в Россию. Вскоре он узнал от родственников, что на него завели уголовное дело об участии в массовых беспорядках.

12 апреля Вадим Дубойский был задержан и взят под стражу в Белгороде. Он попросил в России убежища, но получил отказ. Вскоре белорусские власти направили запрос на его экстрадицию.

По информации лишенного регистрации правозащитного центра "Весна", Вадим Дубойский стал уже шестым белорусом, которых Россия готовит к экстрадиции за участие в акциях протеста.

Чемпионка Беларуси по конному спорту Ольга Сафронова уехала в Польшу

Еще одна белорусская спортсменка, не попавшая на Олимпийские игры в Токио, получила гуманитарную визу в Польше и собирается продолжить свою карьеру под флагом этой страны.

В прошлом году чемпионка Беларуси по конному спорту и финалистка Кубка мира-2019 Ольга Сафронова поддержала протесты против Лукашенко: у себя в инстаграме спортсменка опубликовала фотографию с красно-белой символикой и написала, что гордится переменами в стране.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Белорусская наездница Ольга Сафронова поддержала протесты и покинула страну год спустя

После этого, по словам Сафроновой, ей настоятельно рекомендовали разорвать сотрудничество с Республиканским центром олимпийской подготовки конного спорта и коневодства (РЦОП), а затем отказались давать разрешение на участие в международных соревнованиях.

Ольга Сафронова надеялась поехать на Олимпийские игры в Токио, но получила отказ: ветеринарная комиссия пришла к заключению, что ее лошадь хромает. Тогда Сафронова отвезла лошадь на обследование Польшу, и оказалось, что с ней все в порядке. Спортсменка решила остаться в Польше, где планирует продолжить свою карьеру.

"Знаете, когда тебе запрещают выйти на арену и продемонстрировать все, ради чего ты тренировалась с самого детства, это очень больно", - рассказала Сафронова в интервью Zerkalo.

Ранее в Польшу уехала легкоатлетка Кристина Тимановская, обрушившаяся с критикой на белорусское спортивное руководство во время Олимпиады в Токио. Тимановскую отстранили от соревнований и пытались насильно вывезти в Беларусь, после чего она обратилась в полицию в аэропорту Токио и вскоре улетела в Польшу.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала тренера Лукашенко Дмитрия Баскова

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова на пять лет, запретив ему участвовать в международных и национальных хоккейных мероприятиях. Об этом говорится на сайте федерации.

Дмитрий Басков - профессиональный белорусский хоккеист и главный тренер хоккейной команды белорусской элиты, где играет и Александр Лукашенко. После президентских выборов он активно выступал в поддержку действующей власти и критиковал оппозицию. Баскова подозревали в причастности к убийству минского участника протестов Романа Бондаренко.

В заявлении IIHF отмечается, что Дмитрий Басков пытался "оказывать влияние на других для поддержки белорусских властей, а также угрожал и дискриминировал белорусских спортсменов за их политические взгляды" - тем самым нарушив кодекс поведения федерации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дмитрий Басков - главный тренер хоккейной команды, где играет Александр Лукашенко

Совет также установил, что Басков злоупотреблял своим положением для поддержки действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Федерация хоккея Беларуси назвала решение о дисквалификации Дмитрия Баскова "за выражение его личной гражданской позиции" недопустимым и собирается обжаловать постановление в Спортивном арбитражном суде.

Апельсины во Дворце президента и "Лукашенко от Бога"

Телеграм-канал "Пул Первого" (он сообщает новости о Лукашенко) рассказал на этой неделе об урожае апельсинов во Дворце независимости - официальной резиденции Александра Лукашенко.

Фото зреющего апельсина "Пул первого" снабдил подписью: "Хорошо, что [работавший в Минске корреспондент Russia Today Константин] Придыбайло пока не в Минске, есть шанс, что доспеют".

На экскурсию во Дворец приехали жители агрогородка Тихиничи. Недавно в этот агрогородок ездил сам Лукашенко, а местные СМИ называли Тихиничи "Деревней будущего".

Ведущий провластного телеканала СТВ Евгений Пустовой заявил, что Лукашенко дан Беларуси Богом и сравнил его с Моисеем.

"Я не знаю другого такого национального лидера, который терпел весь ропот неблагодарного народа, но не оставлял его и вел в Землю обетованную. Лукашенко выбрали не только избиратели, Лукашенко выбрал Бог", - заявил Пустовой.