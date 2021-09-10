В Мадриде арестован близкий к Мадуро экс-глава военной разведки Венесуэлы. Он скрывался с 2019 года

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Доподлинно известно, что с 2019 года Карвахал находился на территории Испании, но тщательно скрывался

Испанская полиция сообщает, что в минувший четверг В Мадриде был задержан бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахал, скрывавшийся от правосудия с 2019 года - с тех пор, как суд Испании одобрил его экстрадицию в США.

Видеозапись ареста опубликована в аккаунте испанской полиции в "Твиттере".

Интересы Карвахала будет представлять адвокат Мария Долорес Аргуэльес, она пока не сообщила никаких подробностей, но сказала, что первое заседание суда по избранию меры пресечения может состояться уже сегодня.

По словам представителей полиции, Карвахал жил очень уединенно, в окружении узкого круга преданных ему людей, и за три года почти не покидал дом, в котором скрывался.

В США он обвиняется в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и сотрудничестве с колумбийскими повстанцами ФАРК. Источники в полиции сообщили испанскому информационному агентству Efe, что арест был произведен совместно с агентами главного ведомства США по борьбе с наркотиками.

Кто такой Уго Карвахал

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спецслужбы США считают, что Карвахал располагает серьезной компрометирующей информацией на президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Карвахал долгие годы был соратником экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, при нем дослужился до звания генерала. Он сохранил свой пост главы военной разведки и при нынешнем венесуэльском лидере Николасе Мадуро. В США полагают, что он также был доверенным лицом Мадуро, и, возможно, располагает информацией о незаконной деятельности президента и его окружения, связанной с наркобизнесом.

В США рассчитывают получить эту информацию, если Карвахал согласится сотрудничать со следствием.

Это уже второй арест экс-главы военной разведки. Впервые он был задержан в Мадриде в апреле 2019 года, практически сразу после въезда в Испанию по поддельному паспорту. Однако суд страны отказал тогда в экстрадиции Карвахала в США, сославшись на политические мотивы американских властей, и он был отпущен.

В ноябре того же года на специальном заседании Коллегии по уголовным делам национального суда Испании экстрадиция была одобрена, но Уго Карвахал к тому времени уже бесследно исчез.