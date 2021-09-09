Афганистан: из Кабула вылетел первый после ухода американцев пассажирский рейс

56 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первый коммерческий рейс после вывода войск США из Афганистана вылетел из аэропорта Кабула

Больше ста человек покинули Афганистан на первом после ухода американских войск коммерческом рейсе из кабульского аэропорта. Чартерный рейс авиакомпании Qatar Airways приземлился в столице Катара Дохе в четверг, второй рейс должен состояться в пятницу.

Аэропорт Кабула не работал больше недели, с ночи на 31 августа, когда США и союзники завершили массовую эвакуацию граждан западных стран и работавших с ними афганцев и передали аэропорт "Талибану" (организация, признанная террористической и запрещенная в России).

На борту находились 13 британских граждан, 43 гражданина Канады, 13 граждан Нидерландов и граждане США, их число не называется.

Ранее сообщалось, что в Афганистане после ухода войск США остаются около ста американских граждан.

После вылета рейса Белый дом подтвердил, что на борту самолета были граждане США, а также поблагодарил Катар за помощь в организации рейса.

Пресс-секретарь Национального совета безопасности США Эмили Хорн сказала журналистам, что Соединенные Штаты постараются продолжить эвакуацию американцев и работавших с ними афганцев и одобрительно отозвалась о талибах.

"Они проявили гибкость, и они вели себя по-деловому и профессионально в контактах с нами относительно этого предприятия", - сказала Хорн.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рейс из Кабула вылетел в столицу Катара Доху

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также выразил благодарность Катару.

Американский гражданин афганского происхождения, который попросил не называть его имени, рассказал агентству Франс-Пресс, что утром в четверг ему позвонили из Госдепартамента США и сказали ехать в аэропорт.

Рейс, которым улетел этот человек и десятки других, стал первым коммерческим рейсом после того, как закончилась эвакуация, которой руководили американские военные.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рейс вылетел из Кабула 9 сентября, второй коммерческий рейс должен состояться 10 сентября

Катар, где приземлился самолет, последние годы выступал в качестве посредника между "Талибаном" и международным сообществом. Многие страны, включая США, переместили свои посольства из Кабула в Доху после захвата власти талибами.

По словам катарских официальных лиц, возобновлением работы кабульского аэропорта совместно занимаются Катар и Турция.

За две последние недели августа, с момента захвата Кабула талибами, США и другие западные страны вывезли из Афганистана более 124 000 иностранцев и работавших с ним афганцев, которые боялись мести талибов.