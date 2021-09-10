Зрители триллера пахнут ужасом, а секс вылечивает насморк: названы лауреаты Шнобелевской премии

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

42 минуты назад

Автор фото, MINISTRY OF ENVIRONMENT OF NAMIBIA Подпись к фото, Шнобелевскую премию в области транспорта вручили ветеринарам, выяснившим, что носорогам не вредит перевозка по воздуху вверх ногами

Усы и борода сохранились у мужчин потому, что дают преимущество в рукопашном бою; уровень коррупции в стране можно определить по тому, насколько упитанные там министры; а кошки могут не только мяукать и мурлыкать, но и общаются с людьми еще по меньшей мере дюжиной разнообразных способов - от писков и стонов до шипения и ворчания.

Все это - выводы совершенно серьезных научных работ, удостоенных в четверг вечером шуточной награды, известной россиянам как Шнобелевская премия. На самом деле премия называется Ig Nobel Prize и обыгрывает похожую по звучанию высшую награду научного мира, вручаемую ежегодно в начале октября. Впрочем, если серьезная премия носит имя своего учредителя, шведского изобретателя Альфреда Нобеля, то слово "ignoble" с английского можно перевести как "постыдный" или "позорный приз".

Присуждает его с 1991 года научно-юмористический журнал AIR (Annals of Improbable Research - "Анналы невероятных исследований"). Как записано в уставе награды, она вручается авторам 10 самых оригинальных и забавных научных работ, которые "заставляют вас сначала засмеяться, а потом - задуматься".

Почти 30 лет церемония вручения проходила в театре Сандерса при Гарвардском университете в городе Кембридже (штат Массачусетс). Однако из-за пандемии коронавируса вот уже второй год подряд награждение пришлось проводить дистанционно, по видеосвязи.

Впрочем, остальные традиции были соблюдены неукоснительно: проходила церемония, как обычно, в формате студенческого капустника, вел ее главный редактор журнала AIR Марк Абрамс, новоиспеченных лауреатов закидывали бумажными самолетиками, в перерывах между награждениями исполняли специально написанную для этого шуточную оперу, а вручали призы настоящие нобелевские лауреаты.

Прилагающаяся к награде "денежная премия" тоже осталась неизменной: 10 млрд долларов Зимбабве - одной поддельной купюрой.

В число лауреатов вошли:

Биология: Сюзан Шётц (Швеция) - за "анализ различных вариантов мурлыканья, мяуканья, урчания, визгов, стонов, шипения и других способов коммуникации, которые кошки используют для общения со своими владельцами".

Экология: Лейла Сатари, Альба Гюллен, Анхела Видель-Верду и Мануэль Поркар (Испания, Иран) - они собирали прилипшую к тротуарам жевательную резинку и на протяжении трех месяцев изучали, как меняется ее химический состав и какие бактерии скапливаются на ее поверхности. Вручавшая награду профессор Фрэнсис Арнольд (Нобелевская премия по химии 2018 г.) жевала огромную резинку и дула пузыри.

Премию по химии разделили сразу 10 ученых (Йорг Викер, Николас Краутер, Беттина Дерстрофф и другие), которые замеряли состав воздуха в кинозалах и обнаружили, что концентрация определенных веществ там изменяется в соответствии с тем, что происходит на киноэкране, и зависит от эмоциональной реакции зрителей - на сцены насилия, нецензурную брань и т.п.

Лауреатом премии по экономике стал Павло Блаватский, выяснивший, что уровень восприятия коррупции в той или иной стране сильно коррелирует с уровнем ожирения местных чиновников министерского уровня.

Премию по медицине получили четверо ученых из Германии, Турции и Британии, которые доказали, что оргазм может прочищать нос не хуже, чем капли от насморка.

Шнобелевскую премию мира завоевали американцы Итан Бесерис, Стивен Нэйлуэй и Дэвид Керриер, которые проверили - на специальных муляжах, не на людях - свое предположение, что бороды и усы у мужчин изначально предназначены для того, чтобы защищать кожу и кости от ударов в драке. Гипотезу, по мнению исследователей, удалось доказать: как показали эксперименты, волосяной покров поглощает до 37% энергии удара.

Премия по физике досталась группе ученых из Нидерландов, Италии, Тайваня и США за работу под названием "Основанное на физике моделирование и представление данных о попарном взаимодействии пешеходов". Целью работы было выяснить, как пешеходам удается избегать постоянных столкновений с другими пешеходами.

Пока одна группа ученых выясняла, почему пешеходы не врезаются друг в друга, другая изучала вопрос, почему пешеходы все-таки врезаются друг в друга. За этот научный подвиг Хисаси Мураками, Клаудио Феличиани, Юта Нисияма и Кацухиро Нисинари заслужили Шнобелевскую премию 2021 года по кинетике.

Премию по энтомологии получили четверо американцев за работу "Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках". Новый метод, проверенный экспериментально на восьми подводных лодках, заключается в применении комбинации химикатов - и против тараканов, и против их личинок.

Наконец, Шнобелевскую премию в области транспорта получили сразу тринадцать ученых из Намибии, ЮАР, Танзании, Бразилии, Британии и США за исследование, безопасно ли переносить черных носорогов по воздуху вверх ногами.