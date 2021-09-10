18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану вышла в финал US Open
150-я ракетка мира Эмма Радукану вышла в финал турнира US Open, обыграв Марию Саккари. Это всего лишь ее второй турнир Большого шлема, и она не проиграла ни одного сета ни в одном из своих матчей.
18-летняя Эмма Радукану, родившаяся в Канаде в семье румына и китаянки, но выросшая в Великобритании, стала первой британкой, вышедшей в финал крупного турнира за последние 44 года.
Она также стала первой в истории женщиной, вышедшей в финал турнира Большого шлема, начав с квалификационных раундов.
В финале Открытого чемпионата США по теннису Эмма Радукану сыграет с 19-летней канадкой Лейлой Фернандес, которая тоже стала сенсацией и открытием этого турнира.
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