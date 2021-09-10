18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану вышла в финал US Open

21 минуту назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эмма Радукану стала сенсацией Открытого чемпионата США по теннису

150-я ракетка мира Эмма Радукану вышла в финал турнира US Open, обыграв Марию Саккари. Это всего лишь ее второй турнир Большого шлема, и она не проиграла ни одного сета ни в одном из своих матчей.

18-летняя Эмма Радукану, родившаяся в Канаде в семье румына и китаянки, но выросшая в Великобритании, стала первой британкой, вышедшей в финал крупного турнира за последние 44 года.

Она также стала первой в истории женщиной, вышедшей в финал турнира Большого шлема, начав с квалификационных раундов.