Участница Pussy Riot Мария Алехина получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

32 минуты назад

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS

Преображенский суд Москвы приговорил участницу Pussy Riot Марию Алехину к одному году ограничения свободы по "санитарному делу" - его возбудили после акции вподдержку оппозиционера Алексея Навального 23 января 2021 года.

Суд признал Алехину виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ), сообщил Интерфаксу ее адвокат Даниил Берман. Он пообещал обжаловать приговор.

Согласно решению суда, в течение года Алехина должна быть дома с десяти вечера до шести ура, ей нельзя выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.

Меру пресечения в виде домашнего ареста суд отменил до вступления приговора в законную силу, добавил Берман.

Обвинение просило для активистки два года ограничения свободы.

По версии следствия, участница Pussy Riot, как и другие фигуранты дела, призывала выйти на митинг в поддержку Навального в социальных сетях. Из-за этого, как считают следователи, на митинг приехали те, кто должен был оставаться на карантине, что создало угрозу "массового заболевания людей".

Алехина вину не признала. В 2012 году Мария Алехина вместе с другими участницами Pussy Riot была приговорена к двум годам лишения свободы по статье о хулиганстве за участие в акции в храме Христа Спасителя. В декабре 2013 года активистка вышла на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.

По "санитарному делу" уже оглашены приговоры соратнице Навального Любови Соболь, пресс-секретарю политика Кире Ярмыш, бывшему главе его московского штаба Олегу Степанову, активисту Николаю Ляскину, брату Навального Олегу, а также московским муниципальным депутатам Люсе Штейн и Дмитрию Барановскому. Всем, кроме Олега Навального, назначили ограничение свободы, брат политика получил условный срок.

Суд еще рассматривает дело врача Навального Анастасии Васильевой.

"Санитарное дело"

МВД возбудило дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм) сразу после акции, которая прошла в Москве 23 января. Позже дело передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

Согласно действовавшим в тот момент распоряжениям мэра Москвы, проведение любых публичных мероприятий в городе не допускалось из-за коронавируса.

По версии следствия, на протестную акцию 23 января пришли два десятка человек, находившихся под наблюдением системы "Социальный мониторинг" из-за заражения либо контакта с коронавирусными больными.

Обвиняемыми по "санитарному делу" стали 10 человек. Они, по версии следствия, публиковали на своих страницах в соцсетях посты, "призывающие неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января". При этом они "игнорировали санитарные нормы", что могло повлечь "распространение массовых заболеваний", посчитали следователи.

С одного из фигурантов "санитарного дела" - муниципального депутата Константина Янкаускаса - обвинения были сняты после того, как он объявил об отказе баллотироваться в Госдуму.