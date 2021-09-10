Единороссы предложили ужесточить наказание за педофилию

11 минут назад

Автор фото, Yaroslav Belyaev/TASS Подпись к фото, Заброшенный дом в Кемеровской области, где во вторник нашли тела двух 10-летних девочек

Члены "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, усиливающий уголовное наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Власти начали говорить о необходимости ужесточения наказания для педофилов после того, как в Кемеровской области были изнасилованы и убиты две 10-летних девочки, а по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого мужчину. Политологи отмечают, что такая инициатива не будет лишней для "Единой России" перед выборами.

Авторами законопроекта, текст которого есть в распоряжении Би-би-си, стали первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Они предлагают назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы уже за первое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, если оно сопряжено с другим тяжким и особо тяжким преступлением (например, применением насилия) или совершено в отношении двух и более детей.

Также законопроект предполагает назначение пожизненного лишения свободы за второе преступление против половой неприкосновенности против любого несовершеннолетнего младше 18 лет, а не ребенка младше 14 лет, как это предусмотрено сейчас.

Как отметил Турчак, сейчас для того, чтобы педофилу дали пожизненное, он должен "попасться два раза", а значит "закон почти всегда дает им второй шанс".

"Только не на исправление, а на преступление, потому что тюремным сроком такие отклонения не лечатся. Считаю, что мы не должны ждать, пока беда, трагедия случится с нашими детьми снова. Педофилов надо изолировать не на 15-20 лет, как это нередко происходит сейчас, а навсегда. Чтобы они уже никогда не могли выйти на свободу - как, к сожалению, тоже случается", - заявил секретарь генсовета "Единой России".

Хинштейн в свою очередь сообщил, что в партии также приступили к разработке еще одного связанного законопроекта - о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение - например, если преступление произошло без насилия или при обоюдном согласии.

"Любой, кто совершил преступление против ребенка, должен нести максимально суровое наказание. Если тяжесть преступления не позволяет осудить его пожизненно, значит он должен находиться под неусыпным присмотром государства и общества", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По следам трагедии в Киселевске

В понедельник, 6 сентября, в Киселевске Кемеровской области пропали две 10-летние девочки. На следующий день по подозрению в причастности к их пропаже был задержан 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Он дал признательные показания и указал место, где спрятал тела девочек. Пестерникову предъявили обвинение в убийстве детей (ст.105 УК РФ), изнасиловании (ст.131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ст.132 УК РФ). Кроме того, уголовное дело о халатности (ст.293 УК РФ) завели против сотрудников органов профилактики, которые должны были заниматься надзором за Пестерниковым.

Автор фото, Maria Pimenova/TASS Подпись к фото, Виктор Пестерников в суде

Накануне суд в Кемерове отправил Пестерникова в СИЗО. Заседание суда проходило в закрытом режиме, журналистов на него не пустили.

После случившегося в Киселевске представители российских органов власти начали говорить о необходимости ужесточении наказания за педофилию. К этому призвали в том числе уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и сенатор Валерий Рязанский.

"Не будет лишним перед выборами"

"Всегда в такой ситуации во всех странах появляется вполне оправданное общественное недовольство. Увеличивается число тех, кто за смертную казнь. Соответственно, в России действует мораторий на смертную казнь, снимать этот мораторий никто не собирается. Значит, необходимо какое-то другое решение", - сказал Би-би-си политолог Алексей Макаркин.

Скорость реакции законодателей из "Единой России", как отмечает Макаркин, отчасти обусловлена тем, что в стране заканчивается избирательная кампания, а партия власти остро нуждается в решениях и инициативах, которые могли бы повысить ее популярность.

"На самом деле запас таких шагов у "Единой России" не очень велик. Вопросы интеграции с Белоруссией к таким шагам не относятся, потому что те решения, которые приняты, они предварительные. Да и то эти решения касаются экономики, налогов, таможни и многих других вещей, которые простым гражданам совершенно малопонятны", - считает эксперт.

А идея ужесточения наказания для педофилов на фоне последних громких преступлений против детей положительно воспринимается обществом, отмечает Макаркин: "Даже я бы сказал так, что если бы "Единая Россия" этого [ужесточения наказания для педофилов] не предложила, то к ней были бы вопросы у избирателей: почему депутаты не реагируют? Потому что эта тема важна, каждый родитель в такой ситуации задумывается о своем ребенке".

Глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов также отмечает, что такое реагирование на повестку "не будет лишним перед выборами для партии".