Коронавирус в мире: Байден усилил принуждение к вакцинации, Дания первой в ЕС сняла все ограничения

48 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джо Байден: "Либо прививки, либо еженедельные тесты"

Президент США Джо Байден предложил работающим американцам выбор между вакцинацией и еженедельной сдачей анализа на Covid-19, Дания с 10 сентября отменила последние карантинные ограничения, одна из создателей оксфордской вакцины считает, что бустерные прививки нужны не всем.

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С начала пандемии в мире заболели почти 225 миллионов человек, 4,63 млн умерли, почти 18,8 млн лечатся.

В пятерку стран с самым высоким числом случаев Covid-19 входят США, Индия, Бразилия, Британия и Россия.

Добровольно-принудительно

Выступая в четверг в Белом доме, президент Байден объявил, что все государственные служащие и работники предприятий, где численность персонала превышает сто человек, отныне должны либо представить администрации прививочный сертификат, либо проходить еженедельное тестирование.

Примерно 2,5 млн госслужащих не предоставлено и такого выбора. В случае отказа от вакцинации их будут увольнять.

Частным предприятиям, которые не станут следить за соблюдением новых правил, грозят крупные штрафы.

"Это не вопрос свободы или личного выбора. Речь идет о защите себя и окружающих", - заявил он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Нью-Йорке вакцинация - обязательно условие посещения баров, ресторанов, музеев и различных публичных мероприятий для всех, включая подростков с 12 лет

Мера затронет примерно 100 миллионов человек из 328 миллионов американцев.

С начала пандемии в США заболели 41,6 млн человек, 675 тыс. из них скончались.

В День независимости 4 июля Байден пообещал нации "независимость от вируса". Ежедневное количество новых случаев несколько уменьшилось по сравнению с зимой, но болезнь не отступает. Во многих штатах не хватает мест в клиниках, особенно в связи с распространением более заразного штамма "Дельта".

64% взрослых американцев получили по две дозы вакцины, 75% - хотя бы одну. Но около 80 миллионов граждан остаются не привитыми, часть из них по принципиальным соображениям. По числу вакцинированных на 100 человек США заметно отстают от Канады, Великобритании и Германии.

Чтобы снять одно из возражений, Байден обязал работодателей предоставлять сотрудникам оплачиваемые дни для вакцинации и лечения осложнений, если таковые возникнут.

В своей речи он осудил "явное меньшинство, мешающее переломить ситуацию", и "политиков, активно подрывающих нашу борьбу".

"Время уговоров прошло", - написал в комментарии корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер.

Есть и критики. "Байден и радикальные сунули свои носы в Конституцию", - заявил губернатор Южной Каролины республиканец Генри Макмастер.

Ожидаются судебные иски к правительству со стороны недовольных граждан.

Дания возвращается к нормальной жизни

С 10 сентября Дания первой из государств ЕС полностью сняла внутренние карантинные меры, в том числе специальные пропуска для привитых и переболевших, которые требовалось предъявлять, посещая рестораны, спортзалы, кинотеатры и другие общественные места.

Упразднена самоизоляция лиц, вступавших в контакт с больными.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жизнь в Копенгагене возвращается в доковидное русло

Обязательное ношение масок на транспорте отменено в Дании с 13 августа.

Снятие ограничений стало возможным "благодаря вакцинации и огромным усилиям жителей Дании", - написал в "Твиттере" министр здравоохранения Магнус Хойнике.

В августе власти страны заявили, что ковид "больше не является критической угрозой для общества".

За последние сутки в Дании был выявлен 591 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в государстве с населением 5,8 миллиона человек заболели около 350 тысяч.

Разработчица AstraZeneca: бустерные прививки нужны не всем

Нет необходимости делать бустерные прививки всем, заявила в интервью Daily Telegraph профессор Сара Гилберт, с начала 2020 года участвовавшая в создании вакцины AstraZeneca, известной также как "оксфордская".

Бустерные ("усиливающие", или "поддерживающие") прививки делают через несколько месяцев после основной вакцинации для закрепления эффекта.

По словам Сары Гилберт, в некоторых случаях они нужны, но у большинства людей вырабатывается устойчивый иммунитет.

"Мы будем рассматривать каждый отдельный случай. Люди с иммунным дефицитом и пожилые получат бустерную прививку. Но я не думаю, что ее следует делать всем и каждому", - сказала она.

Окончательное решение насчет бустерных прививок для британцев должен вскоре вынести Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации.

По экспертным оценкам, число людей с ослабленной иммунной системой, которым требуется бустерная прививка, в Великобритании не превышает полумиллиона человек.

Однако в июле Объединенный комитет высказал предварительное предположение, что их необходимо сделать 30 миллионам человек, включая всех граждан старше 50 лет.

Министр здравоохранения Саджид Джавид недавно заявил, что программа бустерной вакцинации будет запущена в конце сентября, а по поводу ее масштаба и того, кого именно следует привить, он ждет рекомендаций специалистов.

Британской регулятор одобрил для бустерных прививок вакцины Pfizer и AstroZeneca.

48,3 миллиона, или 88,8% британцев старше 16 лет уже получили хотя бы одну дозу вакцины, а 43,7 миллиона - по две.

Интерес к бустерной вакцинации возник в результате того, что некоторые люди заболевают ковидом, даже несмотря на полную вакцинацию от коронавируса, а также в связи с приближением зимы, когда люди в целом больше подвержены вирусным инфекциям.

При населении в 66,65 млн человек Британия заказала 543 млн доз семи разных вакцин.

Профессор Гилберт призвала поделиться ими с бедными странами. "По этой части надо сделать больше. Ключевое значение имеет первая доза", - заметила она.

О том же недавно говорил в интервью Би-би-си директор Oxford Vaccine Group профессор Эндрю Поллард. "В мире бушует пожар, страдает экономика, ежедневно мы теряем людей, и наш моральный долг им помочь", - заявил он.