Самый богатый человек Ливана возглавит разрушенную страну после года безвластия
В Бейруте объявлен состав нового кабинета министров Ливана. Больше года страна жила без правительства. Конец политического паралича, в котором находилась страна, открывает путь к переговорам с МВФ об экстренной помощи, в котором так нуждается Ливан.
Премьером стал 66-летний Наджиб Микати - бизнесмен в сфере телекоммуникаций и самый богатый человек в Ливане, ранее дважды занимавший этот пост.
В состав правительства вошли технократы, чьи кандидатуры согласовали между собой соперничающие политические партии.
С конца 2019 года некогда процветавший Ливан, который называли "ближневосточной Швейцарией", переживает тяжелейший социально-экономический кризис. Три четверти населения оказались за чертой бедности, резко увеличилась безработица, ливанский фунт за несколько месяцев обесценился в десять раз, не хватает продовольствия, лекарств, бензина и питьевой воды, электричество подается на несколько часов в день.
Прежнее правительство во главе с Хасаном Диабом ушло в отставку после чудовищного взрыва 4 августа 2020 года, полностью разрушившего бейрутский порт и причинившего многомиллионные убытки. Погибли 203 человека, около шести тысяч получили ранения и травмы, 300 тысяч горожан остались без жилья.
Причиной взрыва оказалось несоблюдение условий хранения 2750 тонн аммиачной селитры, складированных в порту с 2013 года.
Трагедия, случившаяся на фоне экономических трудностей и пандемии, переполнила чашу терпения ливанцев. Участники массовых протестов обвиняли власти в коррупции, некомпетентности и протекционизме и требовали реформы государственной системы.
Политический процесс в Ливане особенно сложен в силу необходимости учитывать интересы трех конфессий. Согласно "Национальному пакту", принятому в 1943 году после обретения независимости от Франции, президентом страны непременно должен быть христианин-маронит, премьером мусульманин-суннит, а спикером парламента мусульманин-шиит.
Конец благополучию Ливана положила гражданская война между местными христианами и мусульманами, на стороне которых выступала обосновавшаяся в стране Организация освобождения Палестины.
Дважды в Ливан входила израильская армия, в 1976-2005 годах его оккупировала Сирия. В настоящее время часть территории контролирует поддерживаемое Ираном радикальное шиитское движение "Хезболла".
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