Самый богатый человек Ливана возглавит разрушенную страну после года безвластия

57 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Наджиб Микати, самый богатый человек Ливана, пытался сформировать правительство с июля

В Бейруте объявлен состав нового кабинета министров Ливана. Больше года страна жила без правительства. Конец политического паралича, в котором находилась страна, открывает путь к переговорам с МВФ об экстренной помощи, в котором так нуждается Ливан.

Премьером стал 66-летний Наджиб Микати - бизнесмен в сфере телекоммуникаций и самый богатый человек в Ливане, ранее дважды занимавший этот пост.

В состав правительства вошли технократы, чьи кандидатуры согласовали между собой соперничающие политические партии.

С конца 2019 года некогда процветавший Ливан, который называли "ближневосточной Швейцарией", переживает тяжелейший социально-экономический кризис. Три четверти населения оказались за чертой бедности, резко увеличилась безработица, ливанский фунт за несколько месяцев обесценился в десять раз, не хватает продовольствия, лекарств, бензина и питьевой воды, электричество подается на несколько часов в день.

Автор фото, Reuters

Прежнее правительство во главе с Хасаном Диабом ушло в отставку после чудовищного взрыва 4 августа 2020 года, полностью разрушившего бейрутский порт и причинившего многомиллионные убытки. Погибли 203 человека, около шести тысяч получили ранения и травмы, 300 тысяч горожан остались без жилья.

Причиной взрыва оказалось несоблюдение условий хранения 2750 тонн аммиачной селитры, складированных в порту с 2013 года.

Трагедия, случившаяся на фоне экономических трудностей и пандемии, переполнила чашу терпения ливанцев. Участники массовых протестов обвиняли власти в коррупции, некомпетентности и протекционизме и требовали реформы государственной системы.

Политический процесс в Ливане особенно сложен в силу необходимости учитывать интересы трех конфессий. Согласно "Национальному пакту", принятому в 1943 году после обретения независимости от Франции, президентом страны непременно должен быть христианин-маронит, премьером мусульманин-суннит, а спикером парламента мусульманин-шиит.

Конец благополучию Ливана положила гражданская война между местными христианами и мусульманами, на стороне которых выступала обосновавшаяся в стране Организация освобождения Палестины.