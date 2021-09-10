Журналиста арестовали за репост об "Умном голосовании". Это уже второй случай в Ростове-на-Дону

48 минут назад

Автор фото, Valery Matytsin/TASS Подпись к фото, Архивное фото

В Ростове-на-Дону задержали главного редактора местного издания "Голос" Игоря Хорошилова из-за публикации о проекте "Умное голосование" соратников Алексея Навального. В начале сентября в том же Ростове арестовывали активистку, но в связи с общественным резонансом мать малолетнего ребенка отпустили, заменив арест на штраф.

В пятницу журналиста Хорошилова сначала доставили в отдел полиции, а затем суд, который арестовал его на 10 суток по административной статье о распространении символики экстремистских организаций (ст.20.3 КоАП РФ), сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Сам Хорошилов сказал изданию 161.ru, что арестован за репост эмблемы проекта "Умного голосования". В рамках этого проекта соратники Навального хотят скоординировать на выборах людей, готовых голосовать против "Единой России".

Структуры Навального были признаны в России экстремистскими и запрещены, за связь с ними грозит административная и уголовная ответственность. Проект "Умное голосование" под судебный запрет не попал, но власти связывают его с запрещенным Фондом борьбы с коррупцией (который власти признали не только экстремистским, но и выполняющим функции иностранного агента).

6 сентября Роскомнадзор заблокировал в России сайт "Умного голосования", заявив, что он используется для продолжения деятельности признанной экстремисткой организации. После внесения ссылок на сайт в реестр запрещенной информации они пропали из поисковой выдачи "Яндекса".

Второй случай в Ростове

Это уже второй случай в Ростове-на-Дону, когда человека отправляют под административный арест из-за упоминания "Умного голосования".

2 сентября суд на пять суток арестовал активистку Беллу Насибян из-за фото с плакатом проекта "Умное голосование". На нее составили протокол по той же статье о распространении символики экстремистских организаций.

На записи в "Инстаграме", ставшей причиной составления протокола, были изображены предвыборные плакаты, в том числе кандидата в депутаты Госдумы Александра Рябчука, в предвыборной кампании которого участвует Насибян (кроме того, она ведет трансляции в YouTube-канале RusNews). Вместе с другими листовками висел плакат "Умного голосования".

Насибян "разместила видеозапись, содержащую информацию об "Умном голосовании", являющимся проектом некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", запрещенной на территории Российской Федерации", говорилось в протоколе.

Суд арестовал активистку, хотя у нее есть ребенок трех с половиной лет, а по административным делам матерей несовершеннолетних арестовывать не должны.

Как говорил Би-би-си адвокат Сергей Ковалевич, судья сослалась на то, что информации о ребенке нет в паспорте активистки, и отказалась ждать родственников, которые были готовы привезти свидетельство о рождении.

На следующий день после решения об аресте и резонанса, который оно получило в СМИ, Ростовский областной суд освободил Насибян из-под ареста, заменив ей наказание на штраф.

"Апелляция будет, но я не являюсь матерью малолетних детей, - пошутил Хорошилов в разговоре с 161.ru. - Сами понимаете, что ее могут рассматривать небыстро".