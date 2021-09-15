GlobalCheck: в России начали блокировать Google Docs

час назад

Автор фото, Getty Images

Российские операторы начали блокировать в России сервис Google Docs, сообщил проект GlobalCheck, который занимается мониторингом системы интернет-блокировок в странах СНГ.

По его данным, сайт docs.google.com блокируют операторы МТС, "Мегафон" и "Ростелеком".

"Вероятно, блокировка связана с публикацией списков "Умного голосования" на ресурсе "Google Документы", - сказано в сообщении GlobalCheck.

15 сентября команда Навального опубликовала списки "Умного голосования" - в том числе и на ресурсе Google Docs.

GlobalCheck в режиме реального времени проверяет доступность IP-адресов и доменов по разным протоколам с разных интернет-провайдеров.

Ранее Роскомнадзор направил письма в Apple, Google, Cloudflare и Cisco с требованием прекратить предоставлять приложению и сайту "Умное голосование" возможности для обхода блокировок в России.

Роскомнадзор заявил, что будет расценивать отказ компаний выполнить это требование "как иностранное вмешательство" в выборы в Госдуму.

Выборы пройдут 17-19 сентября.