GlobalCheck: в России начали блокировать Google Docs
Российские операторы начали блокировать в России сервис Google Docs, сообщил проект GlobalCheck, который занимается мониторингом системы интернет-блокировок в странах СНГ.
По его данным, сайт docs.google.com блокируют операторы МТС, "Мегафон" и "Ростелеком".
"Вероятно, блокировка связана с публикацией списков "Умного голосования" на ресурсе "Google Документы", - сказано в сообщении GlobalCheck.
15 сентября команда Навального опубликовала списки "Умного голосования" - в том числе и на ресурсе Google Docs.
GlobalCheck в режиме реального времени проверяет доступность IP-адресов и доменов по разным протоколам с разных интернет-провайдеров.
Ранее Роскомнадзор направил письма в Apple, Google, Cloudflare и Cisco с требованием прекратить предоставлять приложению и сайту "Умное голосование" возможности для обхода блокировок в России.
Роскомнадзор заявил, что будет расценивать отказ компаний выполнить это требование "как иностранное вмешательство" в выборы в Госдуму.
Выборы пройдут 17-19 сентября.
После внесения ссылок на "Умное голосование" в реестр запрещенной информации они пропали из поисковой выдачи "Яндекса".
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